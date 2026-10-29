Смартфони Samsung Galaxy несподівано втратили одну функцію: що сталося (фото)

Компанія Samsung продовжує скорочувати кількість додаткових сервісів.

Нещодавно було закрито такі проєкти, як Samsung Daily Plus, а платформи на кшталт Samsung Community зазнали серйозної реорганізації. Тепер, судячи з усього, настала черга Samsung News, пише androidauthority.com.

Компанія Samsung офіційно оголосила, що сервіс Samsung News припинить свою роботу 21 грудня 2026 року. Як повідомляє портал SamMobile з посиланням на повідомлення в самому додатку, з зазначеної дати сервіс повністю припинить надавати контент.

Цей окремий віджет більше не отримуватиме оновлень, і компанія рекомендує користувачам смартфонів та планшетів Galaxy видалити його з головного екрана. На панелі, що відкривається при свайпі вліво на головному екрані оболонки One UI — де раніше, крім Google Discover, розміщувався Samsung News, — тепер, ймовірно, залишиться лише Google Discover.

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Смартфони Samsung Galaxy Фото: Phone Arena

У Samsung також зазначили, що після закриття сервісу всі зібрані персональні дані користувачів будуть видалені; збережуться лише ті відомості, зберігання яких є обов’язковим відповідно до чинного місцевого законодавства.

Сервіс Samsung News, запущений у 2023 році, став черговою спробою технологічного гіганта створити повноцінного конкурента Google Discover та Apple News. Він прийшов на зміну попереднім проєктам — Samsung Free (а до цього — Samsung Daily та Bixby Home). Незважаючи на спроби покращити користувацький досвід за рахунок щоденних добірок новин та партнерських матеріалів, платформі так і не вдалося витіснити Google Discover, який залишається основним джерелом новин для більшості власників пристроїв Galaxy.

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Samsung не анонсувала заміну для цього новинного агрегатора, що свідчить про те, що компанія відмовляється від самостійного курування контенту на своїх пристроях Galaxy.

Раніше повідомлялося, що старі смартфони OnePlus отримають оновлення до Android 17. Ще чотири смартфони отримали доступ до Android 17: OnePlus 13, 13R, 13s та 15R.