У бюджетных смартфонов есть проблема с памятью: на что обратить внимание при покупке (фото)

На бумаге недорогие смартфоны выглядят очень заманчиво — особенно когда их характеристики кажутся сопоставимыми с флагманскими моделями. Однако не все так просто…

Если бюджет на покупку Android-смартфона составляет 200 долларов или меньше, в первую очередь обратите внимание на одну характеристику: накопитель. Речь идет не об объеме памяти (хотя заполнить его можно очень быстро), а о скорости ее работы. Она зависит от типа используемой памяти: лучше выбирать стандарт UFS, а не eMMC, советуют эксперты bgr.com.

Главное преимущество стандарта UFS (Universal Flash Storage) перед eMMC (embedded MultiMedia Card) заключается в возможности одновременного чтения и записи данных. Разрыв в производительности настолько велик, что организация JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council), отвечающая за оба стандарта, фактически сделала UFS преемником eMMC. Последнее крупное обновление eMMC вышло еще в 2015 году (хотя с тех пор стандарт периодически подвергался небольшим доработкам), в то время как спецификация UFS в феврале была обновлена ​​до версии 5.0.

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Смартфон Nothing Phone 4b

В бюджетных Android-смартфонах раньше часто использовалась память eMMC, но такие крупные бренды, как Samsung и Motorola, перешли на UFS (пусть иногда и на более старые ее версии). Например, в Samsung Galaxy A17 5G и Moto G Play 2026 (стоимостью менее 200 долларов) установлены накопители стандарта UFS 2.2. Они обеспечивают скорость чтения более 500 МБ/с — это примерно в два раза (а то и больше) быстрее, чем у накопителей eMMC 5.1. Память eMMC все еще можно встретить в некоторых устройствах — например, в простых телефонах вроде TCL Flip 4 5G или в очень дешевых ноутбуках, таких как некоторые модели Chromebook.

Смартфон Moto G Play 2026 Фото: tomsguide.com

Хотя UFS по большей части вытеснила eMMC, есть нюанс

Производители смартфонов уже давно привыкли экономить именно на накопителях. Например, в базовые модели Galaxy S23 и S24 компания Samsung устанавливала накопители UFS 3.1 объемом 128 ГБ, хотя сама же производила память стандарта UFS 4.0 — с большим объемом и вдвое более высокой скоростью чтения и записи. Сегодня в сегменте смартфонов стоимостью от 300 до 500 долларов можно встретить устройства как с памятью UFS 3.1 (например, Galaxy A27 или Nothing Phone (4a) Pro), так и с более медленной UFS 2.2 (например, Nothing Phone (4b) и Moto G Power (2026)).

Из-за резкого роста спроса, вызванного развитием ИИ-технологий, цены на память сейчас крайне высоки. Существует риск, что рынок бюджетных Android-смартфонов может попросту исчезнуть, поскольку производители лишаются и без того минимальной прибыли. В ближайшее время снижения цен на чипы NAND-флеш и DRAM — компоненты, на которых базируются стандарты UFS и eMMC, — ожидать не стоит. Напротив, стоимость продолжает расти: так, компания Samsung была вынуждена дважды повысить цену на Galaxy A17: в августе — с 200 до 250 долларов, а в текущем месяце — до 270 долларов. В октябре подорожали и многие другие модели Samsung, как, впрочем, и устройства ряда других технологических брендов в течение 2026 года.

Ранее сообщали о том, какой смартфон Motorola сможет заменить Samsung Galaxy S26. Эксперты считают, что Motorola Razr Ultra 2026 и Motorola Edge (2026) могут стать достойной альтернативной.