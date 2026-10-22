OnePlus 16 не будет доступен во всех странах: какие флагманы могут его заменить (фото)
В топ лучших альтернатив вошли модели Motorola Signature 27, RedMagic 12 Pro и Samsung Galaxy S27.
Несмотря на то что OnePlus 16 оснащен впечатляющей "начинкой", в некоторых странах он продаваться не будет, поэтому поклонникам бренда придется обратить внимание на флагманы других производителей, пишет bgr.com.
Motorola Signature 27
На данный момент из официальных сообщений компании известно, что Motorola Signature 27 получит чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, систему охлаждения с испарительной камерой и термопастой с добавлением алмазной крошки, 200-мегапиксельную перископическую телекамеру, а также еще одну 50-мегапиксельную камеру на базе сенсора Sony Lytia 910.
Кроме того, заявлена "эффект погружения" при воспроизведении звука, настроенного специалистами Bang & Olufsen. Устройство также вызвало большой интерес среди энтузиастов, уделяющих особое внимание безопасности: разработчики GrapheneOS подтвердили, что работают над версией своей модификации Android для Signature 27. Это произошло вскоре после того, как они объявили о предоставлении 7-летней программной поддержки для новых смартфонов Motorola. Более подробная информация от Motorola ожидается в ноябре.
Samsung Galaxy S27
Помимо Signature 27, ожидается, что компания Samsung оснастит свою будущую серию Galaxy S27 процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и/или Snapdragon 8 Elite Gen 6. Известный отраслевой блогер Ice Universe в социальной сети X отмечает, что в США и Китае смартфоны будут работать на базе решений Snapdragon, в то время как в большинстве стран Европы и некоторых регионах Азии модели Galaxy S27, S27+ и новый S27 Pro получат фирменный чипсет Exynos 2700.
Пока нет ясности относительно того, какой процессор будет установлен в S27 Ultra, поэтому остается загадкой, как OnePlus 16 покажет себя в сравнении с любой из моделей этой линейки.
RedMagic 12 Pro
Смартфон RedMagic 12 Pro+ дебютировал в Китае 15 октября. По своим техническим характеристикам устройство способно составить конкуренцию OnePlus 16: оно оснащено процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, увеличенным 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 185 Гц, аккумулятором емкостью 8400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, а также мощной беспроводной зарядкой на 80 Вт. Кроме того, смартфон получил до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5T.
Вместо погони за мегапикселями (например, установкой 200-мегапиксельных сенсоров) компания предпочла ограничиться двумя 50-мегапиксельными камерами на задней панели. Что гораздо важнее для целевой аудитории, RedMagic оснастила устройство высокочувствительными триггерами (кнопками на боковой грани) и полноценной системой охлаждения, включающей жидкостное охлаждение, испарительную камеру, мощный вентилятор и теплопроводящие материалы на основе графена.
3 ноября RedMagic объявит цены и сроки выхода модели 12 Pro на глобальный рынок.