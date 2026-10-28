Вентилятор Dreo 706S: зігріє взимку та охолодить влітку. Характеристики та ціна в Україні (фото)

Баштовий вентилятор Dreo забезпечить прохолоду влітку та тепло взимку. Експерти впевнені, що він стане чудовим вибором за співвідношенням ціни та якості.

Пристрій Dreo 706S також доступний на українському ринку. "Фокус" розповість про результати його тестування, технічні характеристики та ціни.

Особливості вентилятора Dreo 706S

Вентилятор Dreo 706S: зображення відредаговано ChatGPT Фото: Dreo

Завдяки вишуканому двоколірному оформленню пристрій гармонійно впишеться в будь-який інтер’єр, переконані фахівці trustedreviews.com. З висотою понад 1 м прилад є досить габаритним, тому для нього краще виділити досить просторе приміщення, вважають вони.

На верхній панелі розташовані елементи керування всіма функціями: обертанням корпусу, швидкістю обдування та заданою температурою.

Тестувальників вразила здатність моделі обігріти кімнату площею 15,4 кв. м: для підвищення температури з початкових 17 °C до комфортних 21 °C знадобилося трохи менше 10 хв. У літній період пристрій також чудово справляється із завданням охолодження (обдування).

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Максимальна споживана потужність — 2000 Вт. Вбудований термостат автоматично вимикає нагрівання, щойно у приміщенні досягається задана температура.

"Загалом, це дуже вигідний варіант тепловентилятора — чудовий вибір для тих, кому потрібен універсальний пристрій, придатний для використання цілий рік", — підсумували фахівці.

Вентилятор Dreo 706S Фото: Dreo

Переваги:

Стильний дизайн для баштового вентилятора

Ефективно обігріває приміщення малого та середнього розміру

Потужний потік повітря під час роботи на максимальній швидкості

Недоліки:

Немає "розумних" функцій

Може працювати досить шумно на максимальній потужності

Доступність обігрівача в Україні

Модель Dreo DR-HSH016S (706S) коштує в Україні 7 579 грн, згідно з даними E-Katalog. Її можна придбати в магазині Touch та мережі "Алло". Однак у "Алло" слід уточнити, чи є вона в наявності.

Європейська версія Dreo 706S забезпечує обігрів потужністю до 2000 Вт, має 12 швидкостей вентилятора, поворот на 120° та можливість керування зі смартфона.

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