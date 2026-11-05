7 смартфонов Xiaomi не получат HyperOS 4: проверьте, есть ли ваш телефон в списке (фото)

Компания Xiaomi вносит существенные коррективы в стратегию обновления Android, что может затронуть ряд популярных моделей брендов Redmi и POCO.

Согласно последним данным, компания отказалась от планов по выпуску обновления HyperOS 4 (на базе Android 16) для ряда устройств, которые ранее должны были получить эту версию ПО, пишет ximitime.com.

Это изменение примечательно тем, что традиционно для смартфонов Xiaomi в рамках определенных циклов поддержки предусматривалось получение двух крупных обновлений Android. Теперь же компания переходит к более ограниченному подходу: для некоторых моделей будет доступно лишь одно крупное обновление Android. Это означает, что для ряда смартфонов период получения масштабных обновлений ОС завершится раньше, чем ожидали пользователи.

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Смартфон Redmi Note 13 Pro Фото: techadvisor.com

Устройства Xiaomi, которые не получат HyperOS 4

В список устройств, для которых отменено обновление HyperOS 4 на базе Android 16, вошли:

Redmi K60 Pro Redmi Note 13 Pro+ Redmi K70 Pro POCO X6 5G Redmi Note 13 Pro POCO M6 Pro 4G Redmi Note 13 Pro 4G

Смартфон POCO X6 Фото: Скриншот

Для владельцев этих смартфонов это означает, что Android 16 в составе HyperOS 4 им ожидать не стоит. Данное решение также вызывает вопросы относительно дальнейшей политики программной поддержки Xiaomi — особенно у тех пользователей, которые приобретали устройства, рассчитывая на получение нескольких крупных обновлений Android.

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Глобальный релиз HyperOS 4

Стоит отметить, что отсутствие HyperOS 4 не обязательно означает полное прекращение программной поддержки. Выпуск патчей безопасности и других технических обновлений может быть продолжен — это зависит от политики поддержки Xiaomi для каждой конкретной модели.

Ранее сообщали, что 67 смартфонов Xiaomi получат HyperOS 4 уже в ноябре-декабре. Компания Xiaomi официально анонсировала график глобального развертывания HyperOS 4, в котором указано, когда и какие устройства брендов Xiaomi, Redmi и POCO получат обновление, а какие — нет.