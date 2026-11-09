Обзор TCL C7L: один из самых выгодных телевизоров, которые можно найти в этом году (фото)

Телевизор демонстрирует отличную производительность и богатый функционал. Несмотря на некоторые недостатки, по соотношению цены и возможностей ему нет равных, считают эксперты.

Модель TCL C7L относится к среднему сегменту линейки телевизоров TCL 2026 года, оснащенных технологией mini-LED и матрицами SQD (Super Quantum Dot — "суперквантовые точки"). С точки зрения выгодности покупки это один из лучших вариантов на рынке, полагает тестировщик techradar.com Джеймс Девидсон.

Устройство обеспечивает превосходное качество изображения: яркие, насыщенные цвета, плавную передачу движения (что важно для фильмов и спортивных трансляций), впечатляющую контрастность, качественное управление подсветкой и глубокий черный цвет, который порой может соперничать даже с показателями лучших OLED-телевизоров.

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К слабым сторонам можно отнести углы обзора — при просмотре не по центру заметно "свечение" (эффект ореола вокруг ярких объектов), а иногда телевизор может излишне завышать яркость. Тем не менее, в целом качество картинки C7L более чем достойное для своей цены.

Телевизор TCL C7L Фото: tomsguide.com

Качество встроенного звука неоднозначно. С одной стороны, телевизор обеспечивает неплохую ширину звуковой сцены, хорошую детализацию, четкость речи и достаточную мощность фронтальных динамиков. С другой — ощущается явная нехватка низких частот, а на высокой громкости звук может становиться резковатым. Встроенные динамики вполне подойдут для повседневного просмотра, но поклонникам кино и сериалов с кинематографической атмосферой стоит задуматься о покупке качественного саундбара.

C7L уверенно конкурирует с лучшими игровыми телевизорами, предлагая широкие возможности для геймеров с ограниченным бюджетом. Поддержка форматов 4K 144 Гц, FreeSync Premium Pro, ALLM и Dolby Vision для игр, а также низкая задержка ввода (input lag) в 9,8 мс в сочетании с отличным качеством изображения делают этот телевизор великолепным выбором для гейминга.

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Стоимость TCL C7L в Украине:

Диагональ 55 дюймов — от 43 439 грн

65 дюймов — от 54 810 грн

75 дюймов — от 77 700 грн

85 дюймов — от 96 120 грн

98 дюймов — от 158 603 грн

Ранее писали о том, что эксперт назвал лучший OLED-телевизор среднего класса. Новые OLED-телевизоры среднего сегмента от LG и Samsung сошлись в серии тестов на качество изображения — результаты оказались куда удивительнее, чем можно было ожидать.