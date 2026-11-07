Топ-3 бюджетних Android-смартфонів із підтримкою eSIM: Samsung, TCL та Motorola (фото)

У огляді представлені такі смартфони: Samsung Galaxy A36, TCL Nxtpaper 70 Pro, Motorola Moto G (2026).

Не так багато бюджетних смартфонів підтримують технологію eSIM. Однак є кілька моделей на базі Android, які можна придбати абсолютно новими за ціною менше 400 доларів, пише bgr.com.

Samsung Galaxy A36

Смартфон Samsung Galaxy A36 5G Фото: PCMag

Samsung Galaxy A36 пропонує такі самі можливості роботи з SIM-картами. Завдяки 6 ГБ оперативної пам’яті смартфон добре справляється з багатозадачністю. Обсяг вбудованої пам'яті — 128 ГБ, однак слот для картки microSD відсутній. Пристрій оснащений процесором середнього рівня Snapdragon 6 Gen 3: він дозволяє запускати ігри, оптимізовані для бюджетних пристроїв (наприклад, PUBG Mobile або Call of Duty Mobile), із частотою 55–60 кадрів на секунду при низьких налаштуваннях графіки. Втім, у більш вимогливих проектах, таких як Zenless Zone Zero або Wuthering Waves, у динамічні моменти частота кадрів може опускатися нижче 30 FPS.

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Головна перевага A36 перед дешевшими моделями — наявність додаткових функцій на основі штучного інтелекту. Він підтримує функцію "Обвести та знайти" (Circle to Search), яка раніше була доступна лише у флагманах Samsung, а також інтегрований з ШІ-помічником Gemini. Крім того, у A36 штучний інтелект використовується для аналізу галереї, створення користувацьких фільтрів, інтелектуального видалення об’єктів із фотографій та формування рекомендацій щодо редагування.

Смартфон також захищений від пилу та води відповідно до стандарту IP67: він витримує занурення на глибину до 1 м протягом 30 хвилин (з часом, у міру зношення пристрою, цей рівень захисту може знизитися). Модель оснащена акумулятором ємністю 5000 мА·год і підтримує швидку зарядку потужністю до 45 Вт.

Motorola Moto G (2026)

Смартфон Motorola Moto G (2026) Фото: phonearena.com

Смартфон Motorola Moto G (2026) вартістю 300 доларів підтримує роботу з nano-SIM та eSIM. Він оснащений непоганим 6,7-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Втім, не варто очікувати, що в іграх ви отримаєте 120 кадрів на секунду: смартфон працює на базі досить слабкого процесора MediaTek Dimensity 6300 і має 4 ГБ оперативної пам’яті. Проте завдяки функції RAM Boost — яка задіює частину вбудованої пам’яті для розширення обсягу ОЗУ — пристрій справляється з багатозадачністю краще, ніж можна було б припустити, виходячи з його характеристик. У режимі RAM Boost доступний обсяг оперативної пам’яті може сягати 12 ГБ (щоправда, при цьому зменшується обсяг доступної вбудованої пам’яті з початкових 128 ГБ; втім, його можна збільшити за допомогою картки microSD).

Однією з примітних особливостей Motorola Moto G (2026) є задня панель, виконана з текстурованої штучної шкіри. Для бюджетного сегмента цей смартфон також вирізняється камерою з підтримкою штучного інтелекту. Основний 50-мегапіксельний модуль дозволяє робити знімки з високою роздільною здатністю в різних умовах освітлення — наприклад, при слабкому світлі задіюється функція нічної зйомки на базі штучного інтелекту. Додатково передбачена 2-мегапіксельна макрокамера, а 32-мегапіксельна фронтальна камера завдяки алгоритмам штучного інтелекту здатна робити якісні знімки крупним планом. Акумулятор ємністю 5200 мА·год забезпечує роботу пристрою протягом усього дня, а підтримка швидкої зарядки потужністю до 30 Вт дозволяє оперативно поповнити заряд батареї.

TCL Nxtpaper 70 Pro

TCL Nxtpaper 70 Pro Фото: tomsguide.com

TCL Nxtpaper 70 Pro, вартість якого становить 330 доларів, має екран з антибліковими властивостями, що забезпечує хорошу чіткість зображення навіть під час використання на вулиці. Крім того, у дисплей вбудовано фізичні фільтри, що знижують інтенсивність випромінювання синього світла — фактора, який може негативно впливати на якість сну, — до 3,41%.

TCL Nxtpaper 70 Pro оснащений 6,9-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, який не мерехтить. За допомогою натискання однієї кнопки можна перемикатися між різними режимами відображення: стандартним кольоровим режимом; режимом "Ink Paper", що імітує чорне чорнило на білому папері (подібно до дисплеїв E Ink); режимом "Color Paper", призначеним для читання коміксів та візуальних новел; а також режимом "Max Ink" для економії заряду акумулятора.

Смартфон також отримав передову для бюджетного сегмента систему камер: основну камеру на 50 Мп, ультраширококутну камеру на 8 Мп та фронтальну камеру на 32 Мп. Пристрій підтримує функції на базі штучного інтелекту, зокрема нічний режим, кінематографічні фільтри та автоматичну корекцію горизонту, якщо знімок зроблено під нахилом. Також передбачена підтримка стандарту Wi-Fi 6E, що забезпечує вищу швидкість потокової передачі даних та завантаження файлів.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi 18 заряджатиметься за лічені секунди. Смартфон Xiaomi з номером моделі M261DB пройшов китайську сертифікацію 3C. Інформація про це з'явилася 6 листопада: у документах вказано підтримку швидкої зарядки потужністю 100 Вт.