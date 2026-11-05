67 смартфонов Xiaomi получат HyperOS 4 уже в ноябре-декабре: список моделей (фото)

Компания Xiaomi официально анонсировала график глобального развертывания HyperOS 4, в котором указано, когда и какие устройства брендов Xiaomi, Redmi и POCO получат обновление, а какие — нет.

Процесс начнется в начале ноября 2026 года, продолжится в середине ноября и охватит дополнительные устройства в течение декабря, пишет ximitime.com.

В первую волну обновлений войдут серии Xiaomi 17, POCO F8, линейка Redmi Note 15 и серия планшетов Xiaomi Pad 8. В середине ноября обновление должно стать доступным для таких устройств, как серия Xiaomi 15, линейка POCO F7, серия Redmi Note 17 и модели Xiaomi Pad 7. В декабре HyperOS 4 получат более ранние флагманы и устройства среднего сегмента, включая серии Xiaomi 13 и 14, POCO F6 и X7, а также линейку Redmi Note 14.

По имеющимся данным, Xiaomi отменила выпуск обновления HyperOS 4 (на базе Android 16) для ряда устройств. Согласно последней информации, модели Redmi K60 Pro, Redmi Note 13 Pro+, Redmi K70 Pro, POCO X6 5G, Redmi Note 13 Pro, POCO M6 Pro 4G и Redmi Note 13 Pro 4G не получат HyperOS 4. Эти устройства были исключены из планов по обновлению до версии HyperOS 4 на базе Android 16.

Видео дня

Смартфон Redmi K60 Pro не получит HyperOS 4 Фото: Redmi

Начало ноября 2026 года

Смартфоны:

Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17

REDMI Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15

POCO F8 Ultra, POCO F8 Pro

Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T

POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Iron Man Edition

REDMI 17 5G, REDMI 17, REDMI 17C 5G

REDMI 15C 5G, REDMI 15C

POCO M8 Pro, POCO M8, POCO C95 Pro, POCO C85

Leica Leitzphone (на базе технологий Xiaomi)

Планшеты:

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8

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Середина ноября 2026 года

Смартфоны:

Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15

Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T

REDMI Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17

POCO F9 Ultra, POCO F9 Pro

POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7

POCO X8, POCO X7 Pro, POCO X7 Pro Iron Man Edition

Планшеты:

Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini

REDMI Pad 2 Pro 5G, REDMI Pad 2 Pro

POCO Pad X1, POCO Pad M1

Смартфон Xiaomi MIX Flip Фото: notebookcheck.net

Декабрь 2026 года

Смартфоны:

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13

Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T

Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T

REDMI Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, Note 14S

REDMI 15 5G, REDMI 15, REDMI A7 Pro

POCO F6 Pro, POCO F6

POCO X8s, POCO X7, POCO X6 Pro

POCO M8s 5G, POCO M7, POCO C81 Pro

Планшеты:

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

REDMI Pad 2 9.7, REDMI Pad 2 9.7 4G

REDMI Pad 2, REDMI Pad 2 4G

POCO Pad C1

В графике указаны планируемые периоды выпуска обновлений; точные даты для отдельных устройств не приводятся. Сроки доступности могут различаться в зависимости от модели и региона.

Ранее писали, что все смартфоны на Android получили важное обновление в ноябре. Google опубликовала ноябрьский бюллетень безопасности Android 2026 года, в котором устраняется большое количество уязвимостей в операционной системе Android.