Популярний смартфон Samsung отримає акумулятор ємністю 6000 мА·год: що це за модель (фото)

Згідно з новим звітом порталу GalaxyClub, смартфон Samsung Galaxy A38 5G буде оснащений акумулятором ємністю 6000 мА·год.

Протягом багатьох років компанія Samsung дотримувалася консервативного підходу до ємності акумуляторів у своїх пристроях. Однак останнім часом у смартфонах Galaxy — особливо в бюджетних моделях — дедалі частіше зустрічаються акумулятори ємністю 5000 мА·год. Очікується, що ця тенденція збережеться й наступного року, торкнувшись, зокрема, популярної серії Galaxy A, пише androidpolice.com.

Згідно з новим звітом порталу GalaxyClub, смартфон Samsung Galaxy A38 5G буде оснащений акумулятором ємністю 6000 мА·год. Це помітний крок вперед порівняно з 5000 мА·год у моделі Galaxy A37 (збільшення на 20%).

Смартфон Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Друга модель серії Galaxy A з акумулятором значної ємності

Як уточнює джерело, номінальна ємність акумулятора в Galaxy A38 становитиме 5882 мА·год, що відповідає заявленій типовій ємності в 6000 мА·год.

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Якщо ця інформація підтвердиться, Galaxy A38 стане другою моделлю в лінійці A з таким об’ємом акумулятора — цікаво, що в попередніх поколіннях Samsung незмінно обмежувалася показником 5000 мА·год.

Першою моделлю серії Galaxy A, яка отримала акумулятор збільшеної ємності, став бюджетний Galaxy A07, випущений раніше цього року. Завдяки акумулятору більшої ємності пристрій працює значно довше, ніж його попередник. Якщо Galaxy A38 оснастять акумулятором такої ж ємності, це може забезпечити додаткові години роботи екрану — хоча поки що незрозуміло, чи буде приріст істотним, оскільки загальна автономність також багато в чому залежить від процесора.

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Тенденція до збільшення ємності акумуляторів у смартфонах Samsung

Мова йде не лише про Galaxy A38: оновлення акумуляторів може торкнутися й інших моделей серії Galaxy, наприклад, Galaxy A58 і навіть Galaxy A28.

Galaxy A57 оснащений акумулятором ємністю 5000 мА·год, що ставить його у невигідне становище порівняно з більшістю китайських смартфонів середнього сегмента — зокрема від брендів Motorola та Nothing. Збільшення ємності акумулятора дозволило б Galaxy A58 зрівнятися зі своїми конкурентами.

Galaxy A57 та A37 вже підтримують швидку зарядку потужністю 45 Вт; найімовірніше, ця функція збережеться й у Galaxy A38. Це логічно, оскільки для заряджання акумулятора більшої ємності потрібно більше часу.

У джерелах не уточнюється, чи будуть у нових батареях використовуватися кремнієво-вуглецеві аноди, як це часто роблять китайські виробники. Однак, з огляду на те, що в Galaxy A17 компанія Samsung застосовує стандартні літій-іонні акумулятори, можна припустити, що й у майбутніх моделях середнього сегмента використовуватиметься аналогічна технологія.

Більше того, флагманські моделі Galaxy S27 Ultra та S27 Pro, які нещодавно пройшли сертифікацію, також отримають акумулятори збільшеної ємності — але в них, як і раніше, використовуватимуться літій-іонні елементи, а не кремнієво-вуглецеві.

Смартфон Galaxy A57 Фото: sammobile.com

Звичний дизайн, але більш потужний чип

За наявними даними, окрім акумулятора, Galaxy A38 збереже колишні камери та дизайн, хоча компанія може запропонувати нові варіанти кольорів. При цьому пристрій може отримати швидший процесор Exynos та більш потужну графічну систему.

Очікується, що Samsung офіційно представить Galaxy A38 — разом із моделями Galaxy A58 та A28 — у лютому або березні 2026 року, згідно з графіком випуску нових пристроїв. Поки що немає інформації про те, чи призведе криза у сфері пам’яті до зростання цін на пристрої середнього сегмента.

Раніше повідомлялося, що 4 смартфони Redmi будуть оснащені 7-дюймовими дисплеями та акумуляторами ємністю 10 000 мА·год. Передбачається, що ці моделі можуть з’явитися вже в першій половині наступного року.