Xiaomi 18 заряджатиметься за лічені секунди: що ще відомо про новий смартфон (фото)

Смартфон Xiaomi з номером моделі M261DB пройшов китайську сертифікацію 3C. Інформація про це з’явилася 6 листопада: у документах зазначено підтримку швидкої зарядки потужністю 100 Вт.

Згідно з наявними даними, за індексом M261DB ховається базова модель — Xiaomi 18. Очікується, що компанія презентує її наступного місяця, пише gizmochina.com.

Сама компанія Xiaomi поки що не підтвердила цю інформацію. У сертифікаційних документах не вказано ані назву пристрою, ані дату його виходу, тому зв’язок із моделлю Xiaomi 18 — це поки що лише припущення.

Нагадаємо, що 23 вересня відбулася презентація серії Xiaomi 18 Pro, однак базова модель на ній не була представлена. У Xiaomi підтвердили, що лінійка Xiaomi 18 Pro з'явиться на міжнародному ринку цього року, але про плани щодо глобального випуску базової версії поки що нічого не повідомляється.

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Відеодзвінок на Xiaomi 18

Що відомо про Xiaomi 18 на даний момент

Під час презентації серії Pro один із користувачів Weibo запитав Лу Вейбіна, партнера та президента Xiaomi Group, про стандартну версію Xiaomi 18. Той відповів, що ця модель буде випущена окремо, пізніше. Це підтверджує факт існування цього пристрою.

Ще в серпні інсайдер Digital Chat Station поділився прогнозом: спочатку вийдуть моделі серії Pro, а потім, у грудні, — базова версія. Поява запису в реєстрі 3C на початку листопада добре вписується в цей графік, адже сертифікацію пристрою зазвичай проходять за кілька тижнів до офіційного анонсу.

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Що стосується технічних характеристик, очікується, що смартфон буде оснащений процесором Snapdragon 8 Elite, 200-мегапіксельним сенсором камери та акумулятором ємністю 7200 мА·год. Офіційно компанія Xiaomi ці дані поки що не підтвердила. Подробиці про пристрій стали відомі незабаром після презентації серії Pro.

Смартфон Xiaomi 18

Xiaomi першою випустила смартфон на базі процесора Snapdragon 8 Elite — ним став Xiaomi 18 Pro. Модель оснащена 6,4-дюймовим дисплеєм (панель M11) із піковою яскравістю 4000 ніт. Процесор виготовлено за 2-нм технологічним процесом, а ємність акумулятора становить 7000 мА·год. Ви отримуєте три камери Leica, що охоплюють усі фокусні відстані. Крім того, Xiaomi впровадила апаратний захист конфіденційності.

Якщо вірити витокам інформації, стандартна модель Xiaomi 18 буде оснащена акумулятором, ємність якого на 200 мА·год більша, ніж у Xiaomi 18 Pro. При цьому обидва пристрої отримають один і той самий процесор. Ми оновимо цей матеріал, щойно Xiaomi оголосить дату презентації.

Раніше повідомлялося, що майбутній Samsung Galaxy S27 Ultra отримає потужний чіп. Моделі Galaxy S27 Ultra та Galaxy S27 Pro будуть оснащені чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 6, а в базовій версії та моделі Plus можуть бути встановлені фірмові процесори Exynos.