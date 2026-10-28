Лучший портативный обогреватель 2026: плюсы и минусы DeLonghi Capsule Desk (фото)

Этот небольшой электрический обогреватель не потребляет много энергии, так как предназначен для персонального использования.

По данным измерителя мощности, который использовал эксперт издания trustedreviews.com потребляя всего 352 Вт, работа обогревателя DeLonghi Capsule Desk обходится всего в 7 грн в час. Фокус расскажет об этом устройстве подробнее.

Особенности обогревателя DeLonghi Capsule Desk

Специалисты рекомендуют устанавливать DeLonghi Capsule Desk либо на рабочем столе, прикроватной тумбочке, либо под столом, если человек хочет держать ноги в тепле.

Управлять этим устройством очень просто: сверху есть один диск, который можно повернуть, чтобы отрегулировать немаркированный термостат. Однако эксперты заметили, что термостат не так уж полезен, поскольку обычно пользователи устанавливают обогрев на максимум и выключают его, как только становится тепло. Но он может отключаться и автоматически.

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"Данный обогреватель не способен влиять на температуру во всей комнате, но если нужен относительно дешевый способ согреться, это отличный выбор", — заключили тестировщики.

Плюсы:

Дешев в эксплуатации

Компактный

Индивидуальное тепло

Минусы:

Термостат не очень полезен

Обогреватель DeLonghi Capsule Desk Фото: DeLonghi

Цены и доступность DeLonghi Capsule Desk в Украине

Устройство можно приобрести на маркетплейсах вроде Prom.ua. Доставка гарантируется со складов ЕС, ждать прибытия придется 4 дня. Окончательную цену стоит уточнять у продавцов.

На Docom.com.ua есть модель, которая продается за 1 370 грн, но это б/у устройство; в карточке указана 1 штука в наличии и доставка за 7–10 дней. Речь идет об обогревателе мощностью 360 Вт, тогда как более крупная модель Capsule имеет мощность 2400 Вт, согласно данным E-Katalog.

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