Samsung выпустит стеклянный смартфон и раскладушку TriFold: что известно (фото)
В 2027 году Samsung ожидает снижения объемов поставок смартфонов, однако компания строит масштабные планы в отношении следующей серии Galaxy S, складных устройств и других продуктов.
Samsung опубликовала финансовые результаты за прошедший квартал, предоставив представление о состоянии своего мобильного бизнеса и планах на будущее. Мобильное подразделение компании второй квартал подряд демонстрирует операционный убыток. Тем не менее, Samsung продолжает активно готовить новые флагманы Galaxy и изучать возможности создания устройств в новых форм-факторах, пишет androidauthority.com.
В ходе телефонной конференции, посвященной финансовым результатам, представители компании предупредили, что в 2027 году ожидается сокращение поставок смартфонов, поскольку рост стоимости памяти и сырья ведет к увеличению цен на конечную продукцию.
В то же время Samsung делает ставку на новые решения в линейке Galaxy, чтобы поддерживать интерес потребителей. В их число входят следующая серия Galaxy S, усовершенствованные складные устройства, а также "умные" очки (Intelligent Eyewear), выход которых запланирован на четвертый квартал текущего года. Компания также подтвердила, что рассматривает возможность выпуска устройства с тройным сложением (TriFold) и изучает другие форм-факторы, которые могут появиться в 2027 году.
Дэниел Араухо из подразделения Mobile eXperience (MX) в ходе обсуждения результатов третьего квартала 2026 года отметил, что в следующем году компания ожидает сохранения сложных условий ведения бизнеса, поскольку стоимость компонентов остается высокой.
По прогнозам Samsung, рост цен на устройства негативно скажется на объемах поставок — прежде всего в сегментах бюджетных и среднебюджетных смартфонов, что может привести к сокращению количества моделей в этих категориях. Не самые приятные новости для поклонников серии Galaxy A.
Серия Samsung Galaxy S27: акцент на практических улучшениях
Говоря о серии Galaxy S27 (не называя ее напрямую), в Samsung заявили о планах сделать каждую модель в будущей линейке Galaxy S более "самобытной", адаптировав устройства под потребности различных групп пользователей. Ранее уже появлялась информация о том, что в следующем году Samsung может представить линейку, состоящую из четырех моделей; таким образом, комментарии Араухо подтверждают слухи и утечки, циркулирующие в сети уже несколько месяцев.
Что касается аппаратных улучшений, основное внимание будет уделено технологиям защиты конфиденциальности дисплея, увеличению времени автономной работы и повышению производительности процессоров (AP). Samsung также планирует и дальше делать упор на создание более тонких и легких складных устройств — это направление помогает продукции компании выделяться на фоне конкурентов.
Приоритетным направлением останется и Galaxy AI. По словам Араухо, Samsung намерена внедрить новые функции, ориентированные на пользователя и предлагающие более широкие возможности "агентного" искусственного интеллекта (agentic AI) — системы, которая лучше понимает контекст и намерения владельца. Впрочем, в ходе обсуждения компания не стала раскрывать подробности об этих готовящихся нововведениях.
Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции?
Чтобы сделать свои премиальные смартфоны более доступными, Samsung планирует запустить программы финансирования для моделей Galaxy S26 и Galaxy Z Fold 8. Араухо отметил, что последняя версия Fold привлекла более молодую аудиторию, а также пользователей, перешедших на устройства Samsung с брендов конкурентов.
Заглядывая в более отдаленное будущее, в Samsung сообщили, что ведут исследования в области инновационных форм-факторов — таких как "Glass" (стеклянные устройства), "TriFold" (складывающиеся втрое) и других, — рассчитывая на их появление к 2027 году.
Параллельно компания готовит аппаратные улучшения. Разработка и производство процессора Exynos 2700 идут по графику; чип получит усовершенствования в плане работы с ИИ и производительности в играх. Кроме того, к массовому производству готовятся новые 200-мегапиксельные сенсоры для камер, предназначенные для флагманских моделей следующего года. А подразделение Samsung Display работает над созданием более прочных складных панелей, на которых место сгиба будет практически незаметно — их появление ожидается к 2027 году.
Ранее писали, что смартфоны Samsung Galaxy неожиданно лишились одной функции. Компания продолжает сокращать количество дополнительных сервисов.