Бюджетный смартфон Samsung Galaxy S26 FE оказался лучше Galaxy S26: чем он удивил (фото)

У Galaxy S26 FE есть два важных преимущества: время автономной работы и размер экрана.

Эксперты сравнили смартфоны Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 FE. Оказалось, что бюджетник не так уж и плох, пишет издание, TechRadar.

Galaxy S26 FE располагает 6,7-дюймовым экраном типа Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2340 × 1080 точек и частотой обновления до 120 Гц, а также пиковой яркостью 1900 нит. У модели Galaxy S26 экран меньше (6,3 дюйма), но ярче — до 2600 нит, и поддерживает адаптивную частоту от 1 до 120 Гц, тогда как у FE предусмотрены режимы 60 и 120 Гц.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: скриншот

Что касается процессоров, то Galaxy S26 FE имеет под капотом Exynos 2500 и 8 ГБ оперативной памяти. Galaxy S26 вышел с Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite Gen 5 (в зависимости от региона продаж) и с 12 ГБ ОЗУ. Можно сказать, что второй смартфон лучше справится с играми, ресурсоемкими программами и приложениями на базе ИИ.

Видео дня

Оба смартфона получили от разработчиков основную 50-мегапиксельную камеру, сверхширокоугольный датчик 12 Мп и телефотообъективом с 3-кратным оптическим зумом. Стоит отметить, что телеобъектив Galaxy S26 имеет разрешение 10 Мп, а FE — 8 Мп. Специалисты в ходе тестов выяснили, что фото оба смартфона делают неплохие, и разница в качестве — несущественная.

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У Galaxy S26 FE установлена батарея емкостью 4900 мА·ч (поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт), а у Galaxy S26 — на 4300 мА·ч, при чем максимальная мощность зарядки составляет 25 Вт. Беспроводная зарядка у обеих моделей — 15 Вт. Так что FE имеет лучшее время автономной работы.

Оба смартфона работают на базе Android 17 (оболочка One UI 9) и получают от производителя 7 лет обновлений операционной системы.

Эксперты рекомендуют Galaxy S26 FE, если важны большой дисплей, более емкий аккумулятор, среднего качества камеры и быстрая зарядка.

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