Какой смартфон Motorola сможет заменить знаменитый флагман Samsung Galaxy S26 (фото)
Эксперты считают, что Motorola Razr Ultra 2026 и Motorola Edge (2026) могут стать альтернативной Galaxy S26.
Если попытаться подобрать аналог Galaxy S26 в ассортименте Motorola, возникнет неоднозначная ситуация. Модель Motorola Edge ближе всего к Galaxy S26 по форм-фактору (классический моноблок), но она существенно отличается как по цене, так и по техническим характеристикам. В то же время Razr Ultra текущего года предлагает более схожую "начинку", хотя и выполнена в форм-факторе складного смартфона, пишут эксперты bgr.com.
Motorola Edge (2026) против Samsung Galaxy S26
Удивительно, но по ряду параметров Edge превосходит S26, несмотря на то что стоит в 2 раза дешевле. Обе модели оснащены 6,3-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц, однако экран Motorola превосходит аналог от Samsung по четкости благодаря нестандартному разрешению 2640×1216 пикселей. Емкость аккумулятора увеличена на 16% — до 5000 мА·ч, а мощность проводной зарядки выросла с 25 до 60 Вт. Кроме того, Motorola предлагает более впечатляющий набор камер: три модуля по 50 Мп (основной, сверхширокоугольный и фронтальный), тогда как у Samsung — лишь один сенсор такого разрешения. Обе модели оснащены 10-мегапиксельными телеобъективами с 3-кратным зумом, но у Motorola объектив более светосильный (диафрагма f/2 против f/2.4 у Samsung). Оба смартфона защищены по стандарту IP68, имеют встроенные в дисплей сканеры отпечатков пальцев и работают на базе Android 16 — хотя и с совершенно разной программной оболочкой.
Тем не менее, Galaxy S26 вырывается вперед по характеристикам процессора и памяти. В зависимости от версии, S26 комплектуется либо чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, либо фирменным процессором Exynos 2600 — оба варианта в бенчмарках превосходят чип MediaTek Dimensity 7450, установленный в модели Motorola, в три-четыре раза. S26 также предлагает на 50% больше оперативной памяти (12 ГБ) и вдвое больший объем встроенной памяти (базовая конфигурация начинается с 256 ГБ). Кроме того, порт USB-C в S26 поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 1, который значительно быстрее, чем USB 2.0 в смартфоне Motorola. Важным преимуществом S26 является и срок программной поддержки: он составляет семь лет, тогда как для устройства Motorola этот показатель ограничен 3 годами — что, по иронии судьбы, примерно соответствует среднему сроку службы смартфонов этого бренда по мнению самих пользователей.
Motorola Razr Ultra против Galaxy S26
На сегодняшний день самыми мощными смартфонами Motorola 2026 года являются модели складной серии Razr. Хотя первое устройство компании в форм-факторе "книжки" — Razr Fold — оснащено чипсетом Snapdragon 8 Gen 5, именно "раскладушка" Razr Ultra выглядит более серьезным конкурентом в плане производительности. Она работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite — чипа предыдущего поколения по сравнению со Snapdragon 8 Elite Gen 5, установленным в Galaxy S26. Эта разница в поколениях, а также, вероятно, конструктивные ограничения системы охлаждения, приводят к тому, что в тестах Geekbench смартфон Samsung опережает конкурента на 30%.
Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции?
По ряду параметров Razr Ultra даже превосходит Galaxy S26 — причем именно в тех аспектах, где сильны позиции серии Edge. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч (что дает преимущество в 16%), поддерживает более быструю проводную зарядку (68 Вт) и вдвое более мощную беспроводную зарядку (30 Вт). Также модель предлагает 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также три 50-мегапиксельные камеры (правда, без телеобъектива). Разумеется, нельзя не упомянуть два AMOLED-экрана: внутренний (7 дюймов) и внешний (4 дюйма). Оба поддерживают 10-битный HDR-контент и, как ни странно, обладают более высокой плотностью пикселей, чем дисплей Galaxy S26. Складной форм-фактор открывает доступ к уникальным функциям, однако для некоторых пользователей такое устройство может оказаться менее удобным в повседневном ношении. Кроме того, Razr Ultra имеет класс защиты лишь IP48, что делает его более уязвимым для попадания внутрь корпуса твердых частиц. А использование стандарта USB 2.0 в устройстве стоимостью 1500 долларов (которое в США продается исключительно в версии без привязки к оператору) — это просто недопустимо.
Впрочем, можно поспорить, насколько корректно сравнивать Edge и Razr Ultra с Galaxy S26 — ведь речь идет об устройствах совершенно разных форм-факторов. Впрочем, нас ждет еще одно противостояние Motorola и Samsung: процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 появится в готовящемся к выходу смартфоне Motorola Signature 27, а также (с высокой долей вероятности) в линейке Galaxy S27.
Ранее писали о том, чем проточный обогреватель отличается от бойлера. Проточные водонагреватели кажутся отличным решением: горячая вода доступна практически в любой момент. Однако у них есть ряд недостатков, о которых стоит знать.