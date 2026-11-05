Популярный смартфон Samsung получит батарею на 6000 мАч: что это за модель (фото)

Согласно новому отчету портала GalaxyClub, смартфон Samsung Galaxy A38 5G получит аккумулятор емкостью 6000 мАч.

В течение многих лет компания Samsung придерживалась консервативного подхода к емкости аккумуляторов в своих устройствах. Однако в последнее время в смартфонах Galaxy — особенно в бюджетных моделях — все чаще встречаются батареи на 5000 мАч. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в следующем году, затронув в том числе популярную серию Galaxy A, пишет androidpolice.com.

Согласно новому отчету портала GalaxyClub, смартфон Samsung Galaxy A38 5G получит аккумулятор емкостью 6000 мАч. Это заметный шаг вперед по сравнению с 5000 мАч у модели Galaxy A37 (увеличение на 20%).

Смартфон Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Вторая модель серии Galaxy A с аккумулятором внушительной емкости

Как уточняет источник, номинальная емкость батареи в Galaxy A38 составит 5882 мАч, что соответствует заявленной типичной емкости в 6000 мАч.

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Если эта информация подтвердится, Galaxy A38 станет второй моделью в линейке A с таким объемом аккумулятора — примечательно, что в предыдущих поколениях Samsung неизменно ограничивалась показателем 5000 мАч.

Первой моделью серии Galaxy A, получившей аккумулятор увеличенной емкости, стал бюджетный Galaxy A07, выпущенный ранее в этом году. Благодаря более емкой батарее устройство работает значительно дольше своего предшественника. Если Galaxy A38 оснастят аккумулятором такой же емкости, это может обеспечить дополнительные часы работы экрана — хотя пока неясно, будет ли прирост существенным, поскольку общая автономность также во многом зависит от процессора.

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Тренд на увеличение емкости аккумуляторов в смартфонах Samsung

Речь идет не только о Galaxy A38: обновление аккумуляторов может затронуть и другие модели серии Galaxy, например, Galaxy A58 и даже Galaxy A28.

Galaxy A57 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, что ставит его в невыгодное положение по сравнению с большинством китайских смартфонов среднего сегмента — в том числе от брендов Motorola и Nothing. Увеличение емкости батареи позволило бы Galaxy A58 сравняться со своими конкурентами.

Galaxy A57 и A37 уже поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт; скорее всего, эта возможность сохранится и в Galaxy A38. Это логично, поскольку для зарядки аккумулятора большей емкости требуется больше времени.

В источниках не уточняется, будут ли в новых батареях использоваться кремниево-углеродные аноды, как это часто делают китайские производители. Однако, учитывая, что в Galaxy A17 компания Samsung применяет стандартные литий-ионные аккумуляторы, можно предположить, что и в будущих моделях среднего сегмента будет использоваться аналогичная технология.

Более того, флагманские модели Galaxy S27 Ultra и S27 Pro, которые недавно прошли сертификацию, также получат аккумуляторы увеличенной емкости — но в них по-прежнему будут использоваться литий-ионные элементы, а не кремниево-углеродные.

Смартфон Galaxy A57 Фото: sammobile.com

Знакомый дизайн, но более мощный чип

По имеющимся данным, помимо аккумулятора, Galaxy A38 сохранит прежние камеры и дизайн, хотя компания может предложить новые варианты расцветки. При этом устройство может получить более быстрый процессор Exynos и более производительную графику.

Ожидается, что Samsung официально представит Galaxy A38 — наряду с моделями Galaxy A58 и A28 — в феврале или марте 2026 года, в соответствии с графиком выпуска новых устройств. Пока нет информации о том, приведет ли кризис в сфере памяти к росту цен на устройства среднего сегмента.

Ранее писали, что 4 смартфона Redmi получат 7-дюймовые дисплеи и батареи 10 000 мАч. Предполагается, что эти модели могут выйти уже в первой половине следующего года.