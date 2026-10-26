Sony против Bose: какой бренд делает лучшие наушники? Эксперты сравнили 2 модели (фото)

Sony и Bose — лидеры в сегменте наушников с системой шумоподавления. Но чья продукция выгоднее в долгосрочной перспективе? Эксперты сравнили наушники по уровню комфорта, эргономике и функциональности.

Несколько лет назад Sony WH-1000XM5 и Bose QuietComfort 45 были двумя "титанами" среди наушников премиум-класса. Обе модели — беспроводные полноразмерные наушники с функцией шумоподавления, поддерживающие практически одни и те же кодеки Bluetooth. Обе заряжаются через порт USB-C, что делает их отличным подарком: для зарядки не требуется отдельный кабель. Однако, что бы вы ни выбрали, через несколько недель маркетинговые обещания отойдут на второй план — начнется период повседневного использования устройства, пишет slashgear.com.

Наушники Sony WH-1000XM5 Фото: iphones.ru

Посадка и комфорт

Наушники Bose легче — они весят около 240 г против 250 г у Sony. В повседневной жизни эта разница практически неощутима. Многие обозреватели отмечают, что Sony сильнее прижимаются к голове, чем Bose, но на практике эта разница едва заметна. Телескопический механизм регулировки у модели 1000XM5 реализован лучше, чем традиционная система выдвижного оголовья у Bose. Если максимально выдвинуть дужку Bose, наушники начинают неестественно выпирать сзади, из-за чего конструкция кажется громоздкой.

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Что касается самого оголовья, то здесь бесспорный лидер — Bose. Материал мягче, его больше, а само оголовье значительно шире, чем у Sony. Зато амбушюры у Sony лучше: их более прямоугольная форма подходит для ушей разного размера и строения, в то время как у Bose QC45 чашки имеют классическую овальную форму. Поскольку амбушюры Bose еще и уже, чем у Sony, обладателям крупных ушей может показаться, что они прижимаются к ушным раковинам, а не охватывают их полностью. В целом, Sony комфортнее.

Тем, кто носит очки, при длительном использовании, скорее всего, больше подойдут Bose, тогда как в модели 1000XM5 при ношении очков начинает ощущаться давление.

Наушники Bose QuietComfort 45

Различия

Если вы предпочитаете, чтобы все элементы управления были физическими кнопками, то Bose станет единственным подходящим вариантом, поскольку в наушниках Sony для большинства этих функций используется сенсорная панель. Кроме того, если нужны складные наушники, Bose снова оказывается единственным выбором: их конструкция позволяет складывать устройство, а чашки — поворачивать так, чтобы наушники занимали меньше места. В модели Sony 1000XM5 отказались от складного механизма, который так нравился пользователям в предыдущем поколении (1000XM4), однако в актуальной версии — 1000XM6 — Sony вернула эту возможность.

Как уже упоминалось, для регулировки размера оголовья в наушниках Sony используется телескопический механизм. Даже спустя 3 года ежедневного использования он ничуть не разболтался. Пожалуй, одно из самых неудачных конструктивных решений Sony заключается в том, что чашки наушников, хотя и могут поворачиваться, спроектированы так, что в сложенном состоянии они "смотрят" вверх. Из-за этого их крайне неудобно носить на шее (ощущения весьма неестественные), а положить наушники на плоскую поверхность чашками вниз просто невозможно.

Если вы все же попытаетесь это сделать, то неизбежно перепутаете левую и правую стороны. Это небольшой недостаток, который проявляется нечасто, но достаточно регулярно, чтобы доставлять постоянные неудобства. В наушниках Sony также предусмотрена функция "Speak-to-Chat" (автоматическое снижение громкости и включение режима "прозрачности" при начале разговора), однако на практике она доставляет столько хлопот, что лучше ее вовсе не использовать. Стоит отметить и то, что у Bose нет поддержки кодеков сверхвысокого разрешения, тогда как Sony предлагает LDAC, — впрочем, для 99% пользователей это не имеет никакого значения.

Наушники Sony WH-1000XM5 Фото: Sony

О чем не расскажут в интернете

В модели Bose QC45 предусмотрены физические кнопки для всех функций, что делает их более удобными для широкого круга пользователей. Впрочем, это вовсе не означает, что к управлению не придется привыкать. Например, чтобы перейти к предыдущему треку, нужно трижды быстро нажать на небольшую многофункциональную кнопку на правой чашке наушников. Поскольку она расположена между кнопками регулировки громкости, легко ошибиться с ритмом нажатий или вовсе промахнуться мимо кнопки.

В модели Sony XM5 для управления воспроизведением используется сенсорная панель на правой чашке. Свайп вперед переключает на следующий трек, а свайп назад позволяет начать песню заново или вернуться к предыдущему треку. Двойное касание запускает или приостанавливает воспроизведение, движение пальцем вверх увеличивает громкость, а вниз — уменьшает; при этом можно коснуться панели, провести пальцем и удерживать его, чтобы плавно изменять уровень громкости. Однако есть важный нюанс для тех, кто живет в холодных регионах или носит рабочие перчатки: сенсоры Sony не реагируют на прикосновения в перчатках (за исключением разве что тонких латексных).

Кроме того, многие покупают эти наушники ради функции шумоподавления (ANC). Стоит учесть, что в наушниках Bose систему ANC нельзя полностью отключить: устройство всегда работает либо в режиме "тишины" (полное шумоподавление), либо в режиме "прозрачности" (шумоподавление включено, но микрофоны пропускают внешние звуки). Также у наушников Sony встречается проблема, когда они могут самопроизвольно выключаться во время использования (известная неполадка 2024 года). Чтобы это исправить, установите приложение Sony Sound Connect и измените настройку "Автоматическое выключение" (Automatic Power Off) на значение "Не выключать" (Do not turn off).

Ранее мы сообщали о том, что эксперты назвали лучшие модели беспроводных наушников от Bose, OnePlus, Apple. Обозреватели считают, что модели Bose QuietComfort Earbuds Gen 2, OnePlus Buds 4 и Apple AirPods Pro 3 отвечают требованиям даже искушенных меломанов.