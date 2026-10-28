Бюджетні Android-смартфони не мають трьох важливих функцій: про що йдеться (фото)

Іноді доводиться оновлювати телефон, маючи обмежений бюджет. Дехто обирає найдешевший варіант, однак наявність певних характеристик може суттєво вплинути на якість користування пристроєм.

Якщо ви обираєте новий смартфон на базі Android, зверніть увагу на такі параметри: не менше 6 ГБ оперативної пам'яті (RAM), підтримка дротового заряджання потужністю від 25 Вт та гарантія отримання оновлень безпеки протягом щонайменше 3 років (це особливо важливо, якщо ви купуєте вживаний або відновлений пристрій). Звісно, такі характеристики, як роздільна здатність екрану чи версія Bluetooth, теж впливають на комфорт користування, але базові потреби стоять на першому місці, повідомляє експерт bgr.com.

Оперативна пам'ять

Смартфон Samsung Galaxy A27 Фото: gsmarena.com

Від обсягу оперативної пам’яті залежить, наскільки добре пристрій справляється з кількома простими додатками одночасно або з одним ресурсоємним додатком. У 2025 році компанія Google зобов’язала виробників смартфонів оснащувати свої пристрої щонайменше 4 ГБ оперативної пам’яті для підтримки Google Mobile Services — набору додатків, що включає Google Play Store, Gmail, Google Search, а також різні фонові служби та інструменти безпеки, такі як Play Protect.

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Втім, експерт рекомендує обирати моделі з 6 ГБ оперативної пам’яті: це забезпечить необхідний запас, якщо раптом доведеться одночасно користуватися дзвінком у WhatsApp, відстежувати поїздку в сервісі таксі та паралельно працювати з якимось іншим додатком.

Оскільки через високий попит з боку штучного інтелекту ціни на оперативну пам'ять залишаються досить високими, виробники змушені йти на компроміси під час створення бюджетних смартфонів, які, як правило, приносять найменший прибуток. Так, рекомендована роздрібна ціна на Samsung Galaxy A27 з 6 ГБ становить 380 доларів, а за 400 доларів можна придбати Motorola Moto G Power, оснащений уже 8 ГБ оперативної пам’яті.

Швидка зарядка

Смартфон Moto G Play

Багато бюджетних смартфонів оснащуються акумуляторами, ємність яких можна порівняти з показниками флагманських моделей: Galaxy A27 та Galaxy S26 Ultra отримали акумулятори на 5000 мА·год. І все ж, незважаючи на суттєві відмінності в технічних характеристиках, у різних оглядах можна зустріти суперечливі дані щодо того, які смартфони працюють найдовше. У рейтингах 10 найкращих пристроїв середнього сегмента від OnePlus часто поруч із ними фігурують пристрої серії Moto G (наприклад, Moto G та Moto G Play). Зрештою, час автономної роботи залежить саме від того, як ви користуєтеся своїм телефоном.

Існує безліч нюансів, але загалом правило просте: чим вища потужність зарядки, яку підтримує пристрій, тим швидше заряджається акумулятор. Galaxy A27 підтримує зарядку потужністю до 25 Вт: для повної зарядки "з нуля" йому потрібно близько 90 хв. Водночас Nothing Phone (4a) Pro вартістю 499 доларів підтримує зарядку потужністю 50 Вт і при аналогічній ємності акумулятора заряджається повністю всього за годину.

Якщо бюджет дуже обмежений, все одно можна розраховувати на потужність зарядки близько 25 Вт — наприклад, у моделях Galaxy A17 (270 доларів) або Moto G (300 доларів). А ось Moto G Play за 200 доларів підтримує лише 18 Вт.

Оновлення безпеки

Смартфон Pixel 9a Фото: pocket-lint.com

Google та Samsung — лідери галузі за рівнем підтримки Android-пристроїв. Для смартфонів Pixel, починаючи з серії Pixel 8 (включно з моделями серії "A"), гарантується отримання щомісячних оновлень операційної системи та системи безпеки протягом 7 років з моменту виходу на ринок. Більшість смартфонів Galaxy, випущених після 2024 року, також отримують підтримку протягом 7 років.

Серед великих брендів найгірша ситуація у Motorola: для своїх актуальних моделей (не враховуючи складаних) компанія обіцяє лише 2 роки оновлень ОС та 3 роки оновлень безпеки. Якщо вам дістався смартфон серії Razr, ви можете розраховувати максимум на 3 роки оновлень ОС і 4 роки оновлень безпеки. Втім, репутація компанії в цьому плані залишає бажати кращого: багато оглядачів відзначали, що оновлення "по повітрю" надходять із помітним запізненням.

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