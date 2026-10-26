Какой смартфон Motorola сможет заменить знаменитый флагман Samsung Galaxy S26 (фото)

Эксперты считают, что Motorola Razr Ultra 2026 и Motorola Edge (2026) могут стать альтернативной Galaxy S26.

Если попытаться подобрать аналог Galaxy S26 в ассортименте Motorola, возникнет неоднозначная ситуация. Модель Motorola Edge ближе всего к Galaxy S26 по форм-фактору (классический моноблок), но она существенно отличается как по цене, так и по техническим характеристикам. В то же время Razr Ultra текущего года предлагает более схожую "начинку", хотя и выполнена в форм-факторе складного смартфона, пишут эксперты bgr.com.

Motorola Edge (2026) против Samsung Galaxy S26

Смартфон Motorola Edge (2026) Фото: androidcentral.com

Удивительно, но по ряду параметров Edge превосходит S26, несмотря на то что стоит в 2 раза дешевле. Обе модели оснащены 6,3-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц, однако экран Motorola превосходит аналог от Samsung по четкости благодаря нестандартному разрешению 2640×1216 пикселей. Емкость аккумулятора увеличена на 16% — до 5000 мА·ч, а мощность проводной зарядки выросла с 25 до 60 Вт. Кроме того, Motorola предлагает более впечатляющий набор камер: три модуля по 50 Мп (основной, сверхширокоугольный и фронтальный), тогда как у Samsung — лишь один сенсор такого разрешения. Обе модели оснащены 10-мегапиксельными телеобъективами с 3-кратным зумом, но у Motorola объектив более светосильный (диафрагма f/2 против f/2.4 у Samsung). Оба смартфона защищены по стандарту IP68, имеют встроенные в дисплей сканеры отпечатков пальцев и работают на базе Android 16 — хотя и с совершенно разной программной оболочкой.

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Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: PCMag

Тем не менее, Galaxy S26 вырывается вперед по характеристикам процессора и памяти. В зависимости от версии, S26 комплектуется либо чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, либо фирменным процессором Exynos 2600 — оба варианта в бенчмарках превосходят чип MediaTek Dimensity 7450, установленный в модели Motorola, в три-четыре раза. S26 также предлагает на 50% больше оперативной памяти (12 ГБ) и вдвое больший объем встроенной памяти (базовая конфигурация начинается с 256 ГБ). Кроме того, порт USB-C в S26 поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 1, который значительно быстрее, чем USB 2.0 в смартфоне Motorola. Важным преимуществом S26 является и срок программной поддержки: он составляет семь лет, тогда как для устройства Motorola этот показатель ограничен 3 годами — что, по иронии судьбы, примерно соответствует среднему сроку службы смартфонов этого бренда по мнению самих пользователей.

Motorola Razr Ultra против Galaxy S26

Смартфон Motorola Razr Ultra 2026 Фото: Android Central

На сегодняшний день самыми мощными смартфонами Motorola 2026 года являются модели складной серии Razr. Хотя первое устройство компании в форм-факторе "книжки" — Razr Fold — оснащено чипсетом Snapdragon 8 Gen 5, именно "раскладушка" Razr Ultra выглядит более серьезным конкурентом в плане производительности. Она работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite — чипа предыдущего поколения по сравнению со Snapdragon 8 Elite Gen 5, установленным в Galaxy S26. Эта разница в поколениях, а также, вероятно, конструктивные ограничения системы охлаждения, приводят к тому, что в тестах Geekbench смартфон Samsung опережает конкурента на 30%.

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По ряду параметров Razr Ultra даже превосходит Galaxy S26 — причем именно в тех аспектах, где сильны позиции серии Edge. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч (что дает преимущество в 16%), поддерживает более быструю проводную зарядку (68 Вт) и вдвое более мощную беспроводную зарядку (30 Вт). Также модель предлагает 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также три 50-мегапиксельные камеры (правда, без телеобъектива). Разумеется, нельзя не упомянуть два AMOLED-экрана: внутренний (7 дюймов) и внешний (4 дюйма). Оба поддерживают 10-битный HDR-контент и, как ни странно, обладают более высокой плотностью пикселей, чем дисплей Galaxy S26. Складной форм-фактор открывает доступ к уникальным функциям, однако для некоторых пользователей такое устройство может оказаться менее удобным в повседневном ношении. Кроме того, Razr Ultra имеет класс защиты лишь IP48, что делает его более уязвимым для попадания внутрь корпуса твердых частиц. А использование стандарта USB 2.0 в устройстве стоимостью 1500 долларов (которое в США продается исключительно в версии без привязки к оператору) — это просто недопустимо.

Впрочем, можно поспорить, насколько корректно сравнивать Edge и Razr Ultra с Galaxy S26 — ведь речь идет об устройствах совершенно разных форм-факторов. Впрочем, нас ждет еще одно противостояние Motorola и Samsung: процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 появится в готовящемся к выходу смартфоне Motorola Signature 27, а также (с высокой долей вероятности) в линейке Galaxy S27.

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