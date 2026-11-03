Смартфоны Samsung не получили важных функций после обновления One UI 9: что пошло не так (фото)

Речь идет о модели Galaxy S24 Ultra, которая не получила ряд полезных функций, и внятных объяснений этому нет.

В октябре компания Samsung начала распространение обновления One UI 9 для серии Galaxy S24 — стали доступны Call Brief, настраиваемые карточки Now Brief, My FanCam и др. Тем не менее, ряд функционала в обновлении отсутствует, пишет androidpolice.com.

Экран смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: 01net.com

Выделение важных уведомлений (Notification highlights)

Эта функция использует ИИ для анализа уведомлений и вывода самых важных из них в начало списка. Она работает не только в панели уведомлений, но и в разделе Now Brief. Учитывая, какой объем уведомлений я получаю ежедневно, такая возможность была бы полезной.

Однако эту функцию не добавили в S24. Смартфон уже умеет создавать краткие сводки веб-страниц (через Browsing Assist), длинных заметок (Note Assist) и записей диктофона. Сжатие и сортировка уведомлений — задача куда менее сложная, чем те, с которыми устройство уже успешно справляется.

Видео дня

Камеры смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: 01net.com

Нет режима веб-камеры через USB

Galaxy S26 и новейшие складные смартфоны Samsung могут работать в качестве веб-камеры. При подключении устройства к компьютеру через USB-кабель в меню выбора режима USB появляется опция "Веб-камера" (Webcam). Это отличная функция: встроенные камеры ноутбуков, как правило, выдают посредственное изображение, которое не идет ни в какое сравнение с качеством камеры смартфона.

К сожалению, в Galaxy S24 Ultra компания Samsung эту возможность реализовать не стала. И это странно, учитывая, что в Google Pixel 6a — бюджетном смартфоне с более слабыми камерами — эта функция появилась еще в 2023 году.

Рабочий стол Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: 01net.com

"Горизонтальная блокировка" (Horizontal Lock)

В оболочке One UI 9 для серии S26 компания Samsung представила дополнительную опцию — "Горизонтальная блокировка" (Horizontal Lock). Она использует гироскоп и акселерометр смартфона, чтобы удерживать линию горизонта ровной — даже при повороте устройства на 360 градусов. Благодаря этому видео остается ориентированным правильно, даже если вы наклоните телефон вбок или перевернете его вверх ногами. По сути, это программный аналог стабилизатора.

В серии S25 эта функция появилась с обновлением One UI 9, а вот в S24 ее нет. На моем S24 Ultra при включении режима "Суперстабилизация" активируется только стандартная стабилизация.

Опрос Обогреватель какого бренда вы используете, или планируете купить? Опрос открыт до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Другой бренд Голосувати

Нет съемки в разрешении 24 Мп в приложении "Камера"

Samsung также не добавила возможность съемки в разрешении 24 Мп для S24 Ultra. Сейчас доступны режимы 12 Мп, 50 Мп и 200 Мп, однако разрешение 24 Мп — это "золотая середина": оно обеспечивает гораздо больше деталей, чем 12 Мп, при этом размер файлов значительно меньше, чем у снимков в 50 Мп или 200 Мп.

Можно было бы подумать, что S24 Ultra по какой-то причине технически не способен снимать в 24 Мп. Но это не так! Опция 24 Мп присутствует в приложении Expert RAW на том же самом устройстве. Следовательно, аппаратных ограничений нет — Samsung просто не добавила эту возможность в основное приложение "Камера".

Съемка на Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: sammobile.com

Меньше возможностей для профессиональной съемки

Приложение "Камера" на Samsung Galaxy S26 Plus, режим "Профессиональное видео" (Pro Video); в кадре — черный стол и белая подставка. В режиме профессиональной видеосъемки (Pro video) модель S26 поддерживает частоту кадров 25, 48, 50 и 100 к/с.

В аналогичном режиме на S24 Ultra таких вариантов нет — там доступны лишь стандартные 24, 30, 60 и 120 к/с. Очевидно, что дело не в аппаратных ограничениях, ведь S24 Ultra способен записывать видео в формате 4K с частотой 120 к/с.

Вертикальная компоновка при двойной записи

По умолчанию обычно задействуются фронтальная и сверхширокоугольная (задняя) камеры. Однако можно выбрать любую комбинацию из фронтальной, сверхширокоугольной, широкоугольной и телеобъективной камер: одна из них займет весь экран, а вторая будет отображаться в виде небольшого плавающего окна.

В оболочке One UI 9 на модели S26 компания Samsung добавила вертикальную компоновку, при которой каждая камера занимает половину экрана. Это может быть полезно для создания вертикальных видео, например, для Shorts или Reels.

На S24 Ultra по-прежнему доступна только исходная версия режима, а новая — отсутствует. Поскольку смартфон технически способен вести двойную запись, это лишь вопрос ПО, а не аппаратных возможностей.

Ранее писали о том, какая модель смартфона стоит потраченных денег. Король Android 2026 года — Samsung Galaxy S26 Ultra, полагают специалисты.