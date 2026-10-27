Найкращі 8K-телевізори в Україні: експерти розповіли, чи варто їх купувати (фото)

Якщо ви шукаєте телевізор із великим екраном, який залишиться актуальним у майбутньому та забезпечить найкращу якість зображення, — 8K-моделі стануть чудовим вибором.

Незважаючи на те, що вибір 8K-телевізорів на ринку невеликий, експерти відібрали три найкращі варіанти, на які варто звернути увагу у 2026 році, пише gizmochina.com. Фокус перевірив, чи є ці моделі на українському ринку, і виявилося, що вони доступні нашим покупцям.

Як вибрати 8K-телевізор у 2026 році

OLED-телевізор LG 8K

Хоча на ринку представлено низку 8K-телевізорів, контенту в "рідній" роздільній здатності 8K поки що вкрай мало. У зв’язку з цим варто звернути увагу на наявність функції масштабування за допомогою ШІ (AI upscaling) — вона дозволяє зробити контент із нижчою роздільною здатністю чіткішим під час перегляду на 8K-екрані.

Якщо для вас важливі висока яскравість і контрастність, зверніть увагу на моделі з підсвічуванням Mini-LED та функцією локального затемнення (local dimming). У свою чергу, OLED-панелі забезпечують глибший чорний колір і точнішу контрастність.

Видео дня

Для перегляду HDR-контенту перевірте, чи підтримуються такі формати, як Dolby Vision або HDR10+ (залежно від того, що саме ви дивитеся). Якщо ж для вас на першому місці ігри, шукайте моделі з підтримкою інтерфейсу HDMI 2.1, технології VRR (змінна частота оновлення) та високої частоти оновлення екрану. Ці характеристики матимуть набагато помітніший вплив на якість зображення, ніж лише роздільна здатність 8K.

ТВ-панель Samsung QN800D

Телевізор Samsung QN800D Фото: Samsung

У Samsung QN800D використовується підсвічування Mini-LED, процесор Samsung NQ8 AI Gen2, а також технологія Neo Quantum HDR 8K+, яка відповідає за обробку зображення та якість HDR-контенту. Телевізор оснащений 65-дюймовим екраном, підтримує масштабування контенту до роздільної здатності 8K за допомогою штучного інтелекту, а також частоту оновлення до 165 Гц при роздільній здатності 4K (при використанні сумісного обладнання), що робить його чудовим вибором для просунутого геймінгу.

Ця модель комплектується аудіосистемою потужністю 70 Вт (для порівняння: дорожча модель QN900D оснащена акустикою потужністю 90 Вт).

Ціна в Україні: 131 000 грн.

Думка експертів

Джеймс Девідсон із британського ЗМІ TechRadar високо оцінив високу деталізацію, масштабування зображення до 8K та ігрові можливості телевізійної панелі. У тестах яскравість HDR досягла приблизно 1126 ніт у режимі Filmmaker, зазначив він. Серед мінусів названо високу ціну, відсутність Dolby Vision та недостатньо потужний бас.

Французьке видання Labo Fnac високо оцінило контрастність, яскравість, насиченість кольорів та кути огляду. Серед недоліків автор П’єр Блан вказав на неідеальну точність передачі кольорів без калібрування та неоднорідність зображення по всій площі екрана.

Модель Samsung QN900F

Телевізор Samsung QN900F Фото: Samsung

Samsung QN900F — 8K-телевізор Neo QLED із передовими технологіями обробки зображення та ігровими функціями. Модель доступна з екранами діагоналлю 65, 75 та 85 дюймів. Вона оснащена панеллю Neo QLED із підсвічуванням Mini-LED та процесором Samsung NQ8 AI Gen3, який використовує штучний інтелект для масштабування контенту з нижчою роздільною здатністю.

У телевізорі реалізовано технології Quantum Matrix Technology Pro (для керування підсвічуванням) та екран з антибліковим покриттям (Glare Free). Завдяки підтримці частоти оновлення до 165 Гц при роздільній здатності 4K (при підключенні до сумісного ПК) пристрій добре підходить для ігор.

Ціна в Україні: 92 000 грн.

Думка фахівців

Джон Арчер із Expert Reviews (Велика Британія) оцінив масштабування контенту до 8K, керування підсвічуванням та набір роз’ємів. До недоліків він відніс високу ціну, відсутність Dolby Vision та невелику кількість контенту у рідній роздільній здатності 8K.

Карстен Рампахер і Філіп Кінд із видання AREA DVD протестували 65-дюймову модель. Вони відзначили високу точність передачі кольорів, контрастність, якісне масштабування зображення до 8K та ефективне матове покриття, що зменшує відблиски. Серед недоліків — відсутність Dolby Vision та не надто виразний бас вбудованої акустики.

Телевізор Samsung QN900D

Телевізор Samsung QN900D Neo QLED 8K Фото: whathifi.com

Модель QN900D створена на базі панелі Neo QLED із підсвічуванням Mini-LED та оснащена процесором Samsung NQ8 AI Gen3, який відповідає за обробку та масштабування зображення. Пристрій підтримує технології Quantum Matrix Technology Pro, Neo Quantum HDR 8K Pro та функцію автоматичного покращення HDR (Auto HDR Remastering).

Телевізор також підтримує частоту оновлення до 240 Гц при роздільній здатності 4K (при використанні сумісного ПК), що робить його придатним для потужних ігрових систем. Втім, під час запуску ігор у роздільній здатності 8K частота оновлення обмежена 60 Гц. Крім того, пристрій оснащений потужною акустичною системою конфігурації 6.2.4 потужністю 90 Вт.

Ціна в Україні: 140 148 грн.

Думки експертів

На думку експерта британського видання Expert Reviews Стівена Візерса, модель Samsung QN900D забезпечує чудову обробку зображення, HDR та ігрові функції. Серед недоліків він зазначив відсутність підтримки Dolby Vision.

Фахівці німецького HIFI.DE, Торбен Тенбрук і Герберт Бісгес, відзначили високу яскравість HDR, насичені кольори та хорошу плавність руху, але вказали на високу ціну та енергоспоживання.

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