Вышла зарядная станция Bluetti Apex 200 емкостью 2,56 кВт·ч: что о ней известно (фото)

Bluetti открыла ранний доступ к Apex 200 — универсальной портативной зарядной станции, предназначенной для аварийного электроснабжения дома.

Новая зарядка Apex 200 дает пользователям возможность начать с базового резервного питания для дома и постепенно увеличивать емкость по мере роста потребностей в электроэнергии, сообщает компания в своем пресс-релизе.

Характеристики Bluetti Apex 200

Устройство оснащено литий-железо-фосфатным (LFP) аккумулятором емкостью 2560 Вт·ч и обеспечивает выходную мощность переменного тока от 3,2 до 3,6 кВт (до 3,6 кВт при определенных условиях). Благодаря возможности подключения дополнительных батарей емкость одного блока можно увеличить до 33,28 кВт·ч, а при параллельном соединении трех устройств — достичь выходной мощности 6 кВт и общей емкости около 100 кВт·ч.

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Apex 200 объединяет высокую емкость, мощность и возможность расширения в элегантном корпусе весом 27 кг. Станция оснащена 10 выходными портами, включая четыре "умные" розетки переменного тока с индивидуальным управлением, специализированный разъем TT-30R для автодомов и порт Anderson (12 В / 30 А), что обеспечивает широкие возможности использования.

Зарядка Bluetti Apex 200 Фото: Bluetti

Какие устройства может питать Apex 200

В качестве базового резервного источника Apex 200 обеспечивает выходную мощность 3,2 кВт, позволяя поддерживать работу ключевых устройств (рассчитанных на 120 В), таких как холодильники, системы освещения, Wi-Fi-роутеры и оборудование для связи. Подключение дополнительных аккумуляторных блоков серий B300K или B500K позволяет увеличить время автономной работы во время длительных отключений электроэнергии; при максимальном расширении емкость одной системы может достигать 33,28 кВт·ч. Для более масштабных задач можно объединить до трех систем Apex 200 (каждая — в максимальной конфигурации) с помощью модуля HUB A1. В такой связке выходная мощность составит до 6 кВт, а общая емкость — около 100 кВт·ч.

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В случае продолжительных отключений электроэнергии система поддерживает зарядку от солнечных панелей (мощностью до 3000 Вт), что помогает восполнить запас энергии и продлить время работы. Кроме того, в Apex 200 реализованы четыре "умные" розетки переменного тока с независимым управлением. Через приложение Bluetti пользователи могут удаленно включать и выключать каждую розетку, настраивать расписание или задавать параметры работы в зависимости от уровня заряда аккумулятора (SOC), что позволяет эффективно распределять доступную энергию между наиболее важными потребителями.

Компания пока не объявила о стоимости зарядной станции. Цену огласят ​​5 ноября — в день официального запуска Apex 200 в США.

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