Скоро появится смартфон с батареей емкостью 12 000 мАч: что это за новинка (фото)

Согласно новой утечке, компания Vivo, возможно, запустила в серийное производство аккумулятор для смартфона емкостью 11 970 мА·ч.

Инсайдер из социальной сети Weibo, известный под ником Digital Chat Station, сообщил, что Vivo следует общему тренду на увеличение емкости батарей в мобильных устройствах, пишет gizmochina.com.

По словам информатора, самый емкий аккумулятор, находящийся сейчас в серийном производстве, имеет номинальную емкость 11 970 мА·ч, что фактически относит его к классу 12 000 мА·ч. Конкретную модель смартфона он не назвал, однако добавил, что Vivo планирует использовать еще более мощный аккумулятор в будущем устройстве с увеличенным дисплеем.

Смартфон Vivo X500 Фото: Vivo

Эта информация дополняет февральское сообщение того же инсайдера: тогда он утверждал, что Vivo тестирует смартфон с одноячеечным кремниевым аккумулятором, типичная емкость которого составляет от 11 000 до 12 000 мА·ч. На тот момент устройство находилось на стадии испытаний; судя по последним данным, разработка, вероятно, перешла на этап серийного производства.

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Digital Chat Station также ответил на вопросы читателей о готовящихся новинках Vivo. В частности, прозвучал вопрос о том, когда в следующем году выйдет следующий складной смартфон компании и получит ли он флагманский 2-нм процессор.

Инсайдер отметил, что использование 2-нм чипа вполне возможно, однако Vivo пока не определилась с форм-фактором устройства. По имеющимся данным, компания рассматривает варианты создания либо крупного складного смартфона, либо модели с более широким корпусом.

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Идея смартфона с увеличенной шириной корпуса обсуждается не впервые: ранее Digital Chat Station уже заявлял, что в 2027 году Vivo может выпустить флагманский моноблок с широким экраном.

Другой пользователь спросил о флагманском смартфоне со средним размером дисплея — вероятно, имея в виду бренд iQOO. Инсайдер ответил: "Полагаю, что так", хотя этот лаконичный комментарий не подтверждает существование конкретной модели или планы по ее выпуску.

Кроме того, появились сведения о том, что iQOO работает над смартфоном среднего сегмента с 7-дюймовым экраном и аккумулятором емкостью более 10 000 мА·ч. Ожидается, что устройство прибудет в Китай примерно в середине 2027 года.

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