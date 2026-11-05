67 смартфонов Xiaomi получат HyperOS 4 уже в ноябре-декабре: список моделей (фото)
Компания Xiaomi официально анонсировала график глобального развертывания HyperOS 4, в котором указано, когда и какие устройства брендов Xiaomi, Redmi и POCO получат обновление, а какие — нет.
Процесс начнется в начале ноября 2026 года, продолжится в середине ноября и охватит дополнительные устройства в течение декабря, пишет ximitime.com.
В первую волну обновлений войдут серии Xiaomi 17, POCO F8, линейка Redmi Note 15 и серия планшетов Xiaomi Pad 8. В середине ноября обновление должно стать доступным для таких устройств, как серия Xiaomi 15, линейка POCO F7, серия Redmi Note 17 и модели Xiaomi Pad 7. В декабре HyperOS 4 получат более ранние флагманы и устройства среднего сегмента, включая серии Xiaomi 13 и 14, POCO F6 и X7, а также линейку Redmi Note 14.
По имеющимся данным, Xiaomi отменила выпуск обновления HyperOS 4 (на базе Android 16) для ряда устройств. Согласно последней информации, модели Redmi K60 Pro, Redmi Note 13 Pro+, Redmi K70 Pro, POCO X6 5G, Redmi Note 13 Pro, POCO M6 Pro 4G и Redmi Note 13 Pro 4G не получат HyperOS 4. Эти устройства были исключены из планов по обновлению до версии HyperOS 4 на базе Android 16.
Начало ноября 2026 года
Смартфоны:
- Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17
- REDMI Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15
- POCO F8 Ultra, POCO F8 Pro
- Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T
- POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Iron Man Edition
- REDMI 17 5G, REDMI 17, REDMI 17C 5G
- REDMI 15C 5G, REDMI 15C
- POCO M8 Pro, POCO M8, POCO C95 Pro, POCO C85
- Leica Leitzphone (на базе технологий Xiaomi)
Планшеты:
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 8
Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции?
Середина ноября 2026 года
Смартфоны:
- Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
- Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
- REDMI Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17
- POCO F9 Ultra, POCO F9 Pro
- POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7
- POCO X8, POCO X7 Pro, POCO X7 Pro Iron Man Edition
Планшеты:
- Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini
- REDMI Pad 2 Pro 5G, REDMI Pad 2 Pro
- POCO Pad X1, POCO Pad M1
Декабрь 2026 года
Смартфоны:
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13
- Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T
- Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T
- REDMI Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, Note 14S
- REDMI 15 5G, REDMI 15, REDMI A7 Pro
- POCO F6 Pro, POCO F6
- POCO X8s, POCO X7, POCO X6 Pro
- POCO M8s 5G, POCO M7, POCO C81 Pro
Планшеты:
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- REDMI Pad 2 9.7, REDMI Pad 2 9.7 4G
- REDMI Pad 2, REDMI Pad 2 4G
- POCO Pad C1
В графике указаны планируемые периоды выпуска обновлений; точные даты для отдельных устройств не приводятся. Сроки доступности могут различаться в зависимости от модели и региона.
Ранее писали, что все смартфоны на Android получили важное обновление в ноябре. Google опубликовала ноябрьский бюллетень безопасности Android 2026 года, в котором устраняется большое количество уязвимостей в операционной системе Android.