Бездротові навушники 2026: експерти назвали найкращі моделі від Bose, OnePlus, Apple (фото)

Оглядачі вважають, що моделі Bose QuietComfort Earbuds Gen 2, OnePlus Buds 4 та Apple AirPods Pro 3 відповідають вимогам навіть найвибагливіших меломанів.

Бездротові навушники стали звичним вибором для прослуховування музики, спілкування по телефону та перегляду відео на ходу. Серед різних видів бездротових навушників особливою популярністю користуються моделі формату TWS — завдяки своїй компактності та винятковій зручності. У них немає дротів, які могли б заважати, а зарядний футляр дозволяє легко брати їх із собою куди завгодно, пише gizmochina.com.

Bose QuietComfort Earbuds Gen 2

Навушники Bose QuietComfort Earbuds Gen 2 Фото: tomsguide.com

Якщо ваш бюджет дозволяє придбати AirPods Pro 3 і ви готові трохи його збільшити, зверніть увагу на Bose QuietComfort Earbuds Gen 2. Вони звучать феноменально та підтримують технологію імерсивного звуку, а також стандарти Snapdragon Sound та aptX Adaptive. У порівнянні з іншими моделями в цьому списку, вони виглядають дещо громіздкішими — це пояснюється великою кількістю технологій, розміщених усередині корпусу. Користувачі отримують вражаючу систему активного шумозаглушення (ANC), до 6 годин роботи без підзарядки від чохла та захист від вологи за стандартом IPX4.

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OnePlus Buds 4

Навушники OnePlus Buds 4 Фото: trustedreviews.com

У моделі OnePlus Buds 4 використовується система з двома динаміками (11 мм і 6 мм), доповнена двома ЦАПами та підтримкою кодека LHDC 5.0. Навушники оснащені адаптивною системою активного шумозаглушення (ANC) з ефективністю до 55 дБ, підтримують одночасне підключення до двох пристроїв, а час їх автономної роботи сягає 45 годин (з вимкненим ANC). Також передбачено режим із низькою затримкою сигналу (47 мс).

Apple AirPods Pro 3

Навушники Apple AirPods Pro 3 Фото: 9to5mac.com

AirPods Pro 3 — одні з найбільш універсальних навушників у цьому списку. Вони забезпечують чудову якість звуку, потужну систему активного шумозаглушення та чудову передачу голосу під час дзвінків. Однією з унікальних особливостей є вбудований датчик серцевого ритму. Якщо вам потрібні навушники преміум-класу, які чудово підходять для прослуховування музики, спілкування, занять спортом та повсякденного використання, AirPods Pro 3 стануть чудовим вибором. А для власників iPhone це взагалі ідеальний варіант.

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