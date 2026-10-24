5 смартфонів Samsung Galaxy, які отримуватимуть оновлення ПЗ до 2029 року (фото)

Героями рейтингу стали моделі Samsung Galaxy A55, Galaxy A35, Galaxy A15, Galaxy A06 5G та Samsung Galaxy XCover 7.

Експерти bgr.com склали перелік смартфонів Samsung, підтримка яких припиниться у 2029 році, щоб користувачі мали достатньо часу подумати про заміну пристрою на новішу модель або перехід на смартфон іншої марки.

Samsung Galaxy A55

Смартфон Samsung Galaxy A55 Фото: Jon Mundy / Foundry

Samsung Galaxy A55 став найсучаснішою моделлю серії A. Він оснащений AMOLED-дисплеєм (HDR10+) з роздільною здатністю 1080×2340 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, процесором Exynos 1480, що забезпечує достатню продуктивність для ігор та повсякденних завдань, а також трьома камерами: основною на 50 Мп, надширококутною на 12 Мп і макрокамерою на 5 Мп. Також передбачена якісна 32-мегапіксельна фронтальна камера, що є досить гідною для цього цінового сегмента.

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Смартфон було представлено на початку 2024 року; це означає, що для моделі A55 передбачено 4 оновлення версії Android та до 5 років випуску патчів безпеки. Смартфон вийшов із попередньо встановленою ОС Android 14; у 2028 році він отримає оновлення до Android 18, а після цього для нього продовжуватимуть випускати оновлення безпеки — аж до 2029 року.

Для моделі Samsung Galaxy A56, випущеної у 2025 році, передбачено 6 років програмної підтримки: це означає, що оновлення для наступника A55 виходитимуть до 2031 року (а не до 2030-го).

Samsung Galaxy A35

Телефон Samsung Galaxy A35 Фото: gsmarena.com

Смартфон Samsung Galaxy A35 було представлено одночасно з моделлю A55 на початку 2024 року, і він позиціонується як більш доступний пристрій — на один щабель нижче за свого "старшого" побратима. Як частина тієї ж лінійки, він має схожі характеристики: AMOLED-екран із роздільною здатністю 1080 × 2340 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, три камери, а також доступ до деяких функцій Galaxy AI. Однак, оскільки A35 коштує більш ніж на 100 доларів дешевше за Galaxy A55, у ньому передбачено низку спрощень: використовується менш продуктивний процесор Exynos 1380, відсутня підтримка HDR10+, а роздільна здатність надширококутної та фронтальної камер становить 8 і 13 Мп (проти 12 і 32 Мп у A55). При цьому можливості відеозйомки практично не постраждали: Galaxy A35, як і раніше, підтримує запис відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду та у роздільній здатності 1080p із частотою до 60 кадрів на секунду.

Для нього діє така політика підтримки: 4 роки великих оновлень оболонки One UI та 5 років випуску оновлень безпеки. На наступника цієї моделі, A36, поширюється 6-річна гарантія оновлень: великі оновлення для нього виходитимуть до 2030 року, а патчі безпеки — до 2031 року.

Samsung Galaxy A15

Модель Samsung Galaxy A15 Фото: androidauthority.com

Смартфон Samsung Galaxy A15, анонсований наприкінці 2023 року та випущений у продаж на різних ринках у період з грудня 2023-го по січень 2024 року, також отримав підтримку у вигляді 4 оновлень Android та 5 років випуску патчів безпеки. Згідно з інформацією від служби підтримки Samsung, останньою версією ОС для цього пристрою стане Android 18 (вихід очікується у 2027–2028 роках), а підтримка безпеки триватиме щонайменше до початку 2029 року.

Що стосується самого смартфона, то це одна з найдоступніших моделей Samsung. Процесор MediaTek Helio G99 ледве справляється з вимогливими сучасними додатками, проте його продуктивності цілком вистачає для повсякденних завдань — особливо з огляду на ціну пристрою. AMOLED-екран має таку саму роздільну здатність (1080 × 2340 пікселів), як і дорожчі моделі, але підтримує частоту оновлення лише 90 Гц. Пристрій не має сертифікації захисту від води чи пилу, а максимальний обсяг оперативної пам’яті становить 8 ГБ. Камери тут простіші, ніж у дорожчих моделях: основний ширококутний модуль має роздільну здатність 50 мегапікселів (але не має системи оптичної стабілізації — OIS), а надширококутний і макрооб'єктив отримали роздільну здатність 5 і 2 мегапікселі відповідно. Крім того, у смартфоні немає стереодинаміків, зате передбачено роз’єм для навушників, якого немає у дорожчих моделях серії.

Samsung Galaxy A06 5G

Смартфон Samsung Galaxy A06 5G Фото: gsmarena.com

Смартфон Galaxy A06 було представлено в серпні 2024 року, а в лютому 2025 року вийшла його оновлена версія з підтримкою 5G. Для 4G-версії цієї моделі Samsung обіцяла 2 великі оновлення операційної системи та 4 роки оновлень безпеки; останнє велике оновлення для неї вийшло у 2026 році, а патчі безпеки випускатимуться до 2028 року. У свою чергу, для новішої 5G-версії Galaxy A06 заявлено до чотирьох "поколінь оновлень ОС" та 4 роки патчів безпеки: це означає, що оновлення безпеки надходитимуть до 2029 року, а оновлення ОС — аж до Android 19.

Що стосується самого пристрою, то серія A0x — це найдоступніші смартфони Samsung, які пропонують базовий рівень продуктивності. Galaxy A06 є попередником моделі A07, яка на даний момент вже належить до попереднього покоління. Смартфон оснащений PLS LCD-екраном із частотою оновлення 90 Гц і роздільною здатністю 720×1600 пікселів — AMOLED-матриці тут немає, що цілком очікувано для цієї цінової категорії. Процесор MediaTek Dimensity 6300 за своєю продуктивністю несподівано близький до чіпа Helio G99, встановленого в дорожчому Galaxy A15, проте в самому A06 відсутні надширококутний і макрооб'єктиви. Технічно пристрій оснащений системою з двох камер, однак другий об’єктив є лише датчиком глибини, який допомагає основній 50-мегапіксельній ширококутній камері й не може використовуватися для самостійної зйомки.

Samsung Galaxy XCover 7

Смартфон Samsung Galaxy XCover 7

Окрім флагманської серії S, бюджетної лінійки A та складаних смартфонів серії Z, компанія Samsung випускає захищені моделі, призначені для використання в екстремальних умовах — наприклад, Samsung Galaxy XCover 7. Цей смартфон було представлено в січні 2024 року, одночасно з моделями A55 та A35. На нього поширюється та сама політика оновлень: 4 роки великих оновлень ОС (до 2028 року) і 5 років оновлень системи безпеки (до 2029 року). Для порівняння, модель Galaxy XCover 7 Pro, випущена роком пізніше, отримує підтримку протягом 7 років: останнє велике оновлення ОС для неї вийде у 2031 році, а оновлення безпеки випускатимуться до 2032 року.

До ключових особливостей смартфона належать знімний акумулятор та підвищена міцність: пристрій захищений від пилу та вологи згідно зі стандартом IP68, а також відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H, що гарантує стійкість до механічних ударів, екстремальним температурам, роботі на великій висоті та іншим несприятливим впливам. Варто відзначити й дизайн: попри свою захищену конструкцію, смартфон зовні нагадує звичайний сучасний мобільний пристрій. Крім того, пристрій оснащений PLS LCD-дисплеєм із роздільною здатністю 1080 × 2408 пікселів, процесором MediaTek Dimensity 6100+ та однією 50-мегапіксельною основною камерою.

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