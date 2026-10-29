Смартфоны Samsung Galaxy неожиданно лишились одной функции: что случилось (фото)

Компания Samsung продолжает сокращать количество дополнительных сервисов.

Недавно были закрыты такие проекты, как Samsung Daily Plus, а платформы вроде Samsung Community подверглись серьезной реорганизации. Теперь, судя по всему, пришла очередь Samsung News, пишет androidauthority.com.

Samsung официально объявила, что сервис Samsung News прекратит свою работу 21 декабря 2026 года. Как сообщает портал SamMobile со ссылкой на уведомление внутри приложения, с указанной даты сервис полностью перестанет предоставлять контент.

Отдельный виджет больше не будет получать обновления, и компания рекомендует пользователям смартфонов и планшетов Galaxy удалить его с главного экрана. На панели, открывающейся при свайпе влево на главном экране оболочки One UI — где раньше, помимо Google Discover, располагался Samsung News, — теперь, вероятно, останется только Google Discover.

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Смартфоны Samsung Galaxy Фото: Phone Arena

В Samsung также отметили, что после закрытия сервиса все собранные персональные данные пользователей будут удалены; сохранятся лишь те сведения, хранение которых требуется в соответствии с действующим местным законодательством.

Сервис Samsung News, запущенный в 2023 году, был очередной попыткой технологического гиганта создать полноценного конкурента Google Discover и Apple News. Он пришел на смену более ранним проектам — Samsung Free (а до этого — Samsung Daily и Bixby Home). Несмотря на попытки улучшить пользовательский опыт за счет ежедневных подборок новостей и партнерских материалов, платформе так и не удалось вытеснить Google Discover, который остается основным источником новостей для большинства владельцев устройств Galaxy.

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Samsung не анонсировала замену для этого новостного агрегатора, что говорит о том, что компания отказывается от самостоятельного курирования контента на своих устройствах Galaxy.

Ранее сообщали, что старые смартфоны OnePlus получат обновление до Android 17. Еще четыре смартфона получили доступ к Android 17: OnePlus 13, 13R, 13s и 15R.