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67 смартфонов Xiaomi получат HyperOS 4 уже в ноябре-декабре: список моделей (фото)

POCO F8
Смартфон POCO F8: иллюстративное фото | Фото: gsmarena.com

Компания Xiaomi официально анонсировала график глобального развертывания HyperOS 4, в котором указано, когда и какие устройства брендов Xiaomi, Redmi и POCO получат обновление, а какие — нет.

Процесс начнется в начале ноября 2026 года, продолжится в середине ноября и охватит дополнительные устройства в течение декабря, пишет ximitime.com.

В первую волну обновлений войдут серии Xiaomi 17, POCO F8, линейка Redmi Note 15 и серия планшетов Xiaomi Pad 8. В середине ноября обновление должно стать доступным для таких устройств, как серия Xiaomi 15, линейка POCO F7, серия Redmi Note 17 и модели Xiaomi Pad 7. В декабре HyperOS 4 получат более ранние флагманы и устройства среднего сегмента, включая серии Xiaomi 13 и 14, POCO F6 и X7, а также линейку Redmi Note 14.

По имеющимся данным, Xiaomi отменила выпуск обновления HyperOS 4 (на базе Android 16) для ряда устройств. Согласно последней информации, модели Redmi K60 Pro, Redmi Note 13 Pro+, Redmi K70 Pro, POCO X6 5G, Redmi Note 13 Pro, POCO M6 Pro 4G и Redmi Note 13 Pro 4G не получат HyperOS 4. Эти устройства были исключены из планов по обновлению до версии HyperOS 4 на базе Android 16.

Видео дня
Redmi K60 Pro
Смартфон Redmi K60 Pro не получит HyperOS 4
Фото: Redmi

Начало ноября 2026 года

Смартфоны:

  • Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15
  • POCO F8 Ultra, POCO F8 Pro
  • Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T
  • POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Iron Man Edition
  • REDMI 17 5G, REDMI 17, REDMI 17C 5G
  • REDMI 15C 5G, REDMI 15C
  • POCO M8 Pro, POCO M8, POCO C95 Pro, POCO C85
  • Leica Leitzphone (на базе технологий Xiaomi)

Планшеты:

  • Xiaomi Pad 8 Pro
  • Xiaomi Pad 8
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Середина ноября 2026 года

Смартфоны:

  • Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
  • Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
  • REDMI Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17
  • POCO F9 Ultra, POCO F9 Pro
  • POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7
  • POCO X8, POCO X7 Pro, POCO X7 Pro Iron Man Edition

Планшеты:

  • Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini
  • REDMI Pad 2 Pro 5G, REDMI Pad 2 Pro
  • POCO Pad X1, POCO Pad M1
Xiaomi MIX Flip
Смартфон Xiaomi MIX Flip
Фото: notebookcheck.net

Декабрь 2026 года

Смартфоны:

  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14
  • Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13
  • Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T
  • Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T
  • REDMI Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, Note 14S
  • REDMI 15 5G, REDMI 15, REDMI A7 Pro
  • POCO F6 Pro, POCO F6
  • POCO X8s, POCO X7, POCO X6 Pro
  • POCO M8s 5G, POCO M7, POCO C81 Pro

Планшеты:

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • REDMI Pad 2 9.7, REDMI Pad 2 9.7 4G
  • REDMI Pad 2, REDMI Pad 2 4G
  • POCO Pad C1

В графике указаны планируемые периоды выпуска обновлений; точные даты для отдельных устройств не приводятся. Сроки доступности могут различаться в зависимости от модели и региона.

Ранее писали, что все смартфоны на Android получили важное обновление в ноябре. Google опубликовала ноябрьский бюллетень безопасности Android 2026 года, в котором устраняется большое количество уязвимостей в операционной системе Android.