Лучшие беспроводные наушники 2026 года: AirPods, Galaxy Buds, Realme, Oppo, OnePlus (фото)

В обзоре участвуют наушники Apple AirPods 4, Samsung Galaxy Buds 4 Pro, Realme Buds T310, OnePlus Nord Buds 4 и Oppo Enco Air 5 Pro.

Эксперты gizmochina.com отобрали 5 лучших моделей TWS-наушников в разных ценовых категориях, чтобы каждый мог подобрать вариант под свои музыкальные предпочтения.

Как выбрать лучшие TWS-наушники в 2026 году

В первую очередь при выборе TWS-наушников стоит обратить внимание на качество звука. Изучите размер драйверов (излучателей) и особенности настройки звучания, однако помните: больший размер драйвера вовсе не гарантирует лучший звук. Модели с акцентом на низкие частоты (басы) могут лучше подходить для определенных жанров музыки или просмотра фильмов, тогда как более сбалансированное звучание предпочтительнее для прослушивания подкастов, вокальных партий и разнообразных музыкальных направлений.

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Активное шумоподавление (ANC) — еще один важный фактор, особенно если вы часто ездите в транспорте или работаете в шумном окружении. Качественная система ANC помогает приглушить гул дорожного движения, офисный шум или звуки в салоне самолета, позволяя лучше сосредоточиться на прослушиваемом контенте. Также стоит обратить внимание на время автономной работы, качество микрофона, удобство посадки и влагозащиту — особенно если вы планируете использовать наушники для телефонных разговоров или во время тренировок.

Apple AirPods 4

Наушники Apple AirPods 4 и кейс Фото: cnet.com

Наушники AirPods 4 — логичный выбор, если вы уже пользуетесь экосистемой Apple. Чип H2, функция изоляции голоса (Voice Isolation), персонализированное пространственное аудио (Personalised Spatial Audio) и глубокая интеграция с устройствами Apple делают их очень удобными для владельцев iPhone. Качество звука здесь на достойном уровне, а версия с системой активного шумоподавления (ANC) также предлагает режим прозрачности. Кроме того, модель защищена от пыли, пота и воды по стандарту IP54.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro Фото: What Hi-Fi?

Наушники Galaxy Buds 4 Pro созданы для обеспечения превосходного качества звука и оснащены множеством функций: улучшенными 11-миллиметровыми драйверами, адаптивным активным шумоподавлением (ANC), поддержкой технологии 360 Audio, адаптивным эквалайзером, шестью микрофонами и поддержкой Bluetooth 6.1. Устройство имеет класс защиты IP57, что обеспечивает более высокую устойчивость к воздействию пыли и воды по сравнению со многими конкурирующими моделями премиум-класса. Время автономной работы достигает 30 ч при выключенном шумоподавлении и 26 ч — при его включении.

Realme Buds T310

Наушники Realme Buds T310 Фото: mychooz.com

Realme Buds T310 оснащены гибридной системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью 46 дБ, 12,4-мм динамическими драйверами, поддерживают технологию пространственного звучания (360-degree spatial audio) и возможность одновременного подключения к двум устройствам. Общее время автономной работы достигает 40 ч. Наушники защищены по стандарту IP55 и имеют режим низкой задержки, что позволяет использовать их в активном режиме, не опасаясь заметных отставаний звука.

OnePlus Nord Buds 4

Наушники OnePlus Nord Buds 4 и смартфон Фото: gsmarena.com

Модель OnePlus Nord Buds 4 превосходит Realme Buds T310: здесь реализована более эффективная система активного шумоподавления и увеличено время автономной работы. Наушники оснащены 12-мм драйверами с титановым покрытием, системой активного шумоподавления до 52 дБ, а также шестью микрофонами для звонков. Общее время работы без использования ANC составляет до 54 ч. Кроме того, поддерживается современный стандарт Bluetooth 6.1, что гарантирует стабильное соединение без сбоев.

Oppo Enco Air 5 Pro

Наушники Oppo Enco Air 5 Pro Фото: firstpost.com

Наушники OPPO Enco Air 5 Pro пришли на смену модели Enco Air 3 Pro, получив ряд важных улучшений. Они обеспечивают до 54 часов воспроизведения, оснащены системой активного шумоподавления до 55 дБ, 12-мм драйверами с титановым покрытием и тремя микрофонами с поддержкой ИИ для качественной передачи голоса во время звонков. Предусмотрена возможность одновременного подключения к двум устройствам (работает с Android, iOS и Windows). Что касается звучания, то в этот раз компания Oppo сделала акцент на низких частотах (басах), однако звук можно дополнительно настроить с помощью эквалайзера.

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