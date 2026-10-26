У бюджетних смартфонах є проблема з пам'яттю: на що звернути увагу під час купівлі (фото)

На папері недорогі смартфони виглядають дуже привабливо — особливо коли їхні характеристики здаються порівнянними з флагманськими моделями. Однак не все так просто…

Якщо бюджет на придбання Android-смартфона становить 200 доларів або менше, насамперед зверніть увагу на одну характеристику: накопичувач. Мова йде не про обсяг пам'яті (хоча заповнити його можна дуже швидко), а про швидкість її роботи. Вона залежить від типу використовуваної пам'яті: краще вибирати стандарт UFS, а не eMMC, радять експерти bgr.com.

Головна перевага стандарту UFS (Universal Flash Storage) перед eMMC (embedded MultiMedia Card) полягає в можливості одночасного читання та запису даних. Різниця в продуктивності настільки велика, що організація JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council), яка відповідає за обидва стандарти, фактично зробила UFS наступником eMMC. Останнє велике оновлення eMMC вийшло ще у 2015 році (хоча з того часу стандарт періодично зазнавав невеликих доопрацювань), тоді як специфікація UFS у лютому була оновлена до версії 5.0.

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Смартфон Nothing Phone 4b

У бюджетних Android-смартфонах раніше часто використовувалася пам'ять eMMC, але такі великі бренди, як Samsung і Motorola, перейшли на UFS (хоча іноді й на її старіші версії). Наприклад, у Samsung Galaxy A17 5G та Moto G Play 2026 (вартістю менше 200 доларів) встановлені накопичувачі стандарту UFS 2.2. Вони забезпечують швидкість читання понад 500 МБ/с — це приблизно удвічі (а то й більше) швидше, ніж у накопичувачів eMMC 5.1. Пам'ять eMMC все ще можна зустріти в деяких пристроях — наприклад, у простих телефонах на кшталт TCL Flip 4 5G або в дуже дешевих ноутбуках, таких як деякі моделі Chromebook.

Смартфон Moto G Play 2026 Фото: tomsguide.com

Хоча UFS здебільшого витіснила eMMC, є один нюанс

Виробники смартфонів вже давно звикли економити саме на накопичувачах. Наприклад, у базові моделі Galaxy S23 і S24 компанія Samsung встановлювала накопичувачі UFS 3.1 об’ємом 128 ГБ, хоча сама ж виробляла пам’ять стандарту UFS 4.0 — з більшим об’ємом і вдвічі вищою швидкістю читання та запису. Сьогодні в сегменті смартфонів вартістю від 300 до 500 доларів можна зустріти пристрої як з пам’яттю UFS 3.1 (наприклад, Galaxy A27 або Nothing Phone (4a) Pro), так і з повільнішою UFS 2.2 (наприклад, Nothing Phone (4b) та Moto G Power (2026)).

Через різке зростання попиту, спричинене розвитком технологій штучного інтелекту, ціни на пам’ять зараз надзвичайно високі. Існує ризик, що ринок бюджетних Android-смартфонів може просто зникнути, оскільки виробники втрачають і без того мінімальний прибуток. Найближчим часом зниження цін на чипи NAND-флеш і DRAM — компоненти, на яких базуються стандарти UFS та eMMC, — очікувати не варто. Навпаки, вартість продовжує зростати: так, компанія Samsung була змушена двічі підвищити ціну на Galaxy A17: у серпні — з 200 до 250 доларів, а в поточному місяці — до 270 доларів. У жовтні подорожчали й багато інших моделей Samsung, як, втім, і пристрої низки інших технологічних брендів протягом 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, який смартфон Motorola зможе замінити Samsung Galaxy S26. Експерти вважають, що Motorola Razr Ultra 2026 та Motorola Edge (2026) можуть стати гідною альтернативою.