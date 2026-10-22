OnePlus 16 не будет доступен во всех странах: какие флагманы могут его заменить (фото)

В топ лучших альтернатив вошли модели Motorola Signature 27, RedMagic 12 Pro и Samsung Galaxy S27.

Несмотря на то что OnePlus 16 оснащен впечатляющей "начинкой", в некоторых странах он продаваться не будет, поэтому поклонникам бренда придется обратить внимание на флагманы других производителей, пишет bgr.com.

Motorola Signature 27

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: thegadgetflow.com

На данный момент из официальных сообщений компании известно, что Motorola Signature 27 получит чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, систему охлаждения с испарительной камерой и термопастой с добавлением алмазной крошки, 200-мегапиксельную перископическую телекамеру, а также еще одну 50-мегапиксельную камеру на базе сенсора Sony Lytia 910.

Кроме того, заявлена ​​"эффект погружения" при воспроизведении звука, настроенного специалистами Bang & Olufsen. Устройство также вызвало большой интерес среди энтузиастов, уделяющих особое внимание безопасности: разработчики GrapheneOS подтвердили, что работают над версией своей модификации Android для Signature 27. Это произошло вскоре после того, как они объявили о предоставлении 7-летней программной поддержки для новых смартфонов Motorola. Более подробная информация от Motorola ожидается в ноябре.

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Samsung Galaxy S27

Рендер смартфонов Samsung Galaxy S27 Фото: Скриншот

Помимо Signature 27, ожидается, что компания Samsung оснастит свою будущую серию Galaxy S27 процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и/или Snapdragon 8 Elite Gen 6. Известный отраслевой блогер Ice Universe в социальной сети X отмечает, что в США и Китае смартфоны будут работать на базе решений Snapdragon, в то время как в большинстве стран Европы и некоторых регионах Азии модели Galaxy S27, S27+ и новый S27 Pro получат фирменный чипсет Exynos 2700.

Пока нет ясности относительно того, какой процессор будет установлен в S27 Ultra, поэтому остается загадкой, как OnePlus 16 покажет себя в сравнении с любой из моделей этой линейки.

RedMagic 12 Pro

Смартфон RedMagic 12 Pro Фото: Скриншот

Смартфон RedMagic 12 Pro+ дебютировал в Китае 15 октября. По своим техническим характеристикам устройство способно составить конкуренцию OnePlus 16: оно оснащено процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, увеличенным 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 185 Гц, аккумулятором емкостью 8400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, а также мощной беспроводной зарядкой на 80 Вт. Кроме того, смартфон получил до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5T.

Вместо погони за мегапикселями (например, установкой 200-мегапиксельных сенсоров) компания предпочла ограничиться двумя 50-мегапиксельными камерами на задней панели. Что гораздо важнее для целевой аудитории, RedMagic оснастила устройство высокочувствительными триггерами (кнопками на боковой грани) и полноценной системой охлаждения, включающей жидкостное охлаждение, испарительную камеру, мощный вентилятор и теплопроводящие материалы на основе графена.

3 ноября RedMagic объявит цены и сроки выхода модели 12 Pro на глобальный рынок.