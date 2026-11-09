Найкращі смарт-колонки 2026 року: Apple HomePod mini, Google Home Speaker, Sonos Play (фото)

Якщо ви плануєте оновити домашню аудіосистему цього року, — пропонуємо вашій увазі огляд найкращих "розумних" колонок, доступних на сьогодні

У 2026 році Apple, Google та Sonos оновили свої лінійки продукції. Тепер основний акцент робиться не тільки на якості звуку — хоча вона, як і раніше, залишається важливою, — але й на візуальному інтелекті, вбудованих мережевих функціях та голосових помічниках, здатних відстежувати логіку розмови, пише gizmochina.com.

Apple HomePod mini 2

Apple HomePod mini 2 Фото: theverge.com

Модель HomePod Mini 2 отримала низку довгоочікуваних оновлень, головним із яких стало впровадження технологій штучного інтелекту в Siri. Завдяки використанню базових моделей (Foundation Models) від Apple оновлений голосовий помічник набагато краще справляється із запитами у форматі живого діалогу.

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Пристрій здатний розпізнавати до шести різних голосів користувачів у будинку та враховувати контекст, спираючись на дані з ваших особистих пристроїв. Це означає, що ви можете, наприклад, попросити колонку знайти рецепт, який вам надіслав друг у повідомленні, — і вона зрозуміє, про що саме йдеться.

Що стосується апаратної частини, Apple додала функцію під назвою Sound Glow. Плоска сенсорна панель у верхній частині колонки тепер світиться та пульсує кольорами, що відповідають обкладинці альбому, який відтворюється. Це приємне візуальне доповнення для пристрою, який в іншому дуже схожий на свого попередника.

Якість звуку залишається на високому рівні для пристрою такого розміру (3,3 дюйма), до того ж Apple додала нову функцію для домашнього кінотеатру: якщо у вас є найновіша приставка Apple TV 4K, ви можете об’єднати чотири колонки HomePod Mini 2 в систему об’ємного звучання. Це логічне рішення, якщо ваш дім уже побудований навколо екосистеми Apple.

Ціна в Україні: 9 999–10 329 грн

Google Home Speaker (2026)

Google Home Speaker (2026) Фото: theverge.com

Цей пристрій є основним апаратним рішенням для роботи системи штучного інтелекту Google Gemini for Home.

Головна перевага інтеграції з Gemini — гнучкість. Більше не потрібно використовувати строго задані команди. Можна сформулювати багатоетапний запит або навіть змінити рішення прямо під час висловлювання (наприклад, попросити увімкнути світло у вітальні, а потім одразу ж виправитися й попросити увімкнути світло на кухні) — система вас зрозуміє.

Пристрій також має "короткострокову розмовну пам’ять", тому під час постановки уточнювальних запитань не потрібно щоразу вимовляти "кодове слово" для активації асистента. Корпус колонки обтягнутий тканиною, виготовленою методом 3D-плетіння з перероблених матеріалів, а в нижній частині передбачена світлова індикація, яка показує, що пристрій слухає вас. Крім того, підтримуються стандарти Matter і Thread 1.3, що дозволяє колонці виступати в ролі центрального хаба для "розумного дому" на базі екосистеми Google.

Ціна в Україні: 7 999–9 999 грн

Sonos Play (2026)

Sonos Play 2026 Фото: smarthomesounds.co.uk

У новій моделі Sonos Play компанія-виробник продовжує робити ставку на високу якість звуку та можливість інтеграції в мультирум-систему. Пристрій задумано як універсальний спосіб долучитися до екосистеми Sonos: він може працювати і як звичайна домашня колонка, і як портативний Bluetooth-динамік. Через додаток доступно понад 100 стрімінгових сервісів, зокрема Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music та Tidal.

Під час підключення до домашньої мережі Wi-Fi пристрій підтримує Apple AirPlay 2 та Spotify Connect, а також оснащений системами голосового керування Sonos Voice Control та Amazon Alexa. Якщо ви виходите за межі зони дії мережі, колонка автоматично переходить у режим Bluetooth 5.3 для автономного відтворення.

До комплекту входить зарядна база для щоденного використання вдома, але завдяки вбудованому акумулятору, розрахованому на 24 години роботи, колонку можна легко взяти з собою на вулицю. Пристрій захищений за стандартом IP67 — він повністю пилонепроникний і водостійкий. Крім того, передбачено порт USB-C, через який можна заряджати смартфон.

За якість звуку відповідають три цифрові підсилювачі класу H, а технологія Sonos Trueplay за допомогою вбудованих мікрофонів автоматично налаштовує звучання відповідно до особливостей приміщення або простору, в якому розташована колонка.

Це найдорожча модель у цьому списку, проте вона забезпечує виняткову гнучкість: один пристрій чудово справляється зі своїми завданнями як у вітальні, так і на задньому дворі.

Ціна в Україні: 15 825–24 999 грн

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