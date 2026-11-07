LG C6 против Samsung S90H: эксперт выбирал лучший OLED-телевизор среднего класса (фото)

Новые OLED-телевизоры среднего сегмента от LG и Samsung сошлись в серии тестов на качество изображения — результаты оказались куда удивительнее, чем можно было ожидать.

Обозреватель Джеймс Дэвидсон в итоге отдал предпочтение модели LG C6, отметив, что купил бы именно ее. Автор сравнил LG C6 и Samsung S90H (модели 2026 года), используя эталонные фрагменты с дисков 4K Blu-ray из таких фильмов, как "Лоуренс Аравийский", "Бэтмен", "Братья Супер Марио в кино", "Спиди-гонщик" и "Ла-Ла Ленд", пишет TechRadar.

По показателям яркости преимущество оказалось на стороне Samsung. В режиме "Filmmaker Mode" пиковая яркость HDR у S90H достигла 1689 нит, тогда как у LG C6 — 1427 нит. Яркость HDR при отображении на весь экран у Samsung также была выше: 310 нит против 247 нит у LG.

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Телевизор Samsung S90H Фото: cnet.com

Однако сухие цифры не отражают всей картины. В сцене в пустыне из фильма "Лоуренс Аравийский" телевизор LG C6 визуально воспринимался как более яркий: белый песок выглядел насыщеннее, а небо — более глубоким синим цветом. В то же время Samsung S90H лучше проявил себя в хорошо освещенных помещениях благодаря матовому экрану с технологией "OLED Glare Free", которая эффективно подавляет блики.

Оба телевизора продемонстрировали впечатляющую цветопередачу, но их сильные стороны проявлялись по-разному в зависимости от контента. LG C6 выдавал более насыщенные цвета в мультфильме "Братья Супер Марио в кино" и фильме "Ла-Ла Ленд", тогда как Samsung S90H обеспечил более яркие тона в картине "Спиди-гонщик". Кроме того, у LG отсутствовал зеленоватый оттенок, который обозреватель заметил на телевизоре Samsung при просмотре одной из сцен из "Бэтмена".

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В темных сценах выявилось еще одно преимущество LG. В "Бэтмене" модель S90H грешила потерей деталей в тенях (так называемый "black crush"): самые темные участки изображения становились неразличимыми. Корректировка настроек позволила частично вернуть детализацию, однако LG C6 выдавал более точную картинку уже в стандартном режиме "Filmmaker Mode". В свою очередь, телевизор Samsung обеспечил более глубокий черный цвет в отдельных сценах из фильма "Проект "Аве Мария".

Обе модели представлены в вариантах с диагональю экрана от 42 до 83 дюймов. На момент проведения сравнения стоимость 55-дюймовой модели LG C6 составляла 999 долларов, тогда как Samsung S90H стоил 1299 долларов.

Дэвидсон пришел к выводу, что обе модели — отличные OLED-телевизоры среднего ценового сегмента, однако LG C6 демонстрирует более стабильное качество изображения при просмотре разных фильмов. Для комнаты с контролируемым освещением он выбрал бы LG, а для светлой гостиной лучше подойдет Samsung — благодаря эффективному антибликовому покрытию экрана.

В конечном итоге победу одержал LG C6, хотя S90H остается достойной альтернативой — особенно если удастся приобрести его по более низкой цене.

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