Експерти назвали найкращий смартфон 2026 року: яка модель варта своїх грошей (фото)

На думку експертів, королем Android у 2026 році стане Samsung Galaxy S26 Ultra.

Щороку на ринку смартфонів з’являються десятки новинок, автори яких обіцяють революційні функції, елегантний дизайн та передові технічні характеристики. Однак для досвідчених користувачів, які вичавлюють зі своїх пристроїв максимум, лише деякі моделі здатні запропонувати все необхідне, щоб посісти вершину мобільної ієрархії, пише androidauthority.com.

У 2026 році один пристрій беззаперечно перевершує всі інші, ставши еталоном потужності — Samsung Galaxy S26 Ultra, йдеться в матеріалі.

Чому Samsung Galaxy S26 Ultra вважається найкращим смартфоном на Android 2026 року

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra та навушники Фото: digirpt.com

Щоб смартфон міг претендувати на звання пристрою для ентузіастів, його продуктивність має бути бездоганною. Galaxy S26 Ultra демонструє найвищі показники у всіх апаратних аспектах. Завдяки новітній, спеціально оптимізованій платформі Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy, а також високошвидкісній оперативній пам’яті стандарту LPDDR5X і накопичувачу UFS 4.1, S26 Ultra легко справляється з найскладнішими завданнями.

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Будь то монтаж 4K-відео "на ходу", запуск ресурсоємних емуляторів, вимогливі 3D-ігри з увімкненим трасуванням променів і високою частотою кадрів або багатозадачність із використанням розділеного екрана та плаваючих вікон — S26 Ultra працює без найменших зусиль.

За антибліковим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X ховається вдосконалена система охолодження з випарною камерою. Система охолодження Samsung гарантує стабільно високу продуктивність навіть під час тривалих ігрових сесій або виконання ресурсоємних робочих завдань, що робить цей пристрій одним із найпотужніших рішень на ринку.

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Samsung Galaxy S26 Ultra та різноманітні можливості

Одним із часто недооцінених аспектів флагманських смартфонів є їхня доступність: наскільки легко придбати, оновити чи відремонтувати пристрій. Багато нішевих смартфонів для ентузіастів часто важко знайти у продажу за межами певних країн, вони не підтримуються більшістю операторів зв’язку, а сервісні центри для них просто відсутні.

У моделі S26 Ultra таких проблем немає. Завдяки глобальній дистриб’юторській мережі Samsung цей пристрій доступний практично в будь-якій точці світу, підтримується всіма великими операторами зв’язку, а також часто пропонується на вигідних умовах у рамках програм обміну (trade-in) та субсидій від операторів.

Для досвідчених користувачів, які воліють оновлювати смартфон раз на рік або два, Samsung пропонує одні з найвищих оціночних вартостей пристроїв за програмою trade-in серед усіх Android-смартфонів. Крім того, знайти сам пристрій, а також фірмові аксесуари — захисні плівки, чохли та спеціалізовані периферійні пристрої — набагато простіше, ніж у випадку з продукцією більшості інших брендів.

Камери Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Довгострокова підтримка програмного забезпечення та безпеки

Купуючи флагманський пристрій, ентузіасти розраховують, що він залишатиметься актуальним і захищеним протягом багатьох років. Samsung продовжує встановлювати стандарти у сфері післяпродажного обслуговування: для Galaxy S26 Ultra компанія гарантує 7 років оновлень операційної системи Android та регулярний випуск патчів безпеки.

Така довгострокова програмна підтримка означає, що ваш смартфон отримуватиме найновіші функції Android, оптимізації ядра системи та оновлення безпеки аж до 2030-х років. Більше того, фірмова архітектура безпеки Samsung Knox корпоративного рівня забезпечує шифрування на апаратному рівні та захист у режимі реального часу. Це надає користувачам, які приділяють особливу увагу конфіденційності, впевненість під час роботи з чутливими даними, використання інструментів для глибокого налаштування системи або створення захищеного робочого середовища.

Ігри на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: tomsguide.com

One UI та проблеми з програмним забезпеченням

Для справжнього ентузіаста One UI — це не недолік, а, навпаки, головна перевага пристрою. Те, що пересічним користувачам здається надмірною складністю, досвідчені користувачі сприймають як унікальний набір інструментів для глибокого налаштування та підвищення продуктивності. Вже "з коробки" One UI пропонує можливості, яких просто немає в більш лаконічних, мінімалістичних версіях Android:

Samsung DeX: перетворить смартфон на повноцінну настільну робочу станцію.

Good Lock Suite: набір інструментів, що дозволяє повністю змінити будь-який елемент користувацького інтерфейсу.

Розширена багатозадачність: дозволяє використовувати кілька додатків у режимі розділеного екрана одночасно з плаваючими вікнами.

Вбудовані функції S Pen для редагування фото, ігор та записів.

Для тих, хто любить експериментувати, налаштовувати та адаптувати смартфон під конкретні завдання, оболонка One UI пропонує такі можливості, з якими не може зрівнятися жоден інший виробник. Те, що для звичайного користувача може здатися надто складним, для ентузіаста стає потужним інструментом для втілення будь-яких ідей.

Екран смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: sammobile.com

Виняткова гнучкість камери та чудовий дисплей

Жоден огляд флагмана не буде повним без оцінки його можливостей у сфері фото- та відеозйомки. Galaxy S26 Ultra підтверджує свій статус смартфона з найуніверсальнішою системою камер на ринку мобільних пристроїв. Завдяки вдосконаленому основному сенсору на 200 Мп, спеціалізованим оптичним телеоб'єктивам та вдосконаленим алгоритмам нічної зйомки ця система надає авторам повний контроль над процесом створення контенту.

Наявність повноцінних ручних налаштувань у режимі Expert RAW, підтримка запису відео у роздільній здатності 8K та неймовірний діапазон зуму перетворюють ваш смартфон на професійний інструмент, готовий до будь-яких завдань.

У поєднанні з передовою технологією дисплея — рекордною піковою яскравістю, високою частотою ШІМ-регулювання (для усунення мерехтіння) та унікальним антибліковим покриттям — екран S26 Ultra перетворює перегляд і створення контенту на справжнє візуальне задоволення, з яким не можуть зрівнятися конкуренти.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: techadvisor.com

Підсумок: безперечний лідер серед флагманів

На ринку смартфонів 2026 року представлено безліч чудових моделей, але для тих, хто не готовий йти на компроміси в питаннях потужності, універсальності та довговічності, вибір очевидний.

Samsung Galaxy S26 Ultra поєднує в собі вражаючу апаратну потужність, широку доступність, довгострокову програмну підтримку (протягом 7 років) та гнучку екосистему, яку можна налаштувати під будь-які потреби. Смартфон не жертвує функціональністю заради простоти — навпаки, він робить ставку на максимальну продуктивність, надаючи ентузіастам технологій найпотужніший інструмент для вирішення будь-яких завдань.

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