Топ-3 бюджетных Android-смартфонов с поддержкой eSIM: Samsung, TCL и Motorola (фото)

В обзоре смартфоны — Samsung Galaxy A36, TCL Nxtpaper 70 Pro, Motorola Moto G (2026).

Не так много бюджетных смартфонов поддерживают технологию eSIM. Однако есть несколько моделей на базе Android, которые можно приобрести совершенно новыми по цене менее 400 долларов, пишет bgr.com.

Samsung Galaxy A36

Смартфон Samsung Galaxy A36 5G Фото: PCMag

Samsung Galaxy A36 предлагает такие же возможности работы с SIM-картами. Благодаря 6 ГБ оперативной памяти смартфон хорошо справляется с многозадачностью. Объем встроенной памяти — 128 ГБ, однако слот для карты microSD отсутствует. Устройство оснащено процессором среднего уровня Snapdragon 6 Gen 3: он позволяет запускать игры, оптимизированные для бюджетных аппаратов (например, PUBG Mobile или Call of Duty Mobile), с частотой 55–60 кадров в секунду при низких настройках графики. Впрочем, в более требовательных проектах, таких как Zenless Zone Zero или Wuthering Waves, в динамичные моменты частота кадров может опускаться ниже 30 FPS.

Видео дня

Главное преимущество A36 перед более дешевыми моделями — наличие дополнительных функций на базе ИИ. Он поддерживает функцию "Обвести и найти" (Circle to Search), которая раньше была доступна только во флагманах Samsung, а также интегрированы с ИИ-помощником Gemini. Кроме того, в A36 ИИ используется для анализа галереи, создания пользовательских фильтров, интеллектуального удаления объектов с фотографий и формирования рекомендаций по редактированию.

Смартфон также защищен от пыли и воды по стандарту IP67: он выдерживает погружение на глубину до 1 м на срок до 30 минут (со временем, по мере износа устройства, этот уровень защиты может снизиться). Модель оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт.

Motorola Moto G (2026)

Смартфон Motorola Moto G (2026) Фото: phonearena.com

Смартфон Motorola Moto G (2026) стоимостью 300 долларов поддерживает работу с nano-SIM и eSIM. Он оснащен неплохим 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Впрочем, не стоит ожидать, что в играх вы получите 120 кадров в секунду: смартфон работает на базе довольно слабого процессора MediaTek Dimensity 6300 и имеет 4 ГБ оперативной памяти. Тем не менее, благодаря функции RAM Boost — которая задействует часть встроенной памяти для расширения объема ОЗУ — аппарат справляется с многозадачностью лучше, чем можно было бы предположить, исходя из его характеристик. В режиме RAM Boost доступный объем оперативной памяти может достигать 12 ГБ (правда, при этом уменьшается объем доступной встроенной памяти из исходных 128 ГБ; впрочем, его можно увеличить с помощью карты microSD).

Одной из примечательных особенностей Motorola Moto G (2026) является задняя панель, выполненная из текстурированной искусственной кожи. Для бюджетного сегмента смартфон также выделяется своей камерой с поддержкой ИИ. Основной 50-мегапиксельный модуль позволяет делать снимки высокого разрешения в различных условиях освещения — например, при слабом свете задействуется функция ночной съемки на базе искусственного интеллекта. Дополнительно предусмотрена 2-мегапиксельная макрокамера, а 32-мегапиксельная фронтальная камера благодаря алгоритмам ИИ способна делать качественные снимки крупным планом. Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает работу устройства в течение всего дня, а поддержка быстрой зарядки мощностью до 30 Вт позволяет оперативно восполнить заряд батареи.

TCL Nxtpaper 70 Pro

TCL Nxtpaper 70 Pro Фото: tomsguide.com

TCL Nxtpaper 70 Pro, стоимость которого составляет 330 долларов, имеет экран с антибликовыми свойствами, что обеспечивает хорошую четкость изображения даже при использовании на улице. Кроме того, в дисплей встроены физические фильтры, снижающие интенсивность излучения синего света — фактора, который может негативно влиять на качество сна, — до 3,41%.

TCL Nxtpaper 70 Pro оснащен 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, который не мерцает. С помощью нажатия одной кнопки можно переключаться между различными режимами отображения: стандартным цветным режимом; режимом "Ink Paper", имитирующим черные чернила на белой бумаге (подобно дисплеям E Ink); режимом "Color Paper", предназначенным для чтения комиксов и визуальных новелл; а также режимом "Max Ink" для экономии заряда аккумулятора.

Смартфон также получил продвинутую для бюджетного сегмента систему камер: основную камеру на 50 Мп, ультраширокоугольную камеру на 8 Мп и фронтальную камеру на 32 Мп. Устройство поддерживает функции на базе ИИ, включая ночной режим, кинематографические фильтры и автоматическую коррекцию горизонта, если снимок был сделан под наклоном. Также предусмотрена поддержка стандарта Wi-Fi 6E, обеспечивающего более высокую скорость потоковой передачи данных и загрузки файлов.

Ранее сообщали, что Xiaomi 18 будет заряжаться за секунды. Смартфон Xiaomi с номером модели M261DB прошел китайскую сертификацию 3C. Информация об этом появилась 6 ноября: в документах указана поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт.