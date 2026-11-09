Огляд TCL C7L: один із найвигідніших телевізорів, які можна знайти цього року (фото)

Телевізор демонструє чудову продуктивність та широкий функціонал. Незважаючи на деякі недоліки, за співвідношенням ціни та можливостей йому немає рівних, вважають експерти.

Модель TCL C7L належить до середнього сегмента лінійки телевізорів TCL 2026 року, оснащених технологією mini-LED та матрицями SQD (Super Quantum Dot — "суперквантові точки"). З точки зору вигідності покупки це один із найкращих варіантів на ринку, вважає тестувальник techradar.com Джеймс Девідсон.

Пристрій забезпечує чудову якість зображення: яскраві, насичені кольори, плавне відтворення руху (що важливо для фільмів і спортивних трансляцій), вражаючу контрастність, якісне регулювання підсвічування та глибокий чорний колір, який іноді може змагатися навіть із показниками найкращих OLED-телевізорів.

Видео дня

До недоліків можна віднести кути огляду — під час перегляду не по центру помітно "світіння" (ефект ореолу навколо яскравих об’єктів), а іноді телевізор може надмірно підвищувати яскравість. Проте, загалом якість зображення C7L є більш ніж гідною для своєї ціни.

Телевізор TCL C7L Фото: tomsguide.com

Якість вбудованого звуку неоднозначна. З одного боку, телевізор забезпечує непогану ширину звукової сцени, хорошу деталізацію, чіткість мови та достатню потужність фронтальних динаміків. З іншого — відчувається явна нестача низьких частот, а на високій гучності звук може ставати дещо різким. Вбудовані динаміки цілком підійдуть для щоденного перегляду, але шанувальникам кіно та серіалів із кінематографічною атмосферою варто задуматися про придбання якісної саундбар.

C7L впевнено конкурує з найкращими ігровими телевізорами, пропонуючи широкі можливості для геймерів з обмеженим бюджетом. Підтримка форматів 4K 144 Гц, FreeSync Premium Pro, ALLM та Dolby Vision для ігор, а також низька затримка введення (input lag) у 9,8 мс у поєднанні з чудовою якістю зображення роблять цей телевізор чудовим вибором для геймінгу.

Опитування Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції? Опитування відкрите до Ціна Ємність (Вт·год) та потужність (Вт) Швидкість заряджання самої станції Вага та габарити Кількість та типи роз'ємів (USB, розетки 220 В) Бренд та відгуки Можливість підключення сонячних панелей Інші Голосувати

Вартість TCL C7L в Україні:

Діагональ 55 дюймів — від 43 439 грн

65 дюймів — від 54 810 грн

75 дюймів — від 77 700 грн

85 дюймів — від 96 120 грн

98 дюймів — від 158 603 грн

Раніше ми писали про те, що експерт назвав найкращий OLED-телевізор середнього класу. Нові OLED-телевізори середнього сегмента від LG та Samsung зійшлися у серії тестів на якість зображення — результати виявилися набагато дивовижнішими, ніж можна було очікувати.