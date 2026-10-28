Бюджетные Android-смартфоны не имеют трех важных функций: о чем речь (фото)

Иногда приходится обновлять телефон в условиях ограниченного бюджета. Некоторые выбирают самый дешевый вариант, однако наличие определенных характеристик может существенно повлиять на качество использования устройства.

Если вы подбираете новый Android-смартфон, обратите внимание на следующие параметры: не менее 6 ГБ оперативной памяти (RAM), поддержка проводной зарядки мощностью от 25 Вт и гарантия получения обновлений безопасности в течение как минимум 3 лет (это особенно важно, если вы покупаете подержанный или восстановленный аппарат). Конечно, такие характеристики, как разрешение экрана или версия Bluetooth, тоже влияют на комфорт использования, но базовые потребности стоят на первом месте, сообщает эксперт bgr.com.

Оперативная память

Смартфон Samsung Galaxy A27 Фото: gsmarena.com

От объема RAM зависит, насколько хорошо устройство справляется с несколькими простыми приложениями одновременно или с одним ресурсоемким приложением. В 2025 году компания Google обязала производителей смартфонов оснащать свои устройства как минимум 4 ГБ оперативной памяти для поддержки Google Mobile Services — набора приложений, включающего Google Play Store, Gmail, Google Search, а также различные фоновые службы и инструменты безопасности, такие как Play Protect.

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Впрочем, эксперт рекомендует выбирать модели с 6 ГБ оперативной памяти: это обеспечит необходимый запас, если вдруг придется одновременно пользоваться WhatsApp-звонком, отслеживать поездку в сервисе такси и параллельно работать с каким-нибудь еще приложением.

Поскольку из-за высокого спроса со стороны ИИ цены на оперативную память остаются довольно высокими, производители вынуждены идти на компромиссы при создании бюджетных смартфонов, которые, как правило, приносят наименьшую прибыль. Так, рекомендованная розничная цена на Samsung Galaxy A27 с 6 ГБ составляет 380 долларов, а за 400 долларов можно приобрести Motorola Moto G Power, оснащенный уже 8 ГБ оперативной памяти.

Быстрая зарядка

Смартфон Moto G Play

Многие бюджетные смартфоны оснащаются аккумуляторами, емкость которых сопоставима с показателями флагманских моделей: Galaxy A27 и Galaxy S26 Ultra получили батареи на 5000 мА·ч. И все же, несмотря на существенные различия в технических характеристиках, в разных обзорах можно встретить противоречивые данные о том, какие смартфоны работают дольше всего. В рейтингах 10 лучших устройств модели среднего сегмента от OnePlus часто соседствуют с аппаратами серии Moto G (например, Moto G и Moto G Play). В конечном счете, время автономной работы зависит именно от того, как вы пользуетесь своим телефоном.

Существует множество нюансов, но в целом правило простое: чем выше мощность зарядки, поддерживаемая устройством, тем быстрее заряжается аккумулятор. Galaxy A27 поддерживает зарядку мощностью до 25 Вт: для полной зарядки "с нуля" ему требуется около 90 мин. В то же время Nothing Phone (4a) Pro стоимостью 499 долларов поддерживает зарядку мощностью 50 Вт и при аналогичной емкости аккумулятора заряжается полностью всего за час.

Если бюджет сильно ограничен, все равно можно рассчитывать на мощность зарядки около 25 Вт — например, в моделях Galaxy A17 (270 долларов) или Moto G (300 долларов). А вот Moto G Play за 200 долларов поддерживает лишь 18 Вт.

Обновления безопасности

Смартфон Pixel 9a Фото: pocket-lint.com

Google и Samsung — лидеры отрасли по уровню поддержки Android-устройств. Для смартфонов Pixel, начиная с серии Pixel 8 (включая модели серии "A"), гарантируется получение ежемесячных обновлений операционной системы и системы безопасности в течение 7 лет с момента выхода. Большинство смартфонов Galaxy, выпущенных после 2024 года, также получают поддержку на протяжении 7 лет.

Среди крупных брендов хуже всего дела обстоят у Motorola: для своих актуальных моделей (не считая складных) компания обещает лишь 2 года обновлений ОС и 3 года патчей безопасности. Если вам достался смартфон серии Razr, вы можете рассчитывать максимум на 3 года обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности. Впрочем, репутация компании в этом плане оставляет желать лучшего: многие обозреватели отмечали, что обновления "по воздуху" приходят с заметным опозданием.

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