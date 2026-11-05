Все смартфоны на Android получили важное обновление в ноябре: установите прямо сейчас (фото)

Google опубликовала ноябрьский бюллетень безопасности Android 2026 года, в котором устраняется большое количество уязвимостей в операционной системе Android.

Обновление охватывает критические и серьезные недостатки, затрагивающие Android Framework, систему, среду выполнения Android, ядро ​​Linux, Bluetooth, Wi-Fi и ряд аппаратных компонентов, передает ximitime.com.

Одним из наиболее важных аспектов обновления этого месяца является исправление критических уязвимостей, которые могли позволить злоумышленникам удаленно выполнять произвольный код, повышать системные привилегии или получать доступ к конфиденциальной информации без дополнительного взаимодействия с пользователем.

Рабочий стол смартфона Фото: androidpolice.com

Критические уязвимости удаленного выполнения кода

Наиболее серьезной проблемой, устраненной в ноябрьском обновлении безопасности, является критическая уязвимость в Android Framework.

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CVE-2026-58868 классифицируется как критическая уязвимость удаленного выполнения кода (RCE). Согласно бюллетеню Google, успешная эксплуатация уязвимости может позволить хакеру удаленно выполнить произвольный код без дополнительных привилегий на выполнение или взаимодействия с пользователем. Это особенно важно, поскольку уязвимости такого рода могут быть использованы без открытия жертвой подозрительного приложения или предоставления дополнительных разрешений.

В компоненте Android System также были устранены две дополнительные критические уязвимости удаленного выполнения кода:

CVE-2026-58876

CVE-2026-58936

Обе уязвимости классифицируются как критические и могут позволить удаленное выполнение кода без дополнительных привилегий или взаимодействия с пользователем.

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Исправления уязвимостей повышения привилегий в Android Framework и System

Ноябрьский бюллетень содержит обширную коллекцию уязвимостей повышения привилегий (EoP), затрагивающих компоненты Android Framework и System. Данные уязвимости потенциально могут позволить вредоносным приложениям или злоумышленникам, уже получившим ограниченный доступ к устройству, получить более высокие системные привилегии.

Было устранено несколько критических системных уязвимостей, в том числе:

CVE-2026-55275

CVE-2026-55283

CVE-2026-58984

Кроме того, были исправлены многочисленные уязвимости высокой степени серьезности в рамках Framework и System.

Эти улучшения усиливают границы разрешений Android и помогают предотвратить несанкционированный доступ к защищенным системным ресурсам.

Важно вовремя обновлять ПО на телефоне Фото: androidpolice.com

Улучшения безопасности Bluetooth и ядра

Еще одна особенно важная часть ноябрьского обновления — набор исправлений безопасности ядра Linux. Google устранила несколько критических уязвимостей, затрагивающих низкоуровневые системные компоненты, включая Bluetooth, защищенную виртуальную машину на основе ядра (pKVM) и HID.

Среди заметных уязвимостей:

CVE-2026-53256: Критическая уязвимость повышения привилегий, затрагивающая Bluetooth. CVE-2026-89774: Критическая уязвимость повышения привилегий, затрагивающая Bluetooth.

CVE-2026-59044: Критическая уязвимость повышения привилегий, затрагивающая pKVM.

CVE-2026-59045: Критическая уязвимость повышения привилегий, затрагивающая pKVM.

CVE-2026-80604: Критическая уязвимость повышения привилегий, затрагивающая HID.

CVE-2026-59048: Критическая уязвимость раскрытия информации, затрагивающая pKVM.

Эти исправления особенно важны, поскольку уязвимости ядра могут затрагивать фундаментальные механизмы безопасности, отвечающие за изоляцию приложений, управление доступом к оборудованию и защиту конфиденциальных системных операций.

Уязвимости Wi-Fi, сети и TLS

Обновление также устраняет проблемы безопасности, затрагивающие сетевую инфраструктуру Android. В сетевом стеке ядра Linux были исправлены несколько уязвимостей, включая проблемы, связанные с протоколом Transport Layer Security (TLS). Google также перечисляет многочисленные уязвимости Wi-Fi в компонентах обновления системы Google Play.

Данные исправления помогают повысить безопасность беспроводного подключения, сетевой связи и базовых механизмов, используемых для защиты данных, передаваемых между устройствами и сервисами.

Ноябрьское обновление безопасности устраняет многочисленные уязвимости Фото: androidpolice.com

Исправления уязвимостей, связанных с раскрытием информации и DoS-атаками

Помимо удаленного выполнения кода и повышения привилегий, ноябрьское обновление безопасности устраняет многочисленные уязвимости, связанные с раскрытием информации (ID) и атаками типа "отказ в обслуживании" (DoS).

Уязвимости, связанные с раскрытием информации, могут привести к утечке конфиденциальной системной информации, которая не должна быть доступна неавторизованным приложениям или злоумышленникам. В то же время уязвимости DoS потенциально могут привести к недоступности системных сервисов или затронутых компонентов, нарушая нормальную работу устройства.

Компоненты Android Runtime, Framework, System и другие компоненты платформы получили исправления для этих категорий уязвимостей.

Виджеты на смартфоне Фото: androidpolice.com

Обновления для системы Google Play

Некоторые из уязвимостей, включенных в ноябрьский бюллетень, устраняются с помощью компонентов Project Mainline, а не традиционных полных обновлений прошивки системы.

К затронутым компонентам относятся:

Медиакодеки.

Медиафреймворк.

Медиапровайдер.

Процессор.

Wi-Fi.

Профилирование.

Ранее писали, что смартфоны Samsung не получили важных функций после обновления. Речь идет о модели Galaxy S24 Ultra, которая не получила ряд полезных функций, и внятных объяснений этому нет.