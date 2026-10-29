Samsung выпустит стеклянный смартфон и раскладушку TriFold: что известно (фото)

В 2027 году Samsung ожидает снижения объемов поставок смартфонов, однако компания строит масштабные планы в отношении следующей серии Galaxy S, складных устройств и других продуктов.

Samsung опубликовала финансовые результаты за прошедший квартал, предоставив представление о состоянии своего мобильного бизнеса и планах на будущее. Мобильное подразделение компании второй квартал подряд демонстрирует операционный убыток. Тем не менее, Samsung продолжает активно готовить новые флагманы Galaxy и изучать возможности создания устройств в новых форм-факторах, пишет androidauthority.com.

В ходе телефонной конференции, посвященной финансовым результатам, представители компании предупредили, что в 2027 году ожидается сокращение поставок смартфонов, поскольку рост стоимости памяти и сырья ведет к увеличению цен на конечную продукцию.

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В то же время Samsung делает ставку на новые решения в линейке Galaxy, чтобы поддерживать интерес потребителей. В их число входят следующая серия Galaxy S, усовершенствованные складные устройства, а также "умные" очки (Intelligent Eyewear), выход которых запланирован на четвертый квартал текущего года. Компания также подтвердила, что рассматривает возможность выпуска устройства с тройным сложением (TriFold) и изучает другие форм-факторы, которые могут появиться в 2027 году.

Рендер Samsung Galaxy S27 Фото: Скриншот

Дэниел Араухо из подразделения Mobile eXperience (MX) в ходе обсуждения результатов третьего квартала 2026 года отметил, что в следующем году компания ожидает сохранения сложных условий ведения бизнеса, поскольку стоимость компонентов остается высокой.

По прогнозам Samsung, рост цен на устройства негативно скажется на объемах поставок — прежде всего в сегментах бюджетных и среднебюджетных смартфонов, что может привести к сокращению количества моделей в этих категориях. Не самые приятные новости для поклонников серии Galaxy A.

Серия Samsung Galaxy S27: акцент на практических улучшениях

Говоря о серии Galaxy S27 (не называя ее напрямую), в Samsung заявили о планах сделать каждую модель в будущей линейке Galaxy S более "самобытной", адаптировав устройства под потребности различных групп пользователей. Ранее уже появлялась информация о том, что в следующем году Samsung может представить линейку, состоящую из четырех моделей; таким образом, комментарии Араухо подтверждают слухи и утечки, циркулирующие в сети уже несколько месяцев.

Что касается аппаратных улучшений, основное внимание будет уделено технологиям защиты конфиденциальности дисплея, увеличению времени автономной работы и повышению производительности процессоров (AP). Samsung также планирует и дальше делать упор на создание более тонких и легких складных устройств — это направление помогает продукции компании выделяться на фоне конкурентов.

Приоритетным направлением останется и Galaxy AI. По словам Араухо, Samsung намерена внедрить новые функции, ориентированные на пользователя и предлагающие более широкие возможности "агентного" искусственного интеллекта (agentic AI) — системы, которая лучше понимает контекст и намерения владельца. Впрочем, в ходе обсуждения компания не стала раскрывать подробности об этих готовящихся нововведениях.

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Чтобы сделать свои премиальные смартфоны более доступными, Samsung планирует запустить программы финансирования для моделей Galaxy S26 и Galaxy Z Fold 8. Араухо отметил, что последняя версия Fold привлекла более молодую аудиторию, а также пользователей, перешедших на устройства Samsung с брендов конкурентов.

Заглядывая в более отдаленное будущее, в Samsung сообщили, что ведут исследования в области инновационных форм-факторов — таких как "Glass" (стеклянные устройства), "TriFold" (складывающиеся втрое) и других, — рассчитывая на их появление к 2027 году.

Параллельно компания готовит аппаратные улучшения. Разработка и производство процессора Exynos 2700 идут по графику; чип получит усовершенствования в плане работы с ИИ и производительности в играх. Кроме того, к массовому производству готовятся новые 200-мегапиксельные сенсоры для камер, предназначенные для флагманских моделей следующего года. А подразделение Samsung Display работает над созданием более прочных складных панелей, на которых место сгиба будет практически незаметно — их появление ожидается к 2027 году.

Ранее писали, что смартфоны Samsung Galaxy неожиданно лишились одной функции. Компания продолжает сокращать количество дополнительных сервисов.