Зарядная станция Anker Solix S5000 может обеспечить дом электроэнергией на 48 ч (фото)

Система Anker Solix S5000 рассчитана на 10 000 циклов зарядки, а срок ее службы оценивается в 15 лет.

Anker Solix S5000 — одна из новейших зарядных станций компании; по заявлению производителя, она способна обеспечивать дом электроэнергией в течение 48 часов. Устройство емкостью 5 кВт·ч выдает мощность переменного тока до 4500 Вт и поддерживает зарядку мощностью 1800 Вт (при напряжении 120 В), пишет slashgear.com.

Благодаря использованию литий-железо-фосфатных (LFP) ячеек емкостью 314 А·ч, Solix S5000 рассчитана на 10 000 циклов зарядки, а срок ее службы оценивается в 15 лет.

Преимущества модели Anker Solix S5000

Зарядка Anker Solix S5000 Фото: Anker

Anker Solix S5000 оснащена LiFePO4-аккумулятором (литий-железо-фосфатный) емкостью 5024 Вт·ч (5,024 кВт·ч). Ее номинальная мощность составляет 4500 Вт, а пиковая достигает 8000 Вт. В режим ИБП она переключается за 10 мс.

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Станция примечательна наличием следующих разъемов; 4 розетки AC NEMA 5-20R, розетка AC TT-30R, розетка AC L14-30R (240 В), порт USB-A мощностью до 12 Вт, порт USB-C мощностью до 15 Вт, порт USB-C мощностью до 100 Вт. Кроме розеток, станция может заряжаться и от солнечных панелей (до 3000 Вт суммарно) или от автомобильного генератора (до 800 Вт). Время полной зарядки от 0 до 100% составляет 99 минут.

Имеется также поддержка дополнительных аккумуляторов BP5000.

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Технические характеристики:

Максимальная суммарная емкость: 30 кВт·ч.

Уровень шума: около 30 дБ.

Потребление в режиме ожидания: 8,8 Вт при выходе 120 В.

Температура разрядки: от −20 до +40 °C.

Температура зарядки: от 0 до +40 °C.

Защита и сертификация: UL 9540 и UL 9540A.

Гарантия: 5 лет.

Размеры: 56 × 27 × 38,5 см.

Вес: 44 кг.

Колеса и выдвижная ручка: есть

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