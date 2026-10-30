5 недорогих смартфонов, популярных в Украине: Samsung, POCO, Motorola, Pixel, Infinix (фото)

В подборке участвуют смартфоны, чья цена стартует от 6900 грн: Samsung Galaxy A17, POCO M7, Motorola Moto G06, Google Pixel 9a и Infinix Hot 60i.

Фокус составил рейтинг бюджетных смартфонов, которые пользуются популярностью среди украинцев. При составлении списка мы опирались на количество предложений на рынке, используя данные ресурса "Хотлайн".

Samsung Galaxy A17

Смартфон Samsung Galaxy A17 Фото: Foundry

Galaxy A17 — бюджетный смартфон от хорошего бренда с качественным дисплеем. Кроме экрана телефон может похвастать емким аккумулятором на 5000 мА·ч, как у флагманских моделей. Еще один плюс — длительная поддержка ПО и безопасности от компании-производителя.

Технические характеристики:

Батарея: 5000 мА·ч.

ОС: Android 15, One UI 7.

Процессор: MediaTek Helio G99.

Память: 4 ГБ, 128 ГБ.

Основная камера: 50 Мп + 5 Мп (сверхширокоугольная) + 2 Мп (макро).

Фронтальная камера: 13 Мп.

Экран: 6,7 дюйма, Super AMOLED, 90 Гц.

Видео дня

Цена: 8 700–13 500 грн

POCO M7

Смартфон POCO M7 Фото: gadgetmatch.com

POCO M7 имеет поистине выдающийся аккумулятор — на 7000 мА·ч. Смартфон проработает спокойно пару дней без подзарядки, если, конечно, не играть в ресурсоемкие игры и не смотреть сутками видео в формате 4К. А еще за такую цену отличным бонусом является 256 ГБ встроенной памяти.

Технические характеристики:

Батарея: 7000 мА·ч.

ОС: Android 15, HyperOS 2.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 685.

Память: 8 ГБ, 256 ГБ.

Основная камера: 50 Мп, автофокус PDAF.

Фронтальная камера: 8 Мп.

Экран: 6,9 дюйма, IPS, Full HD+, 144 Гц.

Цена: 9 050–10 672 грн

Motorola Moto G06

Смартфон Motorola Moto G06 Фото: techadvisor.com

Moto G06 — бюджетный с хорошим IPS LCD-экраном (частота обновления 120 Гц) и аккумулятором емкостью 5200 мА·ч. На задней панели располагается довольно неплохая камера на 50 Мп. Приятно, что производитель установил чистую версию Android без всяких дополнительных оболочек и ненужных предустановленных программ.

Технические характеристики:

Батарея: 5200 мА·ч.

ОС: Android 15.

Процессор: MediaTek Helio G81 Ultra.

Память: 4 ГБ, 128 ГБ.

Основная камера: 50 Мп, f/1.8.

Фронтальная камера: 8 Мп.

Экран: 6,88 дюйма, IPS LCD, 120 Гц, HD+.

Цена: 6 926–8 496 грн

Google Pixel 9a

Смартфон Google Pixel 9a Фото: PhoneArena

Телефоны Pixel все эксперты хвалят за хорошие камеры. И даже в бюджетных моделях вроде этой, они весьма неплохи в купе с программной обработкой фото и видео. Модель работает на базе процессора Google Tensor G4, поддерживает востребованные ИИ-функции и отличается от конкурентов длительностью поддержки — 7 лет обновлений ОС и безопасности.

Технические характеристики:

Батарея: 5100 мА·ч.

ОС: Android 15.

Процессор: Google Tensor G4.

Память: 8 ГБ, 128 ГБ.

Основная камера: 48 Мп, f/1.7.

Сверхширокоугольная камера: 13 Мп.

Фронтальная камера: 13 Мп.

Экран: 6,3 дюйма, OLED, 120 Гц.

Цена: 18 499–27 894 грн

Infinix Hot 60i

Смартфон Infinix Hot 60i Фото: Infinix

Infinix Hot 60i примечателен, прежде всего, большим объемом памяти за небольшие деньги — 8 ГБ оперативки и накопитель на 256 ГБ. Смартфон получил дисплей с частотой 120 Гц, батарею на 5160 мА·ч и основную камеру на 50 Мп. Это вариант для покупателей, которым важны характеристики и цена, а не престижность марки.

Технические характеристики:

Батарея: 5160 мА·ч.

ОС: Android 15, XOS 15.1.

Процессор: MediaTek Helio G81 Ultimate.

Память: 8 ГБ, 256 ГБ.

Основная камера: 50 Мп, f/1.8.

Фронтальная камера: 8 Мп.

Экран: 6,7 дюйма, IPS, 120 Гц, HD+.

Цена: 8 199 грн

Ранее сообщали о том, когда выйдет Samsung Galaxy S27. В 2027 году Samsung ожидает снижения объемов поставок смартфонов, однако компания строит масштабные планы в отношении следующей серии Galaxy S, складных устройств и других продуктов.