Грядущий Samsung Galaxy S27 Ultra получит мощный чип: что известно о новинке (фото)

Модели Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro будут оснащены чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6, а в базовой версии и модели Plus могут быть установлены фирменные процессоры Exynos.

Ранее сообщалось, что Samsung рассматривает возможность перехода на Exynos — после того как стало известно о недостаточной энергоэффективности и проблемах с тепловыделением у нового флагманского мобильного процессора от Qualcomm, пишет androidpolice.com.

Эти сведения предоставил известный южнокорейский инсайдер под ником yeux1122; он опубликовал информацию на платформе Naver, подробно описав стратегию компании для рынка Южной Кореи. По его словам, для Galaxy S27 Ultra компания Samsung выбрала процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — новую мобильную платформу Qualcomm, анонсированную пару месяцев назад. В свою очередь, модель Galaxy S27 Pro, как утверждается, получит стандартную версию чипа — Snapdragon 8 Elite Gen 6.

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Пока неясно, будет ли такой подход применяться и на других рынках. В серии Galaxy S26, например, на рынке США все модели (включая базовые) работают исключительно на процессорах Snapdragon, тогда как на остальных рынках чипы Snapdragon используются только в версии Ultra.

Смартфоны Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com

Сообщается, что выбор обусловлен стоимостью: версия Extreme Gen 6 обладает более высокой производительностью и функциональностью, но при этом стоит дороже стандартного варианта. Тем временем ожидается, что модели Galaxy S27 и Galaxy S27+ будут работать на базе процессора Samsung Exynos 2700.

Эта информация противоречит сообщению издания Seoul Economic Daily, согласно которому Samsung рассматривала возможность отказа от Snapdragon в пользу Exynos 2700 на ряде рынков, включая Южную Корею и Европу.

Внутренние тесты показали многообещающие результаты для чипа Exynos 2700, тогда как у процессора на базе Snapdragon 8 Elite, по имеющимся данным, были выявлены проблемы с перегревом. Источники указывают, что Samsung рассматривала вариант с Exynos в качестве альтернативы. Впрочем, компания Qualcomm оперативно опровергла это сообщение. Директор по маркетингу Qualcomm Дон Макгуайр в социальной сети X заявил, что данное утверждение "на 100% не соответствует действительности", добавив: "У процессора 8 Elite Gen 6 нет никаких системных проблем с перегревом".

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Тем не менее, это не исключает появления версий Galaxy S27 Ultra или S27 Pro на базе процессора Exynos. Возможно, такие модели выйдут на других рынках или появятся в следующем поколении устройств.

Помимо информации о процессоре, сертификационные данные раскрыли подробности об аккумуляторах Galaxy S27 Ultra и S27 Pro. Согласно им, модель Ultra получит батарею емкостью 5700 мАч, а версия Pro — 5200 мАч. В Galaxy S26 Ultra и предыдущих поколениях емкость аккумулятора была ограничена 5000 мАч, так что это заметное и долгожданное улучшение.

Обе модели также получат новый дизайн с прямоугольным блоком камер на задней панели, в то время как базовые модели сохранят привычное оформление, при котором объективы камер словно "парят" на корпусе. Это часть стратегии Samsung по разграничению устройств, призванная дать покупателям дополнительные аргументы в пользу выбора модели Ultra.

Сообщается, что выход флагманской серии запланирован на конец января или начало февраля 2027 года — значительно раньше, чем состоялся релиз в текущем году.

Ранее сообщали, что популярный смартфон Samsung получит батарею на 6000 мАч. Согласно новому отчету портала GalaxyClub, смартфон Samsung Galaxy A38 5G получит аккумулятор емкостью 6000 мАч.