4 смартфона Redmi получат 7-дюймовые дисплеи и батареи 10 000 мАч: о чем речь (фото)

Предполагается, что эти модели могут выйти уже в первой половине следующего года.

Согласно новой утечке от китайского инсайдера Digital Chat Station, компания Redmi тестирует четыре смартфона, оснащенных 7-дюймовыми дисплеями и мощными аккумуляторами емкостью около 10 000 мАч, пишет ximitime.com.

Ранее источник упоминал некую "флагманскую линейку суббренда" с 7-дюймовым 2K-дисплеем, поддерживающим очень высокую частоту обновления, и аккумулятором, выполненным по технологии LIPO (литий-полимерные батареи). Высказывались предположения, что эта серия может войти в линейку Redmi K200.

Смартфон Redmi K100 Pro Max Фото: Скриншот

Для сравнения: актуальная серия Redmi K100, представленная в августе 2026 года, включает модель Pro Max. Она оснащена плоским 6,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2608×1200 пикселей, процессором Snapdragon 8 Elite, оперативной памятью стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.1, а также аккумулятором емкостью 9070 мАч. Стоимость устройства начинается примерно от 650 долларов США.

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Ожидается, что будущие модели предложат еще более впечатляющие характеристики — в частности, увеличенный размер экрана и возросшую емкость аккумулятора. Сообщается, что эти устройства проходят тестирование с использованием 2-нм флагманского процессора, что указывает на высочайший уровень производительности, ожидаемый от следующего поколения смартфонов Redmi.

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Поскольку многие современные флагманы — например, Xiaomi 17 Ultra, Huawei Mate 80 Pro Max и iPhone 17 Pro Max — уже оснащаются экранами с диагональю около 6,9 дюйма, новые модели с 7-дюймовыми дисплеями перейдут в категорию устройств с еще более крупными экранами.

Эта информация подтверждает, что Redmi продолжает делать ставку на смартфоны с большими дисплеями и длительным временем автономной работы. Пользователям, которых интересуют устройства с крупными экранами, стоит следить за новостями об этих новинках, пишут авторы материала.

Ранее сообщали, что 7 смартфонов Xiaomi не получат HyperOS 4. Компания вносит существенные коррективы в стратегию обновления Android, что может затронуть ряд популярных моделей брендов Redmi и POCO.