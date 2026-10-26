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Sony против Bose: какой бренд делает лучшие наушники? Эксперты сравнили 2 модели (фото)

наушники Bose QuietComfort 45
Bose QuietComfort 45 | Фото: Bose

Sony и Bose — лидеры в сегменте наушников с системой шумоподавления. Но чья продукция выгоднее в долгосрочной перспективе? Эксперты сравнили наушники по уровню комфорта, эргономике и функциональности.

Несколько лет назад Sony WH-1000XM5 и Bose QuietComfort 45 были двумя "титанами" среди наушников премиум-класса. Обе модели — беспроводные полноразмерные наушники с функцией шумоподавления, поддерживающие практически одни и те же кодеки Bluetooth. Обе заряжаются через порт USB-C, что делает их отличным подарком: для зарядки не требуется отдельный кабель. Однако, что бы вы ни выбрали, через несколько недель маркетинговые обещания отойдут на второй план — начнется период повседневного использования устройства, пишет slashgear.com.

Sony WH-1000XM5
Наушники Sony WH-1000XM5
Фото: iphones.ru

Посадка и комфорт

Наушники Bose легче — они весят около 240 г против 250 г у Sony. В повседневной жизни эта разница практически неощутима. Многие обозреватели отмечают, что Sony сильнее прижимаются к голове, чем Bose, но на практике эта разница едва заметна. Телескопический механизм регулировки у модели 1000XM5 реализован лучше, чем традиционная система выдвижного оголовья у Bose. Если максимально выдвинуть дужку Bose, наушники начинают неестественно выпирать сзади, из-за чего конструкция кажется громоздкой.

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Что касается самого оголовья, то здесь бесспорный лидер — Bose. Материал мягче, его больше, а само оголовье значительно шире, чем у Sony. Зато амбушюры у Sony лучше: их более прямоугольная форма подходит для ушей разного размера и строения, в то время как у Bose QC45 чашки имеют классическую овальную форму. Поскольку амбушюры Bose еще и уже, чем у Sony, обладателям крупных ушей может показаться, что они прижимаются к ушным раковинам, а не охватывают их полностью. В целом, Sony комфортнее.

Тем, кто носит очки, при длительном использовании, скорее всего, больше подойдут Bose, тогда как в модели 1000XM5 при ношении очков начинает ощущаться давление.

Bose QuietComfort 45
Наушники Bose QuietComfort 45

Различия

Если вы предпочитаете, чтобы все элементы управления были физическими кнопками, то Bose станет единственным подходящим вариантом, поскольку в наушниках Sony для большинства этих функций используется сенсорная панель. Кроме того, если нужны складные наушники, Bose снова оказывается единственным выбором: их конструкция позволяет складывать устройство, а чашки — поворачивать так, чтобы наушники занимали меньше места. В модели Sony 1000XM5 отказались от складного механизма, который так нравился пользователям в предыдущем поколении (1000XM4), однако в актуальной версии — 1000XM6 — Sony вернула эту возможность.

Как уже упоминалось, для регулировки размера оголовья в наушниках Sony используется телескопический механизм. Даже спустя 3 года ежедневного использования он ничуть не разболтался. Пожалуй, одно из самых неудачных конструктивных решений Sony заключается в том, что чашки наушников, хотя и могут поворачиваться, спроектированы так, что в сложенном состоянии они "смотрят" вверх. Из-за этого их крайне неудобно носить на шее (ощущения весьма неестественные), а положить наушники на плоскую поверхность чашками вниз просто невозможно.

Если вы все же попытаетесь это сделать, то неизбежно перепутаете левую и правую стороны. Это небольшой недостаток, который проявляется нечасто, но достаточно регулярно, чтобы доставлять постоянные неудобства. В наушниках Sony также предусмотрена функция "Speak-to-Chat" (автоматическое снижение громкости и включение режима "прозрачности" при начале разговора), однако на практике она доставляет столько хлопот, что лучше ее вовсе не использовать. Стоит отметить и то, что у Bose нет поддержки кодеков сверхвысокого разрешения, тогда как Sony предлагает LDAC, — впрочем, для 99% пользователей это не имеет никакого значения.

Наушники Sony WH-1000XM5
Наушники Sony WH-1000XM5
Фото: Sony

О чем не расскажут в интернете

В модели Bose QC45 предусмотрены физические кнопки для всех функций, что делает их более удобными для широкого круга пользователей. Впрочем, это вовсе не означает, что к управлению не придется привыкать. Например, чтобы перейти к предыдущему треку, нужно трижды быстро нажать на небольшую многофункциональную кнопку на правой чашке наушников. Поскольку она расположена между кнопками регулировки громкости, легко ошибиться с ритмом нажатий или вовсе промахнуться мимо кнопки.

В модели Sony XM5 для управления воспроизведением используется сенсорная панель на правой чашке. Свайп вперед переключает на следующий трек, а свайп назад позволяет начать песню заново или вернуться к предыдущему треку. Двойное касание запускает или приостанавливает воспроизведение, движение пальцем вверх увеличивает громкость, а вниз — уменьшает; при этом можно коснуться панели, провести пальцем и удерживать его, чтобы плавно изменять уровень громкости. Однако есть важный нюанс для тех, кто живет в холодных регионах или носит рабочие перчатки: сенсоры Sony не реагируют на прикосновения в перчатках (за исключением разве что тонких латексных).

Кроме того, многие покупают эти наушники ради функции шумоподавления (ANC). Стоит учесть, что в наушниках Bose систему ANC нельзя полностью отключить: устройство всегда работает либо в режиме "тишины" (полное шумоподавление), либо в режиме "прозрачности" (шумоподавление включено, но микрофоны пропускают внешние звуки). Также у наушников Sony встречается проблема, когда они могут самопроизвольно выключаться во время использования (известная неполадка 2024 года). Чтобы это исправить, установите приложение Sony Sound Connect и измените настройку "Автоматическое выключение" (Automatic Power Off) на значение "Не выключать" (Do not turn off).

Ранее мы сообщали о том, что эксперты назвали лучшие модели беспроводных наушников от Bose, OnePlus, Apple. Обозреватели считают, что модели Bose QuietComfort Earbuds Gen 2, OnePlus Buds 4 и Apple AirPods Pro 3 отвечают требованиям даже искушенных меломанов.