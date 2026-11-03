Эксперты назвали лучший смартфон 2026 года: какая модель стоит потраченных денег (фото)

Король Android 2026 года — Samsung Galaxy S26 Ultra, полагают специалисты.

Каждый год на рынке смартфонов появляются десятки новинок, авторы которых обещают революционные функции, элегантный дизайн и передовые технические характеристики. Однако для продвинутых пользователей, которые выжимают из своих устройств максимум, лишь немногие модели способны предложить все необходимое, чтобы занять вершину мобильной иерархии, пишет androidauthority.com.

В 2026 году одно устройство безоговорочно превосходит все остальные, являясь эталоном мощности — Samsung Galaxy S26 Ultra, говорится в материале.

Почему Samsung Galaxy S26 Ultra считается лучшим Android-фоном 2026 г.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra и наушники Фото: digirpt.com

Чтобы смартфон мог претендовать на звание устройства для энтузиастов, его производительность должна быть безупречной. Galaxy S26 Ultra демонстрирует пиковые показатели во всех аппаратных аспектах. Благодаря новейшей, специально оптимизированной платформе Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy, а также высокоскоростной оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителю UFS 4.1, S26 Ultra легко справляется с самыми сложными задачами.

Видео дня

Будь то монтаж 4K-видео "на ходу", запуск ресурсоемких эмуляторов, требовательные 3D-игры с включенной трассировкой лучей и высокой частотой кадров или многозадачность с использованием разделенного экрана и плавающих окон — S26 Ultra работает без малейших усилий.

Под антибликовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X скрывается усовершенствованная система охлаждения с испарительной камерой. Система охлаждения Samsung гарантирует стабильно высокую производительность даже во время длительных игровых сессий или выполнения ресурсоемких рабочих задач, что делает это устройство одним из самых мощных решений на рынке.

Опрос Обогреватель какого бренда вы используете, или планируете купить? Опрос открыт до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Другой бренд Голосувати

Samsung Galaxy S26 Ultra и разные возможности

Один из часто недооцениваемых аспектов флагманских смартфонов — это их доступность: насколько легко приобрести, обновить или отремонтировать устройство. Многие нишевые смартфоны для энтузиастов зачастую сложно найти в продаже за пределами определенных стран, они не поддерживаются большинством операторов связи, а сервисные центры для них попросту отсутствуют.

У модели S26 Ultra таких проблем нет. Благодаря глобальной дистрибьюторской сети Samsung устройство доступно практически в любой точке мира, поддерживается всеми крупными операторами связи, а также часто предлагается на выгодных условиях в рамках программ обмена (trade-in) и субсидий от операторов.

Для продвинутых пользователей, которые предпочитают обновлять смартфон раз в год или два, Samsung предлагает одни из самых высоких оценочных стоимостей устройств по программе trade-in среди всех Android-смартфонов. Кроме того, найти сам аппарат, а также фирменные аксессуары — защитные пленки, чехлы и специализированные периферийные устройства — гораздо проще, чем в случае с продукцией большинства других брендов.

Камеры Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Долгосрочная поддержка ПО и безопасности

Покупая флагманское устройство, энтузиасты рассчитывают, что оно останется актуальным и защищенным на долгие годы. Samsung продолжает задавать стандарты в сфере послепродажной поддержки: для Galaxy S26 Ultra компания гарантирует 7 лет обновлений операционной системы Android и регулярный выпуск патчей безопасности.

Такая долгосрочная программная поддержка означает, что ваш смартфон будет получать новейшие функции Android, оптимизации ядра системы и обновления безопасности вплоть до 2030-х годов. Более того, фирменная архитектура безопасности Samsung Knox корпоративного уровня обеспечивает шифрование на аппаратном уровне и защиту в режиме реального времени. Это дает пользователям, уделяющим особое внимание конфиденциальности, уверенность при работе с чувствительными данными, использовании инструментов для глубокой настройки системы или создании защищенной рабочей среды.

Игры на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: tomsguide.com

One UI и проблемы программного обеспечения

Для настоящего энтузиаста One UI — это не недостаток, а, напротив, главное преимущество устройства. То, что рядовым пользователям кажется излишней сложностью, продвинутые пользователи воспринимают как уникальный набор инструментов для глубокой настройки и повышения продуктивности. Уже "из коробки" One UI предлагает возможности, которых просто нет в более лаконичных, минималистичных версиях Android:

Samsung DeX: превратит смартфон в полноценную настольную рабочую станцию.

Good Lock Suite: набор инструментов, позволяющий полностью преобразить любой элемент пользовательского интерфейса.

Расширенная многозадачность: позволяет использовать несколько приложений в режиме разделенного экрана одновременно с плавающими окнами.

Встроенные функции S Pen для редактуры фото, игр и записей.

Для тех, кто любит экспериментировать, настраивать и адаптировать смартфон под конкретные задачи, оболочка One UI предлагает такие возможности, с которыми не сравнится ни один другой производитель. То, что для обычного пользователя может показаться излишне сложным, для энтузиаста становится мощным инструментом для реализации любых идей.

Экран смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: sammobile.com

Исключительная гибкость камеры и превосходный дисплей

Ни один обзор флагмана не будет полным без оценки его возможностей в области фото- и видеосъемки. Galaxy S26 Ultra подтверждает свой статус смартфона с самой универсальной системой камер на рынке мобильных устройств. Благодаря улучшенному основному сенсору на 200 Мп, специализированным оптическим телеобъективам и усовершенствованным алгоритмам ночной съемки, эта система предоставляет авторам полный контроль над процессом создания контента.

Наличие полноценных ручных настроек в режиме Expert RAW, поддержка записи видео в разрешении 8K и невероятный диапазон зума превращают ваш смартфон в профессиональный инструмент, готовый к любым задачам.

В сочетании с передовой технологией дисплея — рекордной пиковой яркостью, высокой частотой ШИМ-регулировки (для устранения мерцания) и уникальным антибликовым покрытием — экран S26 Ultra превращает потребление и создание контента в настоящее визуальное удовольствие, с которым не могут сравниться конкуренты.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: techadvisor.com

Итог: бесспорный король среди флагманов

На рынке смартфонов 2026 года представлено множество отличных моделей, но для тех, кто не готов идти на компромиссы в вопросах мощности, универсальности и долговечности, выбор очевиден.

Samsung Galaxy S26 Ultra объединяет в себе впечатляющую аппаратную мощь, широкую доступность, долгосрочную программную поддержку (в течение 7 лет) и гибкую экосистему, которую можно настроить под любые нужды. Смартфон не жертвует функциональностью ради простоты — напротив, он делает ставку на максимальную производительность, предоставляя энтузиастам технологий мощнейший инструмент для решения любых задач.

Ранее писали про 5 популярных в Украине смартфонов от 7000 грн. В подборке участвуют смартфоны, чья цена стартует от 6900 грн: Samsung Galaxy A17, POCO M7, Motorola Moto G06, Google Pixel 9a и Infinix Hot 60i.