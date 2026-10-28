Найкращий портативний обігрівач 2026: переваги та недоліки DeLonghi Capsule Desk (фото)

Цей невеликий електричний обігрівач не споживає багато енергії, оскільки призначений для особистого користування.

За даними вимірювача потужності, який використовував експерт видання trustedreviews.com, при споживанні всього 352 Вт робота обігрівача DeLonghi Capsule Desk обходиться всього в 7 грн на годину. Фокус розповість про цей пристрій докладніше.

Особливості обігрівача DeLonghi Capsule Desk

Фахівці рекомендують встановлювати DeLonghi Capsule Desk або на робочому столі, або на приліжковій тумбочці, або під столом, якщо людина хоче, щоб ноги були в теплі.

Керувати цим пристроєм дуже просто: зверху є один диск, який можна повернути, щоб відрегулювати немаркований термостат. Однак експерти зауважили, що термостат не такий вже й корисний, оскільки зазвичай користувачі встановлюють обігрів на максимум і вимикають його, щойно стає тепло. Але він може вимикатися й автоматично.

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"Цей обігрівач не здатний впливати на температуру в усій кімнаті, але якщо потрібен відносно недорогий спосіб зігрітися, це чудовий вибір", — підсумували тестувальники.

Переваги:

Економічний у експлуатації

Компактний

Індивідуальне опалення

Недоліки:

Термостат не дуже корисний

Обігрівач DeLonghi Capsule Desk Фото: DeLonghi

Ціни та наявність DeLonghi Capsule Desk в Україні

Пристрій можна придбати на таких маркетплейсах, як Prom.ua. Доставка гарантується зі складів ЄС, чекати на прибуття доведеться 4 дні. Остаточну ціну варто уточнювати у продавців.

На Docom.com.ua є модель, яка продається за 1 370 грн, але це вживаний пристрій; у картці вказано, що в наявності 1 штука, а доставка займає 7–10 днів. Йдеться про обігрівач потужністю 360 Вт, тоді як більша модель Capsule має потужність 2400 Вт, згідно з даними E-Katalog.

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