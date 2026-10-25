Смартфони Xiaomi серії 18T не за горами: отримають чип MediaTek Dimensity та камери 200 Мп (фото)

Компанія Xiaomi продовжує розробку смартфонів серій 18T та 18T Pro. Як стверджує інсайдер Smart Pikachu, нові моделі будуть оснащені процесорами MediaTek Dimensity.

Наразі також триває тестування системи камер із роздільною здатністю 200 мегапікселів, розробленої спільно з Leica, пише ithome.com.

У лінійці 18T основний акцент зроблено на високій якості зображення, а екрани пристроїв мають збалансоване співвідношення сторін — їх описують як "не надто широкі". Це відповідає стратегії Xiaomi щодо серії T, яка з’явилася на китайському ринку минулого року, починаючи з моделей 17T та 17T Pro.

Смартфон Xiaomi 17T Фото: Xiaomi

Для порівняння: Xiaomi 17T оснащений 6,59-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2756 x 1268 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Смартфон працює на базі процесора MediaTek Dimensity 8500-Ultra, доповненого оперативною пам'яттю стандарту LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.1. Модель 17T Pro отримала більшу 6,83-дюймову OLED-панель з роздільною здатністю 2772 x 1280 пікселів і частотою оновлення 144 Гц; як апаратну основу тут використовується чип Dimensity 9500, а також аналогічні типи пам’яті та накопичувачів.

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Згідно з раніше виявленими даними, у базах даних уже зафіксовано розробку як стандартної версії Xiaomi 18T (внутрішня кодова назва — "sanjose"), так і моделі 18T Pro — причому для різних ринків: глобального, китайського та індійського. Найбільш примітним фактом, виявленим завдяки цим даним, стала істотна зміна в графіку випуску пристроїв Xiaomi. Префікси в номерах моделей (2701 і 2702) вказують на те, що компанія відходить від традиційних для неї осінніх або весняних циклів випуску пристроїв, прагнучи до більш раннього запуску — у першому кварталі 2027 року (січень/лютий).

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Хоча точна модель процесора Dimensity, яка може бути встановлена в 18T та 18T Pro, поки що не називається, використання високопродуктивних чипів MediaTek свідчить про те, що Xiaomi продовжує співпрацю з цим виробником у рамках даної серії. Впровадження 200-мегапіксельного модуля камери Leica свідчить про значне поліпшення можливостей фотозйомки — ймовірно, з метою підвищення деталізації знімків і точності передачі кольорів.

Наразі компанія Xiaomi не підтвердила ані технічні характеристики, ані терміни виходу, ані інформацію щодо регіонів продажу. У звіті основна увага приділяється китайському ринку, де відбувся реліз пристроїв попереднього покоління.

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