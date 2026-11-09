Xiaomi выпустит "умный" водонагреватель: вмиг обеспечит 360 л горячей воды (фото)

В Китае стартовал прием предварительных заказов на новый "умный" электрический водонагреватель Xiaomi Mijia Smart Electric Water Heater C 60L.

Устройство отличается высокой скоростью нагрева и энергоэффективностью. Кроме того, им можно управлять через приложение или с помощью голосовых команд, пишет notebookcheck.net.

Новинка для "умного дома" от Xiaomi позиционируется как эффективное решение для быстрого получения горячей воды в ванной комнате, при этом модель обладает функциями экономии энергии.

Водонагреватель Xiaomi Mijia Smart Electric Water Heater имеет мощность 2200 Вт и способен нагревать воду до температуры в диапазоне от 30 до 75°C. Как следует из названия, объем бака составляет 60 л; по заявлению производителя, устройство может обеспечить до 360 л горячей воды, чего достаточно для нужд семьи (горячая вода будет подаваться непрерывно в течение примерно 72 минут).

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Водонагреватель Xiaomi Mijia Smart Electric Water Heater C 60L Фото: Xiaomi

Согласно описанию, модель поддерживает технологию HyperOS Connect, что позволяет интегрировать ее в экосистему "умного дома" Xiaomi. Пользователи могут управлять устройством удаленно через приложение (в том числе настраивать график работы) или с помощью голосовых команд. Также стоит отметить, что водонагреватель соответствует 1-му классу энергоэффективности по китайским стандартам, а его габариты составляют 740 x 461 x 432 мм.

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В Китае стоимость Xiaomi Mijia Smart Electric Water Heater C 60L составляет 999 юаней (около 146 долларов США). Маловероятно, что этот продукт появится на европейском рынке: хотя Xiaomi продает в Европе другие устройства (например, робот-пылесос X20+), "умные" водонагреватели компания здесь пока не предлагает.

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