5 популярних в Україні смартфонів від 7000 грн: Samsung, POCO, Motorola, Pixel, Infinix (фото)

До добірки увійшли смартфони, ціна яких починається від 6900 грн: Samsung Galaxy A17, POCO M7, Motorola Moto G06, Google Pixel 9a та Infinix Hot 60i.

Фокус склав рейтинг бюджетних смартфонів, які користуються популярністю серед українців. При складанні списку ми спиралися на кількість пропозицій на ринку, використовуючи дані ресурсу "Хотлайн".

Samsung Galaxy A17

Смартфон Samsung Galaxy A17 Фото: Foundry

Galaxy A17 — бюджетний смартфон від відомого бренду з якісним дисплеєм. Окрім екрана, телефон може похвалитися ємним акумулятором на 5000 мА·год, як у флагманських моделей. Ще одна перевага — тривала підтримка програмного забезпечення та безпеки від компанії-виробника.

Технічні характеристики:

Акумулятор: 5000 мА·год.

ОС: Android 15, One UI 7.

Процесор: MediaTek Helio G99.

Пам'ять: 4 ГБ, 128 ГБ.

Основна камера: 50 Мп + 5 Мп (надширококутна) + 2 Мп (макро).

Фронтальна камера: 13 Мп.

Екран: 6,7 дюйма, Super AMOLED, 90 Гц.

Видео дня

Ціна: 8 700–13 500 грн

POCO M7

Смартфон POCO M7 Фото: gadgetmatch.com

POCO M7 має справді видатний акумулятор — на 7000 мА·год. Смартфон без проблем пропрацює пару днів без підзарядки, якщо, звісно, не грати в ресурсоємні ігри та не дивитися цілодобово відео у форматі 4K. А ще за таку ціну чудовим бонусом є 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Технічні характеристики:

Акумулятор: 7000 мА·год.

ОС: Android 15, HyperOS 2.

Процесор: Qualcomm Snapdragon 685.

Пам'ять: 8 ГБ, 256 ГБ.

Основна камера: 50 Мп, автофокус PDAF.

Фронтальна камера: 8 Мп.

Екран: 6,9 дюйма, IPS, Full HD+, 144 Гц.

Ціна: 9 050–10 672 грн

Motorola Moto G06

Смартфон Motorola Moto G06 Фото: techadvisor.com

Moto G06 — бюджетний смартфон із якісним IPS LCD-екраном (частота оновлення 120 Гц) та акумулятором ємністю 5200 мА·год. На задній панелі розташована досить непогана камера на 50 Мп. Приємно, що виробник встановив чисту версію Android без будь-яких додаткових оболонок та непотрібних попередньо встановлених програм.

Технічні характеристики:

Акумулятор: 5200 мА·год.

ОС: Android 15.

Процесор: MediaTek Helio G81 Ultra.

Пам'ять: 4 ГБ, 128 ГБ.

Основна камера: 50 Мп, f/1,8.

Фронтальна камера: 8 Мп.

Екран: 6,88 дюйма, IPS LCD, 120 Гц, HD+.

Ціна: 6 926–8 496 грн

Google Pixel 9a

Смартфон Google Pixel 9a Фото: PhoneArena

Всі експерти хвалять телефони Pixel за якісні камери. І навіть у бюджетних моделях, таких як ця, вони досить непогані в поєднанні з програмною обробкою фото та відео. Модель працює на базі процесора Google Tensor G4, підтримує популярні функції штучного інтелекту та відрізняється від конкурентів тривалістю підтримки — 7 років оновлень ОС та безпеки.

Технічні характеристики:

Акумулятор: 5100 мА·год.

ОС: Android 15.

Процесор: Google Tensor G4.

Пам'ять: 8 ГБ, 128 ГБ.

Основна камера: 48 Мп, f/1,7.

Надширококутна камера: 13 Мп.

Фронтальна камера: 13 Мп.

Екран: 6,3 дюйма, OLED, 120 Гц.

Ціна: 18 499–27 894 грн

Infinix Hot 60i

Смартфон Infinix Hot 60i Фото: Infinix

Infinix Hot 60i вирізняється, насамперед, великим об’ємом пам’яті за невелику ціну — 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 256 ГБ. Смартфон отримав дисплей із частотою оновлення 120 Гц, акумулятор на 5160 мА·год та основну камеру на 50 Мп. Це варіант для покупців, яким важливі технічні характеристики та ціна, а не престижність бренду.

Технічні характеристики:

Акумулятор: 5160 мА·год.

ОС: Android 15, XOS 15.1.

Процесор: MediaTek Helio G81 Ultimate.

Пам'ять: 8 ГБ, 256 ГБ.

Основна камера: 50 Мп, f/1,8.

Фронтальна камера: 8 Мп.

Екран: 6,7 дюйма, IPS, 120 Гц, HD+.

Ціна: 8 199 грн

Раніше повідомлялося про те, коли вийде Samsung Galaxy S27. У 2027 році Samsung очікує на зниження обсягів поставок смартфонів, проте компанія розробляє масштабні плани щодо наступної серії Galaxy S, складаних пристроїв та інших продуктів.