Xiaomi обновляет приложение "Безопасность" в HyperOS: какие модели его получат первыми (фото)

Обновление доступно как для китайской, так и для глобальной версии операционной системы.

Данное обновление содержит патч безопасности от 19 октября, который повышает уровень защиты устройства за счет внедрения актуальных исправлений. Помимо этого, улучшена стабильность платформы, что способствует более плавной и безопасной работе системы, пишет ximitime.com.

Установка этого обновления позволит усилить защиту смартфона. Подобные улучшения — часть регулярной поддержки и оптимизации системных приложений в HyperOS.

Установка и доступность

Операционка HyperOS Фото: xiaomiui.net

Обновление приложения "Безопасность" можно установить с помощью APK-файла, извлеченного из официальных публичных сборок HyperOS. Для установки необходимо скачать APK-файл, при необходимости разрешить "Установку из неизвестных источников" в настройках устройства и завершить процесс.

Видео дня

Обновление доступно для пользователей HyperOS как в Китае, так и в других регионах. Управлять этим и другими обновлениями системных приложений также можно с помощью сторонних инструментов, таких как MemeOS Enhancer или сайт MemeOSUpdates.com.

Опрос Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции? Опрос открыт до Цена Емкость (Вт·ч) и мощность (Вт) Скорость зарядки самой станции Вес и габариты Количество и типы разъемов (USB, розетки 220V) Бренд и отзывы Возможность подключения солнечных панелей Другие Голосувати

Частые вопросы пользователей

Предназначено ли это обновление для всех устройств на базе HyperOS? Да, обновление предназначено для устройств с HyperOS (как в Китае, так и в других регионах), однако набор поддерживаемых языков зависит от региона.

Да, обновление предназначено для устройств с HyperOS (как в Китае, так и в других регионах), однако набор поддерживаемых языков зависит от региона. Обновляется ли Game Turbo вместе с приложением "Безопасность"? Да, обновление приложения "Безопасность" затрагивает и компоненты, отвечающие за безопасность в Game Turbo.

Да, обновление приложения "Безопасность" затрагивает и компоненты, отвечающие за безопасность в Game Turbo. Где можно получить обновление? APK-файл находится в открытом доступе, его можно установить вручную. Также для удобного поиска и загрузки обновлений можно воспользоваться такими инструментами, как MemeOS Enhancer.

APK-файл находится в открытом доступе, его можно установить вручную. Также для удобного поиска и загрузки обновлений можно воспользоваться такими инструментами, как MemeOS Enhancer. В чем заключаются основные улучшения? Внедрен патч безопасности от 19 октября, а также повышена стабильность работы платформы.

Ранее сообщали, что Бюджетные Android-смартфоны не имеют трех важных функций. Иногда приходится обновлять телефон в условиях ограниченного бюджета. Некоторые выбирают самый дешевый вариант, однако наличие определенных характеристик может существенно повлиять на качество использования устройства.