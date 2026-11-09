Лучшие смарт-колонки 2026 года: Apple HomePod mini, Google Home Speaker, Sonos Play (фото)

Если планируете обновить домашнюю аудиосистему в этом году, — вашему вниманию обзор лучших умных колонок, доступных на сегодняшний день

В 2026 году Apple, Google и Sonos обновили свои линейки продукции. Теперь основной акцент делается не только на качестве звука — хотя оно по-прежнему важно, — но и на визуальном интеллекте, встроенных сетевых функциях и голосовых помощниках, способных прослеживать логику беседы, пишет gizmochina.com.

Apple HomePod mini 2

Apple HomePod mini 2 Фото: theverge.com

Модель HomePod Mini 2 — получила ряд долгожданных обновлений, главным из которых стало внедрение ИИ-технологий в Siri. Благодаря использованию базовых моделей (Foundation Models) от Apple, обновленный голосовой помощник гораздо лучше справляется с запросами в формате живого диалога.

Устройство способно распознавать до шести разных голосов пользователей в доме и учитывать контекст, опираясь на данные с ваших личных устройств. Это означает, что вы можете, например, попросить колонку найти рецепт, который вам прислал друг в сообщении, — и она поймет, о чем именно идет речь.

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Что касается аппаратной части, Apple добавила функцию под названием Sound Glow. Плоская сенсорная панель в верхней части колонки теперь светится и пульсирует цветами, соответствующими обложке альбома воспроизводимой музыки. Это приятное визуальное дополнение для устройства, которое в остальном очень похоже на своего предшественника.

Качество звука остается на высоком уровне для устройства такого размера (3,3 дюйма), к тому же Apple добавила новую функцию для домашнего кинотеатра: если у вас есть новейшая приставка Apple TV 4K, вы можете объединить четыре колонки HomePod Mini 2 в систему объемного звучания. Это логичное решение, если ваш дом уже выстроен вокруг экосистемы Apple.

Стоимость в Украине: 9 999–10 329 грн

Google Home Speaker (2026)

Google Home Speaker (2026) Фото: theverge.com

Устройство служит основным аппаратным решением для работы ИИ-системы Google Gemini for Home.

Главное преимущество интеграции с Gemini — гибкость. Больше не нужно использовать строго заданные команды. Можно сформулировать многоступенчатый запрос или даже изменить решение прямо во время фразы (например, попросить включить свет в гостиной, а затем тут же поправиться и попросить включить свет на кухне) — система вас поймет.

Устройство также обладает "краткосрочной разговорной памятью", поэтому при задании уточняющих вопросов не нужно каждый раз произносить "кодовое слово" для активации ассистента. Корпус колонки обтянут тканью, изготовленной методом 3D-плетения из переработанных материалов, а в нижней части предусмотрена световая индикация, показывающая, что устройство слушает вас. Кроме того, поддерживаются стандарты Matter и Thread 1.3, что позволяет колонке выступать в роли центрального хаба для "умного дома" на базе экосистемы Google.

Стоимость в Украине: 7 999–9 999 грн

Sonos Play (2026)

Sonos Play 2026 Фото: smarthomesounds.co.uk

В новой модели Sonos Play компания-производитель продолжает делать ставку на высокое качество звука и возможность интеграции в мультирум-систему. Устройство задумано как универсальный способ приобщиться к экосистеме Sonos: оно может работать и как обычная домашняя колонка, и как портативный Bluetooth-динамик. Через приложение доступно более 100 стриминговых сервисов, включая Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music и Tidal.

При подключении к домашней сети Wi-Fi устройство поддерживает Apple AirPlay 2 и Spotify Connect, а также оснащено системами голосового управления Sonos Voice Control и Amazon Alexa. Если вы покидаете зону действия сети, колонка автоматически переключается в режим Bluetooth 5.3 для автономного воспроизведения.

В комплект входит зарядная база для повседневного использования дома, но благодаря встроенному аккумулятору, рассчитанному на 24 часа работы, колонку можно легко взять с собой на улицу. Устройство защищено по стандарту IP67 — оно полностью пыленепроницаемо и водостойко. Кроме того, предусмотрен порт USB-C, через который можно заряжать смартфон.

За качество звука отвечают три цифровых усилителя класса H, а технология Sonos Trueplay с помощью встроенных микрофонов автоматически подстраивает звучание под особенности помещения или пространства, в котором находится колонка.

Это самая дорогая модель в данном списке, однако она предлагает исключительную гибкость: одно устройство отлично справляется со своими задачами как в гостиной, так и на заднем дворе.

Стоимость в Украине: 15 825–24 999 грн

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