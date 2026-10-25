Беспроводные наушники 2026: эксперты назвали лучшие модели от Bose, OnePlus, Apple (фото)

Обозреватели считают, что модели Bose QuietComfort Earbuds Gen 2, OnePlus Buds 4 и Apple AirPods Pro 3 отвечают требованиям даже искушенных меломанов.

Беспроводные наушники стали привычным выбором для прослушивания музыки, общения по телефону и просмотра видео на ходу. Среди различных видов беспроводных наушников особой популярностью пользуются модели формата TWS — благодаря своей компактности и исключительной удобству. У них нет проводов, которые могли бы мешать, а зарядный футляр позволяет легко брать их с собой куда угодно, пишет gizmochina.com.

Bose QuietComfort Earbuds Gen 2

Наушники Bose QuietComfort Earbuds Gen 2 Фото: tomsguide.com

Если бюджет позволяет приобрести AirPods Pro 3 и вы готовы немного его увеличить, обратите внимание на Bose QuietComfort Earbuds Gen 2. Они звучат феноменально и поддерживают технологию иммерсивного звука, а также стандарты Snapdragon Sound и aptX Adaptive. По сравнению с другими моделями в этом списке, они выглядят несколько более громоздкими — это объясняется большим количеством технологий, размещенных внутри корпуса. Пользователи получают впечатляющую систему активного шумоподавления (ANC), до 6 ч работы без подзарядки от кейса и защиту от влаги по стандарту IPX4.

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OnePlus Buds 4

Наушники OnePlus Buds 4 Фото: trustedreviews.com

В модели OnePlus Buds 4 используется система с двумя драйверами (11 мм и 6 мм), дополненная двумя ЦАПами и поддержкой кодека LHDC 5.0. Наушники оснащены адаптивной системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 55 дБ, поддерживают одновременное подключение к двум устройствам, а время их автономной работы достигает 45 ч (с выключенным ANC). Также предусмотрен режим с низкой задержкой сигнала (47 мс).

Apple AirPods Pro 3

Наушники Apple AirPods Pro 3 Фото: 9to5mac.com

AirPods Pro 3 — одни из самых универсальных наушников в этом списке. Они предлагают отличное качество звука, мощную систему активного шумоподавления и превосходную передачу голоса во время звонков. Одной из уникальных особенностей является встроенный датчик сердечного ритма. Если вам нужны наушники премиум-класса, которые отлично подходят для прослушивания музыки, общения, занятий спортом и повседневного использования, AirPods Pro 3 станут прекрасным выбором. А для владельцев iPhone это и вовсе идеальный вариант.

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