Найкращі бездротові навушники 2026 року: AirPods, Galaxy Buds, Realme, Oppo, OnePlus (фото)

У огляді беруть участь навушники Apple AirPods 4, Samsung Galaxy Buds 4 Pro, Realme Buds T310, OnePlus Nord Buds 4 та Oppo Enco Air 5 Pro.

Експерти gizmochina.com відібрали 5 найкращих моделей TWS-навушників у різних цінових категоріях, щоб кожен міг підібрати варіант відповідно до своїх музичних уподобань.

Як вибрати найкращі TWS-навушники у 2026 році

Насамперед під час вибору TWS-навушників варто звернути увагу на якість звуку. З’ясуйте розмір драйверів (випромінювачів) та особливості налаштування звучання, однак пам’ятайте: більший розмір драйвера зовсім не гарантує кращого звуку. Моделі з акцентом на низькі частоти (баси) можуть краще підходити для певних жанрів музики або перегляду фільмів, тоді як більш збалансоване звучання є кращим для прослуховування подкастів, вокальних партій та різноманітних музичних напрямків.

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Активне шумозаглушення (ANC) — ще один важливий фактор, особливо якщо ви часто користуєтеся громадським транспортом або працюєте в шумному оточенні. Якісна система ANC допомагає приглушити гуркіт дорожнього руху, офісний шум або звуки в салоні літака, дозволяючи краще зосередитися на контенті, який ви слухаєте. Також варто звернути увагу на час автономної роботи, якість мікрофона, зручність носіння та захист від вологи — особливо якщо ви плануєте використовувати навушники для телефонних розмов або під час тренувань.

Apple AirPods 4

Навушники Apple AirPods 4 та чохол Фото: cnet.com

Навушники AirPods 4 — логічний вибір, якщо ви вже користуєтеся екосистемою Apple. Чіп H2, функція ізоляції голосу (Voice Isolation), персоналізований просторовий звук (Personalised Spatial Audio) та глибока інтеграція з пристроями Apple роблять їх дуже зручними для власників iPhone. Якість звуку тут на гідному рівні, а версія з системою активного шумозаглушення (ANC) також пропонує режим прозорості. Крім того, модель захищена від пилу, поту та води за стандартом IP54.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Навушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro Фото: What Hi-Fi?

Навушники Galaxy Buds 4 Pro створені для забезпечення чудової якості звуку та оснащені безліччю функцій: вдосконаленими 11-міліметровими драйверами, адаптивним активним шумозаглушенням (ANC), підтримкою технології 360 Audio, адаптивним еквалайзером, шістьма мікрофонами та підтримкою Bluetooth 6.1. Пристрій має клас захисту IP57, що забезпечує вищу стійкість до впливу пилу та води порівняно з багатьма конкуруючими моделями преміум-класу. Час автономної роботи сягає 30 годин при вимкненому шумозаглушенні та 26 годин — при його увімкненні.

Realme Buds T310

Навушники Realme Buds T310 Фото: mychooz.com

Realme Buds T310 оснащені гібридною системою активного шумозаглушення (ANC) з ефективністю 46 дБ, 12,4-мм динамічними драйверами, підтримують технологію просторового звучання (360-degree spatial audio) та можливість одночасного підключення до двох пристроїв. Загальний час автономної роботи сягає 40 годин. Навушники захищені за стандартом IP55 і мають режим низької затримки, що дозволяє використовувати їх в активному режимі, не побоюючись помітних затримок звуку.

OnePlus Nord Buds 4

Навушники OnePlus Nord Buds 4 та смартфон Фото: gsmarena.com

Модель OnePlus Nord Buds 4 перевершує Realme Buds T310: у ній реалізовано ефективнішу систему активного шумозаглушення та збільшено час автономної роботи. Навушники оснащені 12-мм драйверами з титановим покриттям, системою активного шумозаглушення до 52 дБ, а також шістьма мікрофонами для дзвінків. Загальний час роботи без використання ANC становить до 54 годин. Крім того, підтримується сучасний стандарт Bluetooth 6.1, що гарантує стабільне з'єднання без збоїв.

Oppo Enco Air 5 Pro

Навушники Oppo Enco Air 5 Pro Фото: firstpost.com

Навушники OPPO Enco Air 5 Pro прийшли на зміну моделі Enco Air 3 Pro, отримавши низку важливих вдосконалень. Вони забезпечують до 54 годин відтворення, оснащені системою активного шумозаглушення до 55 дБ, 12-мм драйверами з титановим покриттям і трьома мікрофонами з підтримкою ШІ для якісної передачі голосу під час дзвінків. Передбачена можливість одночасного підключення до двох пристроїв (працює з Android, iOS та Windows). Щодо звучання, то цього разу компанія Oppo зробила акцент на низьких частотах (басах), однак звук можна додатково налаштувати за допомогою еквалайзера.

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