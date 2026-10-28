Старі смартфони OnePlus отримають оновлення до Android 17: про які моделі йдеться (фото)

Ще чотири смартфони отримали доступ до Android 17: OnePlus 13, 13R, 13s та 15R.

Android 17 тепер доступний не лише на найновіших пристроях OnePlus. Після того, як оновлення отримали OnePlus 15 та OnePlus Pad 4, черга дійшла й до інших моделей, зокрема до минулорічної серії OnePlus 13. Розповсюдження розпочалося в Індії — а отже, власники пристроїв в інших країнах стали на крок ближче до отримання оновлення, пише androidauthority.com.

Компанія OnePlus підтвердила випуск стабільної версії ColorOS 17 для моделей OnePlus 13, 13R, 13s та 15R, опублікувавши відповідні повідомлення на своїх форумах. Це означає, що оновлення до Android 17 виходить за межі перших двох пристроїв, які отримали його навіть раніше за анонсовану дату — 29 жовтня.

Видео дня

Смартфон OnePlus 15R Фото: androidpolice.com

Для OnePlus 13 випущено збірку CPH2649_17.0.0.102(EX01), для OnePlus 13R — CPH2691_17.0.0.105(EX01). Модель OnePlus 13s отримала збірку CPH2723_17.0.0.101(EX01), а новіша модель OnePlus 15R — CPH2767_17.0.0.106(EX01). Оновлення розповсюджуються поетапно, тому вони можуть з’явитися на всіх підтримуваних пристроях не одночасно.

"Нове ПЗ включає оновлені "Швидкі налаштування" (Quick Settings) та систему сповіщень, більш плавну анімацію, покращене управління пам’яттю та додаткові інструменти на основі ШІ. У списку змін також згадуються функції для виявлення голосів, згенерованих ШІ (наприклад, під час підозрілих дзвінків), та виявлення підробки облич (діпфейків) під час відеочатів", — йдеться в матеріалі.

Опитування Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції? Опитування відкрите до Ціна Ємність (Вт·год) та потужність (Вт) Швидкість заряджання самої станції Вага та габарити Кількість та типи роз'ємів (USB, розетки 220 В) Бренд та відгуки Можливість підключення сонячних панелей Інші Голосувати

Мова йде не просто про оновлення версії Android. OnePlus також замінює OxygenOS на ColorOS. Хоча такі зміни можуть здатися значними, на практиці перехід має відбутися досить комфортно, з огляду на те, що обидві оболонки вже мають багато спільного.

"Хоча компанія поки що не підтвердила, коли Android 17 стане доступним для американських користувачів, розширення географії оновлень в Індії дозволяє припустити, що незабаром вони з’являться й в інших регіонах", — зробили висновок автори.

Раніше повідомлялося, що вентилятор Dreo 706S зігріє взимку та охолодить влітку. Баштовий вентилятор Dreo забезпечить прохолоду влітку та тепло взимку. Він стане чудовим вибором за співвідношенням ціни та якості, переконані експерти.