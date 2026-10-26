Проточный водонагреватель: чем отличается от бойлера и какие у него недостатки (фото)

Проточные водонагреватели кажутся отличным решением: горячая вода доступна практически в любой момент. Однако у них есть ряд недостатков, о которых стоит знать.

Проточные системы весьма эффективны, а снижение расходов на горячую воду — один из лучших способов экономии энергии. Но не все так гладко, предупреждают эксперты slashgear.com.

Принцип их работы прост: вместо того чтобы хранить запас предварительно нагретой воды, устройство использует газовые горелки или электрические нагревательные элементы для подогрева воды непосредственно в момент ее потребления. Датчик потока фиксирует открытие крана горячей воды и запускает горелку или нагревательный элемент в теплообменнике. Это эффективный процесс, который позволяет избежать потерь тепла при хранении и экономит место, занимаемое традиционными накопительными системами.

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Высокие первоначальные затраты на установку

Проточный водонагреватель в душе

Замена обычного накопительного водонагревателя — задача относительно простая: старый прибор меняют на новый, выполняя лишь монтажные работы. Установка же проточной системы — процесс гораздо более сложный. Например, требуется модернизация вентиляции, дополнительные работы с существующими газовыми и электрическими сетями, а также монтаж, соответствующий местным строительным нормам и правилам.

Например, по данным платформы Angi, установка проточного водонагревателя может обойтись в сумму от 1400 до 3900 долларов, в зависимости от объема дополнительных работ. Для сравнения: замена накопительного водонагревателя, согласно оценкам Angi, стоит в среднем от 882 до 1826 долларов.

Такие системы обходятся дороже, поэтому перед принятием решения стоит тщательно изучить все предстоящие расходы. Также имеет смысл сравнить, что выгоднее — электрический или газовый водонагреватель.

Ограничения пропускной способности

Проточный водонагреватель на кране Фото: Oasis

Еще один из недостатков таких систем: хотя они способны подавать горячую воду практически мгновенно и в приличных объемах, их возможности все же ограничены.

Пропускная способность зависит от типа энергоносителя и конкретной модели устройства. Как правило, для газовых систем она составляет 19–38 л в минуту, а для электрических — 7,5–19 л в минуту. Для небольших семей это вряд ли станет проблемой, однако в больших домах, где горячей водой могут пользоваться одновременно несколько человек, этот фактор обязательно стоит учитывать. Для сравнения: обычная душевая лейка расходует 9,5 л воды в минуту, а модели с маркировкой "WaterSense" — до 7,5 л в минуту. Добавьте к этому открытый кран и работающую бытовую технику — и вы быстро достигнете предела возможностей системы.

Короче говоря, проточный водонагреватель способен нагреть лишь определенный объем воды; при превышении этого лимита температура воды начинает заметно колебаться.

Снижение эффективности при низкой температуре воды

Проточный водонагреватель AnlaBeier в ванной комнате Фото: AnlaBeier

Хотя такие системы работают и в холодных условиях, законы физики диктуют свои правила: их эффективность при низкой температуре входящей воды будет ниже. Принцип прост: если термостат устройства настроен на 52 градуса Цельсия, а температура поступающей из водопровода воды значительно ниже — скажем, 4,5 градуса Цельсия вместо 21 градуса Цельсия, — то водонагревателю приходится работать гораздо интенсивнее, чтобы достичь заданной температуры. Это может привести к уменьшению напора воды, поскольку устройству становится сложнее прогреть ее до нужного уровня.

Ситуация в любом случае неприятная, а снижение пропускной способности в системе, которая и без того имеет свои ограничения. Разумеется, выбор подходящего бренда водонагревателя может помочь, однако факт остается фактом: для мгновенного нагрева воды при низких температурах требуется больше энергии, что может привести к снижению производительности. Хотя подобные доводы применимы и к накопительным системам, в них хотя бы имеется запас предварительно нагретой воды — а в современных, хорошо изолированных баках она может сохранять тепло до нескольких дней. Это также указывает на еще один недостаток проточных водонагревателей: для их работы необходимо электричество. Поэтому в случае отключения электроэнергии наличие запаса горячей воды — пусть даже ограниченного — может оказаться весьма полезным.

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Более высокие расходы на техническое обслуживание

Проточный водонагреватель устроен сложнее, чем накопительный, а сложность конструкции зачастую влечет за собой более высокие затраты на обслуживание и ремонт. Для сравнения: накопительный водонагреватель — это, по сути, просто металлический бак с нагревательным элементом и термостатом. Конечно, и они могут выйти из строя, а ремонт может обойтись недешево, однако в них меньше узлов, которые могут сломаться.

Проточная система состоит из множества компонентов, включая теплообменник, датчики, термостат, электронные блоки управления и многое другое. Стоимость ремонта этих деталей варьируется: по данным сервиса Angi, ремонт теплообменника может обойтись в сумму от 500 до 1300 долларов, а замена датчика или термостата — от 150 до 400 долларов.

Расходы на обслуживание также могут расти, особенно в регионах с жесткой водой. В таких условиях внутри системы накапливаются минеральные отложения (кальций, магний), которые необходимо удалять, иначе компоненты — например, теплообменник — могут выйти из строя. В регионах с жесткой водой рекомендуется проводить очистку системы от накипи не реже одного раза в год; стоимость этой процедуры может достигать 350 долларов. По оценкам Angi, средние ежегодные затраты на ремонт проточных водонагревателей составляют около 600 долларов (обычно в диапазоне от 200 до 900 долларов). С другой стороны, если смотреть на ситуацию в целом, средний срок службы проточного водонагревателя составляет от 15 до 20 лет, что заметно больше, чем 8–12 лет, характерные для накопительных моделей.

Итог

При определенных условиях проточный водонагреватель позволяет сократить расходы на электроэнергию и обеспечить подачу горячей воды по мере необходимости. Однако такие системы подходят не всем, и понимание их ограничений поможет вам принять взвешенное решение.

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