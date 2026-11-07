Xiaomi 18 будет заряжаться за секунды: что еще известно о новом смартфоне (фото)

Смартфон Xiaomi с номером модели M261DB прошел китайскую сертификацию 3C. Информация об этом появилась 6 ноября: в документах указана поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Согласно имеющимся данным, под индексом M261DB скрывается базовая модель — Xiaomi 18. Ожидается, что компания представит ее в следующем месяце, пишет gizmochina.com.

Сама Xiaomi пока не подтвердила эту информацию. В сертификационных документах не указано ни название устройства, ни дата его выхода, поэтому связь с моделью Xiaomi 18 — это пока лишь предположение.

Напомним, что 23 сентября состоялась презентация серии Xiaomi 18 Pro, однако базовая модель на ней представлена ​​не была. В Xiaomi подтвердили, что линейка Xiaomi 18 Pro выйдет на международный рынок в этом году, но о планах по глобальному релизу базовой версии пока ничего не сообщается.

Видео дня

Видеозвонок по Xiaomi 18

Что известно о Xiaomi 18 на данный момент

Во время презентации серии Pro один из пользователей Weibo спросил Лу Вейбина, партнера и президента Xiaomi Group, о стандартном Xiaomi 18. Тот ответил, что модель будет выпущена отдельно, позднее. Это подтверждает факт существования устройства.

Еще в августе инсайдер Digital Chat Station поделился прогнозом: сначала выйдут модели серии Pro, а затем, в декабре — базовая версия. Появление записи в реестре 3C в начале ноября хорошо вписывается в этот график, ведь сертификацию устройства обычно проходят за несколько недель до официального анонса.

Опрос Обогреватель какого бренда вы используете, или планируете купить? Опрос открыт до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Другой бренд Голосувати

Что касается технических характеристик, ожидается, что смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite, 200-мегапиксельный сенсор камеры и аккумулятор емкостью 7200 мАч. Официально эти данные Xiaomi пока не подтвердила. Подробности об устройстве стали известны вскоре после презентации серии Pro.

Смартфон Xiaomi 18

Xiaomi первой выпустила смартфон на базе процессора Snapdragon 8 Elite — им стал Xiaomi 18 Pro. Модель оснащена 6,4-дюймовым дисплеем (панель M11) с пиковой яркостью 4000 нит. Процессор выполнен по 2-нм техпроцессу, а емкость аккумулятора составляет 7000 мАч. Вы получаете три камеры Leica, охватывающие все фокусные расстояния. Кроме того, Xiaomi внедрила аппаратную защиту конфиденциальности.

Если верить утечкам, стандартная модель Xiaomi 18 будет оснащена аккумулятором, емкость которого на 200 мА·ч больше, чем у Xiaomi 18 Pro. При этом оба устройства получат один и тот же процессор. Мы обновим этот материал, как только Xiaomi объявит дату презентации.

Ранее писали, что грядущий Samsung Galaxy S27 Ultra получит мощный чип. Модели Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro будут оснащены чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6, а в базовой версии и модели Plus могут быть установлены фирменные процессоры Exynos.