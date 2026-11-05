4 смартфони Redmi отримають 7-дюймові дисплеї та батареї 10 000 мА·год: про що мова (фото)
Передбачається, що ці моделі можуть з’явитися вже в першій половині наступного року.
Згідно з новою інформацією, що просочилася від китайського інсайдера Digital Chat Station, компанія Redmi тестує чотири смартфони, оснащені 7-дюймовими дисплеями та потужними акумуляторами ємністю близько 10 000 мА·год, пише ximitime.com.
Раніше джерело згадувало про певну "флагманську лінійку суббренду" з 7-дюймовим 2K-дисплеєм, що підтримує дуже високу частоту оновлення, та акумулятором, виготовленим за технологією LIPO (літій-полімерні батареї). Висловлювалися припущення, що ця серія може увійти до лінійки Redmi K200.
Для порівняння: актуальна серія Redmi K100, представлена в серпні 2026 року, включає модель Pro Max. Вона оснащена плоским 6,9-дюймовим OLED-екраном із роздільною здатністю 2608×1200 пікселів, процесором Snapdragon 8 Elite, оперативною пам’яттю стандарту LPDDR5X і накопичувачем UFS 4.1, а також акумулятором ємністю 9070 мА·год. Вартість пристрою починається приблизно від 650 доларів США.
Очікується, що майбутні моделі матимуть ще більш вражаючі характеристики — зокрема, більший розмір екрану та більшу ємність акумулятора. Повідомляється, що ці пристрої проходять тестування з використанням 2-нм флагманського процесора, що вказує на найвищий рівень продуктивності, якого очікують від наступного покоління смартфонів Redmi.
Обігрівач якого бренду ви використовуєте, або плануєте придбати?
Оскільки багато сучасних флагманів — наприклад, Xiaomi 17 Ultra, Huawei Mate 80 Pro Max та iPhone 17 Pro Max — вже оснащені екранами з діагоналлю близько 6,9 дюйма, нові моделі з 7-дюймовими дисплеями перейдуть у категорію пристроїв із ще більшими екранами.
Ця інформація підтверджує, що Redmi продовжує робити ставку на смартфони з великими дисплеями та тривалим часом автономної роботи. Користувачам, яких цікавлять пристрої з великими екранами, варто стежити за новинами про ці новинки, пишуть автори матеріалу.
Раніше повідомлялося, що 7 смартфонів Xiaomi не отримають HyperOS 4. Компанія вносить суттєві зміни до стратегії оновлення Android, що може торкнутися низки популярних моделей брендів Redmi та POCO.